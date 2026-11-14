Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Nam Đàn 1

Sáng 14/11, tại xã Vạn An, Trường THPT Nam Đàn 1 (tỉnh Nghệ An) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 65 năm thành lập (1961 - 2026). Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự và trao phần thưởng cao quý cho nhà trường.

Thành lập năm 1961 với tên gọi Trường cấp 3 Nam Đàn, ban đầu có 3 lớp học và 145 học sinh, trải qua 65 năm xây dựng, phát triển, nhà trường đã đào tạo hàng vạn học sinh. Nhiều cựu học sinh trưởng thành, trở thành lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhà khoa học, tướng lĩnh lực lượng vũ trang và những công dân có nhiều đóng góp cho đất nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ. (ảnh Kim Oanh)

Hiện trường có 40 lớp với hơn 1.900 học sinh. Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn tiếp tục được duy trì; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100% nhiều năm liền. Năm học 2026 - 2027, trường xếp thứ 3 toàn tỉnh về thành tích học sinh giỏi. Công tác chuyển đổi số, xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc và phát triển Đảng trong học sinh được chú trọng, với 156 học sinh ưu tú đã được kết nạp Đảng.

Với những đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, nhà trường đã được trao tặng 2 Huân chương Lao động hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng các thế hệ lãnh đạo Trường THPT Nam Đàn 1. (ảnh Kim Oanh)

Hai năm học gần đây, trường liên tiếp được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Đặc biệt, dự án xây dựng cơ sở mới của trường vừa được khởi công, mở ra điều kiện phát triển mới cho nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các thế hệ thầy và trò Trường THPT Nam Đàn 1 đạt được trong suốt 65 năm qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngôi trường đã vượt qua nhiều khó khăn, không ngừng trưởng thành, khẳng định truyền thống hiếu học và vị thế trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Đồng thời, bày tỏ tri ân các thế hệ nhà giáo, ghi nhận sự đồng hành của chính quyền địa phương, cựu học sinh và động viên học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng các thế hệ lãnh đạo trường THPPT Nam Đàn 1. (ảnh Kim Oanh)

Để nhà trường tiếp tục phát triển, Phó Thủ tướng đề nghị tập thể sư phạm phát huy truyền thống 65 năm, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ của học sinh; phấn đấu xây dựng trường trở thành cơ sở giáo dục tiêu biểu về chất lượng, tiên phong đổi mới và giàu bản sắc văn hóa.

Đội ngũ giáo viên cần tiếp tục tâm huyết với nghề, đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trở thành những tấm gương sáng về nhân cách và lòng nhân ái. Các em học sinh cần trân trọng niềm tự hào được học tập trên quê hương Bác Hồ, không ngừng trau dồi tri thức, rèn luyện nhân cách và ý chí vươn lên.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục Nghệ An tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực, cải thiện điều kiện dạy và học. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở mới của Trường THPT Nam Đàn 1, bảo đảm chất lượng, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học mới, đáp ứng nguyện vọng của các thế hệ thầy cô, học sinh và nhân dân địa phương.