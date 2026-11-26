Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Sáng 26/11, tại Quảng Ninh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đánh giá, triển khai Đề án "Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn tín dụng, tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện, người sau cai nghiện ma túy tại Quảng Ninh".

Chuyển từ quản lý sang đồng hành tạo sinh kế cho người sau cai nghiện

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết, nhận thức rõ những hệ lụy của ma túy đối với sức khỏe con người, hạnh phúc gia đình và sự phát triển xã hội, Quảng Ninh xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt.

Năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU, đặt quyết tâm Quảng Ninh cơ bản đạt tiêu chí thành phố không ma túy vào năm 2030.

Từ yêu cầu thực tiễn, Đề án 189 về tăng cường quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn tín dụng và tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện, người sau cai nghiện ma túy được triển khai với mục tiêu trao cơ hội làm lại cuộc đời.

Điểm mới của đề án là chuyển từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang mô hình đồng hành, kiến tạo sinh kế khép kín. Thay vì để người sau cai nghiện tự đối diện với mặc cảm và những cám dỗ, thành phố chủ động kết nối các cơ sở đào tạo, ngân hàng chính sách xã hội và cộng đồng doanh nghiệp. Mỗi người được đánh giá nhu cầu thực tế để đào tạo nghề phù hợp, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và giới thiệu việc làm ngay tại địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Để đề án đi vào cuộc sống, Thành phố đã xây dựng, ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo hành lang pháp lý và khơi thông nguồn lực hỗ trợ. Qua triển khai bước đầu, các chính sách đã góp phần khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận lao động sau cai nghiện, giúp người từng lầm lỡ có việc làm, thu nhập chính đáng, từng bước lấy lại sự tự tin và hòa nhập cộng đồng.

Theo báo cáo của Công an thành phố Quảng Ninh, sau 9 tháng triển khai Đề án 189, cả 8/8 chỉ tiêu đề ra trong năm 2026 đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Đến ngày 20/11/2026, Công an Thành phố đã rà soát, làm việc với 2.509 người sau cai nghiện đang cư trú trên địa bàn. Trong số này, 1.926 người, tương đương 76,7%, có cuộc sống ổn định, chấp hành tốt pháp luật; 796 người có việc làm ổn định, 1.129 người làm việc không ổn định và 111 người tự sản xuất, kinh doanh.

Công tác đào tạo nghề đạt kết quả tích cực. Thành phố tổ chức 5 lớp đào tạo nghề cho 172/202 học viên đủ điều kiện, đạt tỉ lệ 85,1%, vượt chỉ tiêu đề án. Đồng thời, tổ chức 32 hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm với 9.600 lượt người tham gia; giới thiệu việc làm ổn định cho 267 người sau cai nghiện. Trong số này, 266 người có việc làm, cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt với gia đình, cộng đồng và không vi phạm pháp luật.

Về hỗ trợ tín dụng, 69 người sau cai nghiện được giải ngân vay vốn với tổng số tiền 9,51 tỷ đồng, bình quân 137,8 triệu đồng/người; chưa ghi nhận trường hợp nợ xấu.

Đáng chú ý, tỉ lệ tái nghiện tại Quảng Ninh bước đầu được kéo giảm xuống dưới 6,5%. Đây là kết quả có ý nghĩa, cho thấy tính đúng đắn và hiệu quả của mô hình đang triển khai.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Lấy việc làm, thu nhập và không tái nghiện làm thước đo hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, tội phạm và tệ nạn ma túy đang trở thành hiểm họa toàn cầu. Việt Nam đứng trước nguy cơ bị các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng làm địa bàn trung chuyển, tiêu thụ ma túy, nhất là những địa bàn đặc thù như Quảng Ninh.

Theo số liệu đến tháng 11/2026, cả nước có gần 300.000 người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Đây là áp lực rất lớn đối với công tác phòng, chống ma túy.

Phó Thủ tướng cho rằng, nếu không làm tốt công tác cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng sẽ khó phá vỡ vòng luẩn quẩn "cai nghiện – tái nghiện", gây hệ lụy nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, chất lượng nguồn nhân lực và an toàn xã hội.

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy xác định đến năm 2030 có ít nhất 50% địa bàn cấp xã và 20% địa bàn cấp tỉnh không có ma túy. Với quyết tâm cao, toàn quốc đã có 24 tỉnh, thành phố đăng ký không ma túy vào năm 2030; Quảng Ninh là một trong những địa phương tiên phong, sớm đăng ký xây dựng địa phương không ma túy.

Đánh giá những chuyển biến trong công tác phòng, chống ma túy thời gian qua, Phó Thủ tướng ghi nhận sự nỗ lực, vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò nòng cốt của Bộ Công an. Sau gần hai năm tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, công tác này đã có chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện.

Từ thực tiễn Quảng Ninh, Phó Thủ tướng chỉ ra 3 bài học kinh nghiệm quan trọng - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Trong đó, các cơ sở cai nghiện đã tổ chức cai nghiện cho hơn 102.000 lượt người, hoàn thành cai nghiện cho hơn 65.000 người; chú trọng giáo dục, học văn hóa, đào tạo nghề và các hoạt động phục hồi. Đặc biệt, công tác cai nghiện từng bước được gắn kết với quản lý sau cai nghiện, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng thành một quy trình liên thông, khép kín.

Từ thực tiễn Quảng Ninh, Phó Thủ tướng chỉ ra 3 bài học kinh nghiệm quan trọng.

Trước hết, cần đổi mới căn bản tư duy tiếp cận, chuyển từ quản lý người nghiện đơn thuần sang quản trị quá trình phục hồi và tái hòa nhập xã hội. Trong đó, việc làm, thu nhập ổn định, khả năng tự lập và không tái nghiện phải trở thành thước đo hiệu quả của công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện.

Cùng với đó, phải kịp thời thể chế hóa chủ trương của Trung ương bằng các cơ chế, chính sách và nguồn lực cụ thể của địa phương, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Việc tổ chức thực hiện cần chặt chẽ, sáng tạo ngay từ cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an và vận hành hiệu quả cơ chế phối hợp 5 bên gồm chính quyền, Công an, doanh nghiệp, gia đình và người sau cai nghiện; liên thông 4 khâu: Cai nghiện, học nghề, việc làm và tín dụng chính sách.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng lưu ý hai điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ. Đó là dữ liệu theo dõi, đánh giá hiệu quả và tính bền vững sau hỗ trợ còn hạn chế; những bất cập trong tiếp cận tín dụng, định mức hỗ trợ đào tạo nghề và cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận lao động sau cai nghiện.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy và chính quyền.

Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của Đề án 189 - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Kết luận số 132-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW; quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, quyết tâm thực hiện mục tiêu đến hết năm 2030, cả nước có ít nhất 50% xã, phường, đặc khu không ma túy.

Cụ thể hóa mục tiêu, lộ trình, giải pháp, nguồn lực, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương đến từng cơ sở, đến từng thôn, tổ dân phố; lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và kết quả xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy làm tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ hằng năm và tuyệt đối không chạy theo bệnh thành tích, tuyệt đối không công nhận địa bàn không ma túy một cách hình thức và không thực chất.

Bộ Công an khen thưởng Công an TP. Quảng Ninh vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án ma tuý - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Cùng với đó, cần đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, chú trọng các nhóm có nguy cơ cao như thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân. Phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng; kiên trì xây dựng văn hóa nói không với ma túy, nâng cao sức đề kháng của mỗi người dân, xây dựng mỗi địa bàn cơ sở thành một "pháo đài" phòng, chống ma túy.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh giảm cung với giảm cầu bền vững. Bên cạnh kiên quyết triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy, cần chuẩn hóa quy trình quản lý, điều trị, giáo dục, phục hồi; gắn đào tạo nghề với nhu cầu thị trường lao động, bảo đảm liên thông từ cai nghiện đến tái hòa nhập cộng đồng.

Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn tín dụng, tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện, người sau cai nghiện trên địa bàn thành phố - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống dữ liệu và bộ chỉ tiêu đánh giá thực chất công tác giảm cầu; chú trọng tỉ lệ tái nghiện, việc làm, thu nhập ổn định và hiệu quả sử dụng vay vốn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an tổng kết thực tiễn Quảng Ninh, chuẩn hóa mô hình, quy trình và cơ chế phối hợp để hướng dẫn, nhân rộng phù hợp trên phạm vi cả nước; đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc về điều kiện tiếp cận tín dụng, định mức hỗ trợ đào tạo nghề và cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận lao động sau cai nghiện.

Riêng với Quảng Ninh, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của Đề án 189; giao chỉ tiêu, phân công trách nhiệm cụ thể, hỗ trợ sát từng trường hợp sau cai nghiện, mở rộng mạng lưới doanh nghiệp đồng hành. Địa phương cần chủ động hoàn thiện mô hình, chia sẻ kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố, phấn đấu sớm đạt trên 50% xã, phường, đặc khu không ma túy, tiến tới xây dựng Quảng Ninh không ma túy vào năm 2030.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của công tác cai nghiện và hỗ trợ người sau cai nghiện, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ: "Kiên quyết với tội phạm ma túy nhưng phải nhân văn, trách nhiệm với những người đang nỗ lực làm lại cuộc đời".

Mỗi người sau cai nghiện có việc làm, không tái nghiện là thêm một gia đình hạnh phúc, một nguồn nhân lực được phục hồi và một cộng đồng thêm bình yên.