Phó Thủ tướng Phan Văn Giang: Thái Nguyên cần giữ đà tăng trưởng từ 11%

Sáng 1/10, tại Hội trường UBND phường Bắc Kạn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Sỹ Huân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thái Nguyên báo cáo dự kiến chương trình Kỳ họp. Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Kỳ họp xem xét 45 dự án luật, nghị quyết

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang nhấn mạnh, Kỳ họp thứ Hai có khối lượng công việc rất lớn, giữ vai trò quan trọng trong việc thể chế hóa các định hướng chiến lược, quyết sách của Đảng. Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định 45 dự án luật, nghị quyết, bao quát các lĩnh vực.

Theo Phó Thủ tướng Phan Văn Giang, công tác lập pháp hướng vào tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, đặt ra yêu cầu rất cao về đánh giá tác động, tính đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật và trách nhiệm tổ chức thi hành. Quốc hội cũng sẽ đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết định kế hoạch năm 2027; xem xét ngân sách, đầu tư công và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Hoạt động giám sát tập trung vào hiệu quả thực chất của các chương trình quốc gia, dự án hạ tầng lớn và những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thông tin về tình hình thế giới, Phó Thủ tướng cho biết, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn về công nghệ, khoáng sản ngày càng rõ nét; kinh tế thế giới đối mặt rủi ro về an ninh năng lượng, an ninh lương thực và chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh đó, kinh tế trong nước giữ đà tăng trưởng tích cực. GDP quý II/2026 tăng 8,39%, đưa tăng trưởng 6 tháng đạt 8,18%. Trong 8 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 770 tỷ USD; vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt trên 40 tỷ USD, tăng 55,4%; là nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra các hạn chế: chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng tăng 4,45%; giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 50,5% kế hoạch; hơn 40 nghìn doanh nghiệp giải thể, tăng 125% so với cùng kỳ. Theo Phó Thủ tướng, những con số này cho thấy thúc đẩy tăng trưởng phải đi đôi với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao sức chống chịu của doanh nghiệp và hiệu quả thực thi ở từng cấp, từng ngành.

Về quân sự, quốc phòng, Quân đội kiện toàn tổ chức quân sự địa phương theo mô hình chính quyền 2 cấp. Quân đội đã sửa chữa, xây mới 2.741 căn nhà cho thân nhân người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; huy động trên 255.000 ngày công xây dựng 81/108 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Đến ngày 28/9, Chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm, quy tập được 2.929 hài cốt liệt sĩ.

Trong quý IV/2026, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tập trung hoàn thiện thể chế; phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ, kiểm soát lạm phát; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ dự án tồn đọng; tạo chuyển biến rõ nét về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; chăm lo an sinh và củng cố quốc phòng, an ninh.

Đại diện cử tri phát biểu tại hội nghị.

Thái Nguyên tăng trưởng 9 tháng đạt 11,24%

Đánh giá cao kết quả của tỉnh, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, tăng trưởng kinh tế quý III/2026 của Thái Nguyên đạt 13,96%, xếp thứ 2 cả nước; 9 tháng đạt 11,24%, mức cao nhất trong nhiều năm, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố. Tổng thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2%, bằng 78,7% dự toán.

Thu hút FDI và xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng. Vốn FDI 9 tháng đạt hơn 8 tỷ USD, đưa Thái Nguyên lên thứ 2 cả nước; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 29 tỷ USD, đưa tỉnh vào nhóm 5 địa phương xuất khẩu lớn nhất. An sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Nhận định thời gian tới thuận lợi và khó khăn đan xen, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cả hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên tập trung sáu nhóm nhiệm vụ.

Thứ nhất, cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên thành chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm của từng ngành, từng địa bàn, từng dự án; lấy kết quả thực chất làm thước đo hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Thứ hai, quản lý chặt chẽ nguồn lực tài chính, ngân sách, đất đai; đẩy nhanh các công trình có tính kết nối như cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới, Vành đai 5 Vùng Thủ đô, cao tốc Thái Nguyên - Lạng Sơn, đường hầm Tam Đảo.

Thứ ba, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; mở rộng cơ chế "luồng xanh" đối với thủ tục đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai và môi trường, xử lý hồ sơ công khai, rõ trách nhiệm và thời hạn.

Thứ tư, quán triệt Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá hàng đầu; khai thác hiệu quả dữ liệu, thu hút nhân lực chất lượng cao.

Thứ năm, chăm lo người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế; sắp xếp hợp lý cơ sở giáo dục, y tế để người dân tiếp cận thuận lợi dịch vụ thiết yếu.

Thứ sáu, củng cố quốc phòng, an ninh; vận hành hiệu quả tổ chức quân sự địa phương theo mô hình mới; nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ hoặc hình thành điểm nóng.

Tại hội nghị, có 28 kiến nghị được gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, trong đó, có 9 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri chia sẻ trực tiếp tại hội nghị. Trước các phát biểu, ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, kiến nghị của cử tri là thông tin thực tiễn quan trọng phục vụ công tác lập pháp, giám sát tại Kỳ họp thứ Hai. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phản ánh đầy đủ tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, theo dõi việc giải quyết và thông tin lại tới cử tri.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng, tặng các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang trò chuyện cùng cử tri tại hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang đã trao 50 suất quà của Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng, tặng các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang: Những kiến nghị của cử tri là thông tin thực tiễn quan trọng đối với công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tại Kỳ họp thứ 2; đồng thời phản ánh yêu cầu phát triển và những vấn đề đặt ra đối với tỉnh Thái Nguyên. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ nghiêm túc tổng hợp, phản ánh đầy đủ tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.