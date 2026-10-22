Phó thủ tướng: Phấn đấu có giao dịch thực chất ở VIFC ngay tháng 11

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp thứ tư của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC). Ảnh: VGP.

Ngày 22/10, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC) tại Việt Nam, vừa chủ trì phiên họp thứ tư của Hội đồng điều hành nhằm rà soát tiến độ triển khai và thúc đẩy đưa trung tâm vào vận hành thực chất, theo Báo Chính phủ.

Đẩy nhanh hoàn thiện bộ máy, thu hút thành viên

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan đã triển khai nhiều nhiệm vụ phục vụ việc xây dựng VIFC, trong đó có kiện toàn Hội đồng điều hành, xây dựng Kế hoạch phát triển trung tâm đến năm 2035 và Quy chế hoạt động. Hai cơ quan điều hành tại TP.HCM và Đà Nẵng cũng đã thống nhất ban hành biểu mẫu đăng ký, công nhận thành viên.

Về nguồn lực, hai địa phương đã phê duyệt vị trí việc làm, bố trí nhân sự, kinh phí, trụ sở và hạ tầng công nghệ. Hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai tại nhiều quốc gia nhằm thu hút các tổ chức tài chính và nhà đầu tư tham gia.

Theo báo cáo, nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán, tổ chức quản lý tài sản và nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ, đưa ra cam kết hoặc nộp hồ sơ tham gia trung tâm. Để chuẩn bị cho các giao dịch đầu tiên, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đã làm việc trực tiếp với một số ngân hàng thương mại và định chế tài chính nhằm lựa chọn những giao dịch có khả năng triển khai sớm.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn báo cáo tại phiên họp thứ tư của Hội đồng điều hành VIFC. Ảnh: VGP.

Tại cuộc họp, đại diện cơ quan điều hành VIFC ở TP.HCM và Đà Nẵng đã báo cáo tình hình vận hành, đồng thời tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành.

Bộ Tài chính kiến nghị hai cơ quan điều hành phối hợp chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, cơ chế một cửa, tiêu chuẩn công nhận thành viên và chế độ báo cáo. Việc phối hợp giữa hai địa điểm cũng cần được thống nhất, trong đó xác định rõ vai trò, lĩnh vực sản phẩm của từng thành phố để tránh chồng chéo trong quá trình triển khai.

Hoàn thiện cơ chế giám sát trước khi phát sinh giao dịch

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Những công việc chậm trễ, tồn đọng hoặc còn vướng mắc phải được xử lý dứt điểm.

Đối với mô hình tổ chức và vận hành, Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, địa phương và hai cơ quan điều hành triển khai hoạt động theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính phải phối hợp với NHNN và các đơn vị liên quan làm rõ phạm vi, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Mục tiêu là bảo đảm hoạt động quản lý có hiệu lực, hiệu quả, tránh trùng lặp, chồng chéo và sớm đưa cơ quan giám sát vào hoạt động. Phó thủ tướng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ này trước khi phát sinh các giao dịch thực chất tại VIFC.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính phải cập nhật tiến độ thành lập trung tâm trọng tài và tòa án chuyên biệt trong các báo cáo triển khai. Các cơ quan quản lý được yêu cầu thúc đẩy những thiết chế này sớm đi vào hoạt động ổn định.

Về phát triển sản phẩm tài chính, Phó thủ tướng cho rằng các sản phẩm đang được giao dịch tại những trung tâm tài chính trên thế giới đều có thể được xem xét triển khai tại Việt Nam nếu phù hợp với thực tiễn, năng lực quản lý và khả năng kiểm soát rủi ro.

Trong giai đoạn đầu, Bộ Tài chính cần phối hợp với TP.HCM và Đà Nẵng thiết kế một số sản phẩm, giao dịch điển hình trên cơ sở kết nối trực tiếp với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp có nhu cầu. Quá trình triển khai cần đi đôi với đánh giá, rút kinh nghiệm để từng bước hoàn thiện cơ chế vận hành.

Với các nhóm sản phẩm được đề xuất, Bộ Tài chính phải tiếp tục rà soát, làm rõ chủ thể tham gia, cơ chế và chính sách cần ban hành, cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo, cấp có thẩm quyền quyết định cũng như tiến độ thực hiện. Cơ chế thanh tra, kiểm tra và giám sát cũng phải được xác định phù hợp với từng loại sản phẩm.

Phó thủ tướng đồng thời yêu cầu đánh giá tính khả thi, mức độ phù hợp của từng sản phẩm và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền xử lý.

Theo định hướng được nêu tại cuộc họp, quá trình triển khai cần chủ động, linh hoạt, không quá phụ thuộc vào danh mục sản phẩm được thiết kế ban đầu. Trước mắt, các cơ quan nên tập trung vào những giao dịch đã có kết nối giữa bên cung và bên cầu vốn, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm huy động và cung ứng nguồn vốn trung, dài hạn.

Toàn cảnh phiên họp thứ 4 của Hội đồng điều hành VIFC. Ảnh: VGP.

Phấn đấu phát sinh giao dịch trong tháng 11

Để đưa VIFC vào hoạt động thực chất, an toàn và hiệu quả, Phó thủ tướng yêu cầu cơ quan điều hành tại TP.HCM và Đà Nẵng hoàn thiện các điều kiện cần thiết, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10.

Hai cơ quan cần chủ động làm việc trực tiếp với các tổ chức tài chính và nhà đầu tư để đẩy mạnh thu hút thành viên, hướng tới mục tiêu phát sinh giao dịch trong tháng 11/2026, bảo đảm tuân thủ pháp luật và an toàn tài chính.

Các thành viên Hội đồng điều hành cũng được yêu cầu chỉ đạo các bộ, cơ quan theo chức năng, thẩm quyền khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thiện và ban hành các văn bản hướng dẫn đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành giải quyết ngay những vấn đề, kiến nghị của hai cơ quan điều hành và Bộ Tài chính. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, không để phát sinh ách tắc trong quá trình vận hành trung tâm.

Đồng thời, Bộ Tài chính, NHNN và các bộ, ngành phải rà soát các nghị định, quy định thuộc phạm vi quản lý, khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết. Trường hợp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, việc sửa đổi có thể được thực hiện theo quy trình rút gọn nhằm tránh tình trạng sản phẩm tài chính đã có nhà đầu tư, có nhu cầu triển khai nhưng chưa thể thực hiện do vướng mắc về thể chế.