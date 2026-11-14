Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Phát huy truyền thống, đổi mới giáo dục trên quê Bác

Ngày 14/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Trường THPT Nam Đàn 1 (Nghệ An) và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường.

Thành lập trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, Trường cấp 3 Nam Đàn, tiền thân của Trường THPT Nam Đàn 1, ban đầu chỉ có 3 lớp với 145 học sinh. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh đã bền bỉ vun đắp truyền thống hiếu học, góp phần đào tạo hàng vạn học sinh trưởng thành, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THPT Nam Đàn 1 (Nghệ An).

Hiện trường có 40 lớp với hơn 1.900 học sinh. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT duy trì 100% trong nhiều năm liên tiếp. Năm học 2026-2027, trường xếp thứ 3 toàn tỉnh về thành tích học sinh giỏi. Trong 5 năm qua, nhà trường đã bồi dưỡng, kết nạp Đảng cho 156 học sinh ưu tú.

Với những thành tích nổi bật, Trường THPT Nam Đàn 1 vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà biểu dương những thành tích của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Nam Đàn 1; đồng thời tri ân những đóng góp của các nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục trên quê hương Bác Hồ.

Theo Phó Thủ tướng, trong giai đoạn phát triển mới, giáo dục và đào tạo giữ vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người toàn diện. Những yêu cầu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đòi hỏi các cơ sở giáo dục không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp giảng dạy và quản trị nhà trường.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng đề nghị Trường THPT Nam Đàn 1 tiếp tục phát huy truyền thống 65 năm, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; chú trọng giáo dục toàn diện, khơi dậy tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ của học sinh.

Phó Thủ tướng mong muốn đội ngũ giáo viên không ngừng nâng cao chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, giữ vững tâm huyết với nghề; học sinh chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, nuôi dưỡng lý tưởng và khát vọng cống hiến.

Đối với cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục Nghệ An, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư, cải thiện điều kiện dạy và học; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở mới của Trường THPT Nam Đàn 1, bảo đảm chất lượng, tiến độ, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng trong năm học mới.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà tri ân các thế hệ lãnh đạo Trường THPT Nam Đàn 1.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.