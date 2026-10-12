Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam thiết thực, lan tỏa

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Ngày 12/10, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Dự tại điểm cầu An Giang có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thanh Việt và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ngành, địa phương nâng cao nhận thức, tổ chức các hoạt động trang trọng, rộng khắp, phong phú, vui tươi, thiết thực, an toàn và tiết kiệm; tạo dấu ấn riêng, sức lan tỏa lâu dài. Đây là năm đầu tiên tổ chức sự kiện nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng yêu cầu huy động nguồn lực xã hội, bảo đảm các thiết chế văn hóa, du lịch, di tích lịch sử mở cửa phục vụ nhân dân. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương đưa Bản đồ số văn hóa Việt Nam vào sử dụng, cung cấp thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện và các hoạt động hưởng ứng trên cả nước.

Các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, truyền thông đa phương tiện, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo để giới thiệu những câu chuyện văn hóa đặc sắc đến người dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Đồng thời, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, trang trí tại khu vực đô thị, trung tâm thương mại, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Mỗi tỉnh, thành phố và xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá, gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

Đối với ngành giáo dục, các cơ sở giáo dục cần tăng cường giáo dục, tổ chức hoạt động trải nghiệm, giúp học sinh hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của văn hóa, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.