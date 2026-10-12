Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành ngày hội của toàn dân

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, tham dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Uyên Trang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL); Võ Chí Hữu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan...

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Theo báo cáo của Bộ VHTT&DL, công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) đang được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai. Đến nay, đa phần các tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, sẽ có nhiều hoạt động trọng tâm được tổ chức, gồm: Hội nghị Văn hóa toàn quốc, chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Hà Nội, triển lãm, tuần phim, giao lưu văn hóa, thể thao và các hoạt động cộng đồng. Đáng chú ý, Bộ đã đưa nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam vào hoạt động thử nghiệm, dự kiến công bố toàn quốc ngày 1-11-2026.

Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố đã báo cáo công tác chuẩn bị, thông tin tuyên truyền Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Các địa phương tập trung tổ chức chuỗi hoạt động từ ngày 18 đến 24-11, lấy người dân làm trung tâm, phát huy bản sắc văn hóa, tăng cường đoàn kết cộng đồng, bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh: Đây là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhận thức đầy đủ ý nghĩa của sự kiện, tổ chức các hoạt động tạo dấu ấn ngay từ năm đầu, đồng thời xây dựng phương thức triển khai phù hợp, có tính kế thừa và duy trì lâu dài.

Phó Thủ tướng lưu ý những nội dung trọng tâm trong quá trình thực hiện, trong đó lấy người dân làm chủ thể, cộng đồng dân cư làm trung tâm; phát huy vai trò của văn hóa trong gắn kết con người, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; mở rộng không gian văn hóa, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; lấy hiệu quả thực chất và sức lan tỏa trong cộng đồng làm thước đo đánh giá.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; tổ chức các hoạt động thiết thực, sáng tạo, phù hợp với đặc trưng văn hóa từng địa phương, góp phần đưa Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, theo Kế hoạch số 1288/KH-UBND ngày 24-8-2026 của UBND tỉnh, các hoạt động "Ngày Văn hóa Việt Nam" năm 2026 sẽ được tổ chức với nhiều nội dung phong phú và hấp dẫn.

Theo đó, dự kiến địa phương sẽ triển khai chuỗi hoạt động phong phú tập trung cao điểm trong tháng 11/2026. Nổi bật gồm: Đẩy mạnh truyền thông trực quan, cổ động trên báo chí, nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở; Lễ phát động hưởng ứng và Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Quảng trường Hùng Vương; Hội thảo phát triển văn hóa, du lịch bền vững; Trưng bày ảnh "Di sản Văn hóa Đồng Tháp", bộ sưu tập gốm, kim loại; trình diễn dệt chiếu, dệt choàng, làm nem, nướng bánh tráng; không gian giao lưu văn hóa ẩm thực đặc trưng và giới thiệu sách...

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cũng đã có nhiều ý kiến thảo luận đề xuất bổ sung một số hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn riêng của tỉnh; đề xuất giải pháp tổ chức các hoạt động sao cho thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng đông đảo người dân tham gia, chung tay phát huy giá trị văn hóa lịch sử cũng như các sản phẩm đặc trưng của Đồng Tháp.

Sau khi kết thúc trực tuyến, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục điều hành thảo luận tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai đồng bộ, chặt chẽ các kế hoạch, đảm bảo tính thiết thực và bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Đồng chí giao Sở VHTT&DL chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẩn trương tham mưu xây dựng Kế hoạch liên tịch giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng thời rà soát, hoàn thiện các kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thống nhất. Việc xây dựng kế hoạch phải chú trọng tính khả thi, phân công nhiệm vụ rõ ràng, sớm trình lãnh đạo tỉnh phê duyệt để các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương nghiên cứu kết hợp hài hòa, lồng ghép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và ẩm thực đặc trưng một cách bài bản, đúng quy định. Các chương trình cần được tổ chức trang trọng, ấn tượng nhưng phải bảo đảm tinh thần an toàn, tiết kiệm, tránh trùng lặp; hình thức thể hiện phải phù hợp với tình hình thực tế, mang bản sắc riêng của Đồng Tháp.

Song song đó, các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, tăng cường công tác xã hội hóa, vận động doanh nghiệp và các nguồn lực hợp pháp cùng tham gia; đồng thời mở rộng các không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng để người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là đối tượng trực tiếp thụ hưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý Sở VHTT&DL phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trực quan và trên các nền tảng số, tạo không khí phấn khởi, lan tỏa sâu rộng tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong các tầng lớp Nhân dân...