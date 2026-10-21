Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Sẽ trình Trung ương nghị quyết mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai) thảo luận tại tổ 15 - Ảnh: chinhphu.vn

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, chiều nay (21/10), Quốc hội thảo luận tại Tổ về 4 Dự án luật gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, Vệ sinh lao động; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ( sửa đổi).

Thảo luận tại Tổ 15, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, các dự án luật lần này có phạm vi, mức độ sửa đổi khác nhau; có dự án luật tập trung sửa đổi giải quyết những vấn đề mang tính chất trước mắt, điều chỉnh thẩm quyền quản lý nhà nước sau sắp xếp tổ chức bộ máy; có dự án sửa đổi nhiều nội dung để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là trong tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Một yêu cầu xuyên suốt trong quá trình xây dựng, sửa đổi pháp luật hiện nay là phải khơi thông các điểm nghẽn, tập trung cho kiến tạo và phát triển. Đây vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh quá trình sửa đổi luật cần gắn với rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tất cả các dự án luật.

Cùng với đó là tiếp tục phân cấp, phân quyền theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt trong quá trình xây dựng, sửa đổi pháp luật hiện nay là phải khơi thông các điểm nghẽn, tập trung cho kiến tạo và phát triển - Ảnh: chinhphu.vn

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và Luật Việc làm, Phó Thủ tướng cho biết các nội dung sửa đổi lần này chủ yếu nhằm xác lập lại thẩm quyền, chưa phải đợt sửa đổi căn bản. Một số luật sẽ tiếp tục được nghiên cứu để sửa đổi toàn diện hơn trong thời gian tới.

Đơn cử như với Luật Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì quản lý nhà nước về bình đẳng giới, thay cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây. Các bộ, ngành và tổ chức liên quan vẫn có trách nhiệm phối hợp, nhưng cần xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm chính.

Đối với Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, Phó Thủ tướng cho rằng việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã phân chia các lĩnh vực lao động, việc làm, người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em và giảm nghèo cho những cơ quan khác nhau, dẫn đến sự giao thoa nhất định trong quản lý an sinh xã hội. Những bất cập phát sinh từ quá trình sắp xếp bộ máy sẽ tiếp tục được nghiên cứu, nhưng trước mắt, giao Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về hoạt động chữ thập đỏ là phù hợp.

Đối với Luật Việc làm, một trong những trọng tâm sửa đổi là cắt giảm các giấy phép không cần thiết, đồng thời rà soát quy định về cho thuê lại lao động và hoạt động dịch vụ việc làm.

Phó Thủ tướng lưu ý việc đơn giản hóa điều kiện, thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Trước những diễn biến ngày càng đa dạng, linh hoạt của thị trường lao động, cần có công cụ quản lý đủ cụ thể để tăng cường hậu kiểm, kiểm tra, kiểm soát và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Những nội dung cần quy định chi tiết sẽ được giao Chính phủ hướng dẫn, bảo đảm vừa tạo thuận lợi cho hoạt động của thị trường, vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Các đại biểu Quốc hội tại tổ 15 thảo luận - Ảnh: chinhphu.vn

Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng mở rộng diện bao phủ, bảo đảm an toàn quỹ

Đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng cho biết đợt sửa đổi lần này chủ yếu nhằm giải quyết một số vấn đề trước mắt, trong đó có mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, góp phần thúc đẩy thị trường lao động và thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030 cơ bản bảo đảm bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân. Phó Thủ tướng cho biết việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế thời gian qua đã đạt kết quả tích cực; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hiện đã ở mức cao, tạo nền tảng để tiếp tục thực hiện các mục tiêu an sinh.

Một nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm là tại Điều 122 quy định về nguyên tắc việc bổ sung đầu tư tiền gửi tại các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ, ngân hàng thương mại cổ phần có vốn doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã thảo luận kỹ và thống nhất lấy mục tiêu bảo đảm an toàn, bền vững, hiệu quả và bảo đảm nguồn chi trả đúng hạn theo yêu cầu của quyền lợi an sinh lâu dài cho người dân làm gốc.

Theo đó, lựa chọn đầu tư trong phạm vi kiểm soát được, để bảo toàn, tăng trưởng quỹ và sử dụng hiệu quả nguồn tiền chưa đến hạn chi trả. Qua đó, vừa bảo toàn nguồn tiền bảo hiểm của người dân, vừa tạo thêm nguồn lực để hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội.

Các tiêu chí, điều kiện và cách thức thực hiện cụ thể sẽ được Chính phủ quy định chặt chẽ nhằm kiểm soát rủi ro, bảo đảm sử dụng quỹ đúng mục tiêu.

Về định hướng dài hạn, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đang xây dựng Đề án để báo cáo Bộ Chính trị, dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 để xem xét ban hành nghị quyết mới đối với chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, thay thế Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW trước đây. Khi có nghị quyết mới, Luật Bảo hiểm xã hội sẽ được nghiên cứu sửa đổi căn bản, toàn diện hơn.

Phát huy dân chủ ở cơ sở, kết hợp trực tiếp với nền tảng số

Đối với dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), Phó Thủ tướng cho biết phạm vi sửa đổi lần này tương đối lớn, gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động ở cơ sở sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, đặc biệt là triển khai chính quyền địa phương hai cấp.

Về thực hiện dân chủ trên nền tảng số, dự thảo đã mở rộng hình thức họp trực tuyến và họp kết hợp trực tiếp với trực tuyến nhằm đa dạng hóa các hình thức để người dân tham gia trên nền tảng số, thuận tiện hơn cho việc phát huy dân chủ ở cơ sở, đúng với tinh thần "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý việc ứng dụng công nghệ cần được cân nhắc thận trọng, bảo đảm kế thừa các hình thức truyền thống và không làm giảm cơ hội tương tác trực tiếp giữa người dân với chính quyền.

Thực tiễn cho thấy nếu chuyển quá nhiều hoạt động cộng đồng lên môi trường số mà thiếu phương thức hỗ trợ phù hợp, khoảng cách giữa người dân và chính quyền có thể gia tăng. Vì vậy, cần tính đến điều kiện tiếp cận công nghệ của người cao tuổi, người khuyết tật và những người đi làm ăn xa; chỉ áp dụng hình thức trực tuyến hoặc kết hợp khi phù hợp và cần thiết.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung ngay trong luật các nguyên tắc xác định tính hợp lệ của biểu quyết trực tuyến, bảo đảm khách quan, minh bạch.

Về Ban Thanh tra nhân dân, theo Phó Thủ tướng, vừa qua, Bộ Chính trị đã cho ý kiến chỉ đạo theo hướng chỉ tổ chức Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan, đơn vị có tổ chức công đoàn cho phù hợp với mô hình tổ chức mới. Thực chất, Ban Thanh tra nhân dân ở cộng đồng dân cư thời gian qua hiệu quả hoạt động không cao.

Vì vậy, luật chỉ điều chỉnh quy định thành lập Ban Thanh tra nhân dân đối với cơ quan, đơn vị có tổ chức công đoàn; còn ở các nơi khác không nhất thiết thành lập, nhưng phải quy định rõ đầu mối tiếp nhận và theo dõi việc giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở những nơi không có Ban Thanh tra nhân dân. Nếu không quy định cụ thể thì sẽ khó phát huy dân chủ ở cơ sở, cả trong cộng đồng dân cư lẫn trong các cơ quan, tổ chức; nội dung này cần tiếp tục bổ sung rõ hơn.