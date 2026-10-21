Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Sẽ trình Trung ương nghị quyết mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay 21/10, Quốc hội thảo luận tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Toàn cảnh Tổ 15 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Lào Cai và Vĩnh Long

Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng mở rộng diện bao phủ, bảo đảm an toàn quỹ

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết đợt sửa đổi lần này chủ yếu nhằm giải quyết một số vấn đề trước mắt, trong đó có mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, góp phần thúc đẩy thị trường lao động và thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030 cơ bản bảo đảm bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân. Phó Thủ tướng cho biết việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế thời gian qua đã đạt kết quả tích cực; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hiện đã ở mức cao, tạo nền tảng để tiếp tục thực hiện các mục tiêu an sinh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu

Về đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ đã thảo luận kỹ lưỡng nhằm hướng tới mục tiêu an toàn, bền vững, hiệu quả và bảo đảm nguồn chi trả đúng hạn cho quyền lợi an sinh của người dân. Việc lựa chọn đầu tư trong phạm vi kiểm soát giúp bảo toàn, tăng trưởng quỹ và sử dụng hiệu quả nguồn tiền chưa đến hạn chi trả.

Về định hướng dài hạn, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đang xây dựng Đề án để báo cáo Bộ Chính trị, dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 để xem xét ban hành nghị quyết mới đối với chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, thay thế Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW trước đây. Khi có nghị quyết mới, Luật Bảo hiểm xã hội sẽ được nghiên cứu sửa đổi căn bản, toàn diện hơn.

Các ĐBQH tỉnh Lào Cai tham dự phiên thảo luận tổ

Phân định rõ thẩm quyền, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lao động

Đối với Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc sửa đổi lần này chủ yếu nhằm xác lập lại thẩm quyền quản lý nhà nước, phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo Phó Thủ tướng, việc xác định rõ cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới và hoạt động chữ thập đỏ giúp nâng cao trách nhiệm, bảo đảm quản lý thống nhất. Đối với Luật Hoạt động chữ thập đỏ, tiếp tục giao Bộ Nội vụ quản lý nhà nước là giải pháp phù hợp trong giai đoạn hiện nay, khi chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ đã được điều chỉnh.

Với Luật Việc làm, sửa đổi tập trung cắt giảm giấy phép không cần thiết, hoàn thiện quy định về cho thuê lại lao động và dịch vụ việc làm, tăng cường hậu kiểm, vừa kiểm soát hiệu quả thị trường lao động trong bối cảnh thị trường diễn biến đa dạng, đa chiều và linh hoạt.

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thoa (Vĩnh Long) phát biểu

Góp ý sửa đổi Bộ luật Lao động, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thoa (Vĩnh Long) đề nghị cần luật hóa nguyên tắc bố trí lịch nghỉ lễ, Tết theo hướng ổn định, chủ động và có thể dự báo. Theo đại biểu, luật cần xác định rõ các ngày nghỉ cố định, nguyên tắc nghỉ bù và phạm vi linh hoạt; doanh nghiệp được lựa chọn phương án trong khuôn khổ pháp luật, sau khi tham khảo ý kiến người lao động và công khai lịch nghỉ từ sớm. Cách tiếp cận này giúp người lao động chủ động kế hoạch cá nhân, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh và các ngành dịch vụ chuẩn bị tốt hơn trong những dịp cao điểm.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 - Ngày Thương binh, Liệt sĩ là ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Theo đại biểu, đề xuất không chỉ liên quan đến chính sách lao động mà còn mang ý nghĩa tri ân, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động tưởng niệm, chăm lo gia đình chính sách.

Bảo đảm an toàn lao động thực chất

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, các đại biểu cho rằng, cắt giảm điều kiện kinh doanh phải đi đôi với bảo đảm chất lượng huấn luyện và nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động.

ĐBQH Sùng A Lềnh (Lào Cai) phát biểu

ĐBQH Sùng A Lềnh (Lào Cai) đề nghị quy định rõ trách nhiệm tổ chức, kiểm soát chất lượng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; xác định cụ thể năng lực của người huấn luyện, việc đánh giá kết quả và trách nhiệm pháp lý khi huấn luyện không đạt yêu cầu. Theo đại biểu, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là hướng đi phù hợp, nhưng phải có cơ chế giám sát đủ mạnh, tránh tình trạng hoàn thành thủ tục mà người lao động vẫn thiếu kỹ năng phòng ngừa tai nạn.

Về khai báo, điều tra tai nạn lao động, đại biểu Sùng A Lềnh đề nghị bảo đảm quyền của người lao động được trực tiếp thông báo tai nạn hoặc nguy cơ mất an toàn đến cơ quan có thẩm quyền, tránh tình trạng người sử dụng lao động chậm khai báo hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ.

ĐBQH Trần Thị Thanh Lam (Vĩnh Long) phát biểu

Đồng quan điểm, ĐBQH Trần Thị Thanh Lam (Vĩnh Long) đề nghị nội dung huấn luyện phù hợp với đặc thù công việc và nguy cơ tại nơi làm việc; đồng thời phải lồng ghép bình đẳng giới, kỹ năng tự phòng vệ, phòng ngừa quấy rối tình dục, nhất là đối với người học nghề, tập sự và lao động mới được tuyển dụng.

Đại biểu Trần Thị Thanh Lam lưu ý cần bảo đảm tính độc lập, khách quan trong điều tra tai nạn, nhất là khi người sử dụng lao động thành lập đoàn điều tra tại cơ sở dễ dẫn đến tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Đồng thời, cần quy định rõ cơ chế phối hợp giữa các địa phương khi vụ việc liên quan nhiều địa bàn hoặc có tính chất đa ngành và nghiên cứu cơ chế thông báo cơ quan công an đối với tai nạn gây thương tích nặng cho từ hai người lao động trở lên hoặc trường hợp xảy ra tai nạn lao động chết người.