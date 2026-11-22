Tối 21/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, với sự tham gia của 36 đoàn thể thao đến từ khắp mọi miền đất nước.

Tham dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương; Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức thể thao cùng đông đảo huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và người hâm mộ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây tròn 80 năm trong Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục: “Dân cường thì quốc thịnh”, khẳng định sức khỏe Nhân dân là nền tảng của sức mạnh dân tộc.

Theo Phó Thủ tướng, thể thao không chỉ rèn luyện, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn hun đúc ý chí, bồi đắp nhân cách, kết nối con người, gắn kết xã hội, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn.

Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong dịp cả nước chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Phó Thủ tướng nhấn mạnh, một chiến thắng xứng đáng, cái bắt tay trân trọng sau cuộc đấu hay cử chỉ nâng đỡ đối thủ khi vấp ngã đều góp phần làm nên vẻ đẹp của thể thao, thể hiện tinh thần cao thượng của con người Việt Nam.

Phó Thủ tướng mong muốn các vận động viên tranh tài với khát vọng cao nhất, bản lĩnh vững vàng nhất, vượt qua giới hạn bản thân, cống hiến những màn so tài đỉnh cao, trung thực và cao thượng.

Đề cập định hướng phát triển thể thao Việt Nam, Phó Thủ tướng dẫn lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc xác định sức khỏe, thể lực của Nhân dân là nền tảng làm nên sức mạnh quốc gia; đồng thời yêu cầu chăm lo thực chất cho thể thao học đường, tập trung đầu tư mũi nhọn cho những tài năng đủ sức vươn tầm châu lục và thế giới.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục ưu tiên nguồn lực, quỹ đất, mở rộng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở để người dân có thêm điều kiện tập luyện, nâng cao sức khỏe.

Những màn vũ đạo rực rỡ sắc màu tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Đối với ngành thể thao, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao thành tích, tuyển chọn và bồi dưỡng những vận động viên xuất sắc hướng tới các đấu trường châu lục, thế giới.

Từ khí thế của Đại hội, Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng sẽ ngày càng có thêm nhiều tài năng trẻ, những nhà vô địch sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Đồng thời, phong trào rèn luyện thể dục, thể thao sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, năng động và phát triển.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận, cảm ơn sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP. Hồ Chí Minh cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị, lực lượng phục vụ đã chung sức tổ chức ngày hội lớn của thể thao nước nhà.

Với thông điệp khỏe mạnh để xây dựng đất nước, vươn ra thế giới, đoàn kết để chinh phục những đỉnh cao mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đại hội diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, quy tụ 36 đoàn thể thao tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương. Đây là dịp đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trong cả nước.