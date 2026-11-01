Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm và làm việc tại Thái Nguyên

Tiếp Phó Thủ tướng có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo với Phó Thủ tướng kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo với các đồng chí lãnh đạo Trung ương kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác tổ chức kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Tại sự kiện quan trọng này, tỉnh Thái Nguyên vinh dự đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các đoàn khách trong nước, quốc tế đến tham dự góp phần lan tỏa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển của quê hương Thái Nguyên – Đệ nhất danh trà.

Sau đêm khai mạc, tỉnh tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện tại các vùng chè nổi tiếng, khai trương phố đi bộ, kết nối quảng bá sản phẩm với trải nghiệm văn hóa, thu hút du lịch. Qua đó, mở rộng không gian Festival, đưa thương hiệu trà đến gần hơn với du khách, tạo thêm cơ hội phát triển dịch vụ, sinh kế cho người dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin với Phó Thủ tướng về công tác phối hợp tổ chức Concert quốc gia - Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn” tại Sân vận động Thái Nguyên vào tối 1-11. Theo đó đến thời điểm hiện nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện văn hóa lớn này.

Để phục vụ nhu cầu của người dân, tỉnh đồng thời bố trí màn hình lớn tại phường Bắc Kạn ở phía Bắc và phường Vạn Xuân ở phía Nam, kết hợp bắn pháo hoa, phục vụ nhân dân theo dõi Chương trình qua truyền hình trực tiếp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi làm việc.

Ngay sau concert quốc gia, ngày 2-11, tại Sân vận động Thái Nguyên, tỉnh tiếp tục tổ chức một concert riêng với quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nhất là của giới trẻ, học sinh, sinh viên và công nhân.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng thành công Chương trình kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 cùng chuỗi các sự kiện nhằm tiếp tục quảng bá tinh hoa trà Việt, phát huy danh tiếng “Đệ nhất danh trà” của vùng đất Thái Nguyên, tạo dấu ấn với bạn bè trong nước, quốc tế.

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao kết quả tăng trưởng, vai trò dẫn dắt của Thái Nguyên đối với phát triển kinh tế - xã hội của vùng Trung du, miền núi phía Bắc. Ngoài thành tựu về kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng đánh giá cao Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thực hiện Đề án Bảo hiểm y tế toàn dân, miễn phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và tăng cường nhân lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.