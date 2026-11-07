Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Tạo không gian, dư địa để du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Toàn cảnh thảo luận tại Tổ 15 (gồm các Đoàn ĐBQH các tỉnh Lào Cai và Vĩnh Long). Ảnh: Như Thảo

Phát triển du lịch vừa trọng tâm, vừa bao trùm

Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, việc ban hành Nghị quyết là bước quan trọng nhằm thể chế hóa chủ trương đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực tăng trưởng, tạo sức lan tỏa ngày càng sâu rộng tới nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

Tại dự thảo Nghị quyết sẽ tập một số nhóm cơ chế, chính sách trọng tâm: Cơ chế, chính sách đặc thù hình thành các dự án động lực; Khơi thông nguồn lực, giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp du lịch; Mở rộng không gian cho các mô hình kinh doanh du lịch mới; Tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Mục tiêu đến năm 2030 được đặt ra rất cao, trong khi thời gian không còn nhiều nên đòi hỏi phải có quyết tâm rất cao và những giải pháp mang tính đột phá. Cụ thể: Ngành du lịch phấn đấu đóng góp từ 10 - 12% GDP; Hình thành 3 cực tăng trưởng có sức cạnh tranh quốc tế là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; Phát triển các khu du lịch trọng điểm quốc gia, những doanh nghiệp, thương hiệu du lịch có tầm khu vực và quốc tế; Thu hút từ 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Như Thảo

Theo Phó Thủ tướng, bên cạnh những kết quả tích cực, du lịch Việt Nam vẫn còn không ít điểm nghẽn, nhất là về hạ tầng và hiệu quả kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc thiết kế các cơ chế, chính sách đặc thù cần bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, cào bằng.

Điểm đáng chú ý trong định hướng chính sách là tập trung vào hai hướng lớn: thúc đẩy năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu mạnh tại các khu vực trọng tâm; đồng thời tạo không gian, dư địa phát triển cho các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo.

Theo đó, phát triển du lịch không chỉ hướng tới những trung tâm lớn mà cần khai thác hiệu quả tiềm năng của các địa phương, gắn du lịch với nông nghiệp, sinh thái, văn hóa và bản sắc bản địa. Đây cũng là cách để mở rộng không gian phát triển, đưa lợi ích của ngành du lịch đến gần hơn với cộng đồng dân cư.

Các đại biểu đoàn Lào Cai tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Như Thảo

Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu vừa mang tính bao trùm, vừa trọng tâm trọng điểm để thực sự tạo ra một ngành kinh tế mũi nhọn, ngành kinh tế tổng hợp. Tới đây, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định bao trùm toàn bộ các cơ chế, chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị để tạo động lực mạnh mẽ hơn thúc đẩy du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đầu tư hạ tầng mở rộng không gian phát triển

Phát biểu về chủ trương đầu tư 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc gồm Bảo Hà - Lai Châu, Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đây là những dự án đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các vùng.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đã bàn thảo rất kỹ, Bộ Chính trị cũng đã cho ý kiến cụ thể. Đặc biệt, sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong các buổi làm việc với một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao đối với việc triển khai các dự án. Việc trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư lần này là nỗ lực lớn của Chính phủ nhằm sớm hiện thực hóa các công trình hạ tầng chiến lược.

ĐBQH Sùng A Lềnh (Lào Cai) phát biểu. Ảnh: Như Thảo

Cũng về nội dung đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc, ĐBQH Sùng A Lềnh (Lào Cai) cho rằng, việc đầu tư các tuyến cao tốc có ý nghĩa chiến lược, không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông tại Tây Bắc và miền Trung - Tây Nguyên mà còn thu hẹp khoảng cách vùng miền, mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế biên mậu, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời củng cố vững chắc thế trận quốc phòng - an ninh tại các địa bàn biên giới trọng yếu.

ĐBQH Trần Văn Thắng (Vĩnh Long) phát biểu. Ảnh: Như Thảo

Sau khi nghiên cứu về quy mô, tổng mức đầu tư và tính khả thi của tiến độ thực hiện, ĐBQH Trần Văn Thắng (Vĩnh Long) nhận thấy đây là thách thức đặc biệt lớn và tiềm ẩn rủi ro kéo dài thời gian hoàn thành. Các hạng mục cầu, hầm tại những khu vực địa hình phức tạp có thể ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2030.

Một vấn đề khác được đại biểu quan tâm là gánh nặng vốn đối ứng đối với các địa phương còn nhiều khó khăn. Theo đại biểu Trần Văn Thắng, việc yêu cầu địa phương dành một tỷ trọng lớn vốn đầu tư công trung hạn cho công tác giải phóng mặt bằng có thể ảnh hưởng đến nguồn lực dành cho an sinh xã hội, trường học và các hạ tầng thiết yếu khác. Do đó, cần có cách tiếp cận phù hợp hơn trong phân bổ nguồn lực, bảo đảm các địa phương khó khăn không phải chịu sức ép quá lớn.

ĐBQH Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) phát biểu. Ảnh: Như Thảo

Quan tâm đến hiệu quả đầu tư, ĐBQH Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) đề nghị kiểm soát chặt tổng mức đầu tư, nguồn vốn, các rủi ro về kỹ thuật và môi trường; đồng thời áp dụng cơ chế đặc thù, trong đó có chỉ định thầu, một cách có chọn lọc, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả sử dụng ngân sách.

ĐBQH Tráng A Dương (Lào Cai) phát biểu (Ảnh: Như Thảo)

Từ góc độ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ĐBQH Tráng A Dương (Lào Cai) nhấn mạnh, hiệu quả của dự án không chỉ được đánh giá bằng số kilomet đường được xây dựng mà còn bằng những thay đổi thực chất về đời sống, sinh kế và cơ hội phát triển của người dân nơi tuyến đường đi qua. Công tác tái định cư cần gắn với bảo đảm sinh kế lâu dài, gìn giữ những giá trị văn hóa và tạo điều kiện để người dân thực sự được hưởng lợi từ quá trình phát triển.