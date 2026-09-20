Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vui Tết Trung thu cùng trẻ em Tuyên Quang

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trường Mầm non Trung Môn (phân hiệu Kim Phú), phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Trong không khí rộn ràng chào đón Tết Trung thu, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác đã trao những phần quà ý nghĩa tới các cháu Trường Mầm non Trung Môn (phân hiệu Kim Phú), mang đến niềm vui cho các cháu trong ngày hội Trăng rằm.

Đồng thời trao tặng 1 ti vi cho nhà trường, góp phần bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em.

Cũng trong chương trình, Đoàn công tác trao tặng 30 bộ máy tính cho 6 xã gồm Đồng Yên, Tiên Yên, Liên Hiệp, Nhữ Khê, Phú Lương và Trường Sinh; mỗi xã 5 bộ. Việc bổ sung trang thiết bị nhằm tạo thêm điều kiện phục vụ công việc tại cơ sở, từng bước nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu xử lý công việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi lời chúc các cháu thiếu nhi đón Tết Trung thu vui tươi, ý nghĩa và luôn mạnh khỏe, chăm ngoan - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Để mỗi ngày đến trường của trẻ là một ngày vui

Chia vui cùng các cô giáo và các cháu học sinh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi tới lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các xã, các bậc phụ huynh, các cô giáo và các cháu thiếu nhi những lời chúc tốt đẹp, chúc các cháu có một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa.

Phó Thủ tướng khẳng định trẻ em luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, bởi “trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” và là tương lai của đất nước.

Theo đó, các em được tạo điều kiện tốt nhất để học tập, vui chơi, chăm sóc và yêu thương từ gia đình, nhà trường và xã hội. Những năm gần đây, công tác chăm lo cho trẻ em ngày càng được quan tâm sâu sắc, toàn diện hơn, từ học tập, rèn luyện đến xây dựng môi trường giáo dục và môi trường xã hội lành mạnh.

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành những điều kiện tốt nhất để trẻ em được học tập, vui chơi, chăm sóc và yêu thương từ gia đình, nhà trường và xã hội - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chứng kiến các cháu Trường Mầm non Trung Môn có một không gian Trung thu vui tươi với những bài hát, điệu múa và nụ cười hồn nhiên.

“Niềm vui của các cháu đã góp thêm một động lực và mong muốn lớn hơn để lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tiếp tục dành sự quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa, để các cháu được lớn lên, trưởng thành và trở thành những người con có ích cho quê hương, đất nước”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng trao tặng ti vi cho nhà trường, góp phần bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Từ thực tế đó, Phó Thủ tướng mong muốn lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và chính quyền các xã, phường tiếp tục quan tâm đến môi trường học tập, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để các trường học thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giáo dục toàn diện.

Đối với đội ngũ giáo viên, Phó Thủ tướng mong muốn các thầy cô dành sự yêu thương, chăm lo cho học sinh, để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui và mỗi giờ học là một giờ thật ý nghĩa”.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với ngành giáo dục Tuyên Quang trong năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo, nhằm tạo dựng môi trường giáo dục tốt nhất cho thế hệ trẻ.

Phó Thủ tướng và đoàn công tác trao tặng 30 bộ máy tính cho 6 xã - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng tin tưởng, với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chính quyền địa phương, sự đồng hành của các bậc phụ huynh và sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát triển, góp phần đào tạo thế hệ trẻ trong môi trường học tập tốt, phát huy truyền thống của quê hương.

Cô Nguyễn Thúy Lan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Môn trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng và Đoàn công tác đã đến thăm, chia vui, trao quà cho cô trò nhân dịp Trung thu. Đây là niềm vinh dự và nguồn động viên lớn đối với nhà trường, giáo viên và học sinh; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ nhiệm VPCP Đỗ Ngọc Huỳnh, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng cô trò trường Mầm non Trung Môn (phân hiệu Kim Phú) - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường xác định công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài. Cùng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương đang huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; đồng thời phát huy sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo và sự đồng hành của phụ huynh để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

Tuy nhiên, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Trường Mầm non Trung Môn (phân hiệu Kim Phú) và các cơ sở giáo dục mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương và tỉnh, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.