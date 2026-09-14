Phó Thủ tướng: Phạt không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 482 ngày 14/9/2026, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Theo kết luận, việc bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các phương tiện khi lưu thông trên đường bộ, đặc biệt là đường cao tốc, là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Các quy định này phù hợp với Công ước Viên năm 1968 về giao thông đường bộ và đã được thể hiện trong Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của Bộ Công an, Bộ Xây dựng, các bộ, ngành và địa phương trong triển khai các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Các cơ quan thường xuyên tuyên truyền, vận động người điều khiển phương tiện chủ động giữ khoảng cách với xe chạy liền kề phía trước, đồng thời xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, gây mất an toàn giao thông.

Quy định về khoảng cách an toàn cần tính đến nhiều yếu tố như tốc độ phương tiện, điều kiện cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết. Đồng thời, việc xử phạt phải có lộ trình phù hợp, kết hợp với tuyên truyền và hướng dẫn người điều khiển phương tiện (Ảnh: Hữu Thắng).

Tuy nhiên, quá trình áp dụng quy định về khoảng cách an toàn, nhất là việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách, vẫn bộc lộ một số hạn chế về hành lang pháp lý, truyền thông chính sách và tổ chức thực hiện. Thời gian triển khai tại một số nơi chưa tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Để bảo đảm thuận tiện và an toàn cho người, phương tiện, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định, chủ động giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, nhất là khi lưu thông trên cao tốc.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về giao thông đường bộ.

Trong đó, Bộ Xây dựng được yêu cầu nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024, bảo đảm quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phù hợp thực tiễn, đặc biệt trên đường cao tốc.

Đáng chú ý, quy định về khoảng cách an toàn cần tính đến nhiều yếu tố như tốc độ phương tiện, điều kiện cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Trước mắt, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan đặt biển báo tại những đoạn cao tốc áp dụng xử phạt hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn để người điều khiển phương tiện biết và chấp hành.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường tuyên truyền về khoảng cách an toàn tại trường học, cơ quan, công sở, khu và cụm công nghiệp để người dân hiểu đúng quy định trước khi thực hiện.

Bộ Công an được giao đưa các nội dung, tình huống liên quan đến bảo đảm khoảng cách khi tham gia giao thông trên cao tốc vào giáo trình đào tạo cấp giấy phép lái xe.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu việc xử lý vi phạm phải có lộ trình phù hợp, kết hợp tuyên truyền và hướng dẫn người điều khiển phương tiện. Việc xử phạt chỉ được triển khai khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, thiết bị, tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Quá trình thực hiện cũng phải tính đến nguy cơ ùn tắc, xung đột giao thông, nhất là trong các dịp lễ, Tết khi mật độ phương tiện trên cao tốc tăng cao.