Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Lấy sản phẩm, kết quả công việc để đánh giá cán bộ

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Đợt kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác cán bộ; kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số trong công tác cán bộ. Đoàn cũng xem xét việc quán triệt, triển khai các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay và thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận Lào Cai đạt kết quả trên nhiều mặt trong công tác cán bộ, từ cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, phân cấp quản lý, xây dựng tiêu chuẩn chức danh đến quy hoạch, bố trí, điều động, bổ nhiệm, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách cán bộ.

Đặc biệt, trong điều kiện hợp nhất hai tỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh cơ bản không để xảy ra khoảng trống trong quản lý cán bộ. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ được triển khai đồng bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu tăng cường cán bộ cho cơ sở.

Công tác kiểm soát quyền lực, bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát được quan tâm; việc đánh giá nhân sự định kỳ hằng quý và thí điểm KPI bước đầu được triển khai.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra chỉ ra một số hạn chế về cơ cấu đội ngũ, kiện toàn một số chức danh, tỉ lệ cán bộ trẻ và cán bộ khoa học, công nghệ; công tác đánh giá, đào tạo, kiểm tra, hậu kiểm chưa thực sự dựa trên dữ liệu và sản phẩm. Việc số hóa, chuẩn hóa, liên thông dữ liệu về đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản trị trong tình hình mới.

Đoàn kiểm tra kiến nghị Lào Cai xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, xác định rõ sản phẩm, cơ quan chủ trì, cá nhân chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; tập trung kiện toàn đội ngũ, xử lý vị trí dôi dư, hoàn thiện quy định về phân cấp, chức danh, vị trí việc làm, khung năng lực; đẩy mạnh luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, nâng tỉ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ khoa học, công nghệ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất và phối hợp chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh cùng lúc thực hiện hợp nhất hai tỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và có sự thay đổi ở một số vị trí lãnh đạo chủ chốt, Lào Cai vẫn duy trì được sự ổn định, tính liên tục trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng công tác cán bộ vẫn còn những vấn đề cần thẳng thắn nhìn nhận. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở một số nơi, nhất là cấp cơ sở, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức bộ máy, chính sách và phân cấp, phân quyền vẫn còn những khó khăn, bất cập cần tiếp tục xử lý... Đây không chỉ là vấn đề của Lào Cai mà là yêu cầu đặt ra ở nhiều địa phương.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Lào Cai tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về công tác cán bộ; chủ động nghiên cứu, xây dựng nghị quyết chuyên đề sâu về công tác cán bộ phù hợp với thực tiễn địa phương.

Trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ ở cơ sở, đồng thời làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển, bảo đảm có chiến lược cán bộ cả trước mắt và lâu dài.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đánh giá cán bộ vẫn là một khâu cần tiếp tục đổi mới. Việc đánh giá phải thực chất, khách quan, gắn với vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao và kết quả đầu ra, qua đó làm cơ sở cho đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ.

“Phải lấy sản phẩm, kết quả công việc để đánh giá cán bộ. Không thể chỉ nói hay, nói tốt nhưng cuối cùng không có sản phẩm gì”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Cùng với đổi mới đánh giá, Phó Thủ tướng lưu ý phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm tra, rà soát, đánh giá và hướng dẫn; không có nghĩa là phân cấp rồi buông lỏng quản lý. Lào Cai cần tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, xử lý những vị trí còn thiếu, những nơi cấp phó dôi dư; đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng, tạo nguồn kế cận cho địa phương.

Phó Thủ tướng đề nghị Lào Cai nâng cao chất lượng cán bộ sau sắp xếp - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị cán bộ

Phó Thủ tướng yêu cầu Lào Cai thay đổi mạnh mẽ tư duy trong ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào công tác tổ chức, cán bộ.

Tỉnh cần xây dựng dữ liệu chuyên ngành về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tiêu chí đánh giá theo hướng đồng bộ, liên thông, có khả năng khai thác phục vụ quản lý.

Khi dữ liệu được chuẩn hóa, việc giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả sẽ thực chất hơn. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác cán bộ cũng cần được triển khai thận trọng, bảo đảm tính chính xác, an toàn, bảo mật, đúng quy định và xác định rõ trách nhiệm trong khai thác, sử dụng dữ liệu.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Bên cạnh công tác cán bộ, Phó Thủ tướng yêu cầu Lào Cai tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện cho mục tiêu phát triển những năm tới.

9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh đạt khoảng 9,53%; thu ngân sách trên 16.000 tỷ đồng, bằng hơn 90% chỉ tiêu Trung ương giao. Phó Thủ tướng lưu ý mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức lớn đối với một tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2026 là năm nền tảng, năm 2027 là năm tăng tốc. Vì vậy, ba tháng cuối năm cần tập trung cao độ, xác định rõ từng nhiệm vụ, tiến độ để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Lào Cai cũng cần chuẩn bị sớm kịch bản năm 2027 theo hướng dự báo cao, khoa học, bài bản, chặt chẽ và khả thi; trong đó tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chất lượng đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị cơ sở là những nội dung quan trọng trong đánh giá kết quả lãnh đạo, điều hành.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết của Lào Cai và Yên Bái sau sắp xếp.

“Điều cốt lõi nhất, sợi chỉ đỏ xuyên suốt nhất là sự đoàn kết”, Phó Thủ tướng nói.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát và những vấn đề được trao đổi tại Hội nghị, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai hoàn thiện kế hoạch khắc phục, xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm, trách nhiệm và thời hạn thực hiện; tiếp tục nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy sau sắp xếp và nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới.

Tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các nội dung được nêu trong kết luận, tập trung triển khai hiệu quả trong thời gian sớm nhất, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới theo đúng chỉ đạo của Trung ương.