Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với 9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc về mục tiêu tăng trưởng 2 con số - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Buổi làm việc được tổ chức trực tuyến tại trụ sở Chính phủ và trụ sở UBND các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, dù đã đạt được những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Theo Phó Thủ tướng, vùng trung du và miền núi phía bắc là địa bàn chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

Trong bối cảnh đất nước tập trung cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, việc phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng có ý nghĩa quan trọng, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa phương miền núi với những vùng có điều kiện thuận lợi hơn.

Thời gian qua, các tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực. Một số địa phương như Thái Nguyên, Phú Thọ từng bước khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng, tạo sức lan tỏa trong vùng. Điều này cho thấy bên cạnh những khó khăn, khu vực vẫn có nhiều lợi thế và dư địa để phát triển.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, đi sâu vào 3 nhóm vấn đề trọng tâm: Giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục hoàn thiện việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu mở đầu buổi làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Trong đó, mục tiêu tăng trưởng 2 con số được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi các địa phương không chỉ đánh giá kết quả đã đạt được mà phải đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi để hoàn thành mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng lưu ý đây không chỉ là nhiệm vụ hoàn thành các dự án, công trình mà còn có ý nghĩa thúc đẩy hoạt động kinh tế, đóng góp vào tăng trưởng GRDP của từng địa phương và tăng trưởng chung của cả nước.

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc còn lại rất lớn trong khi thời gian của năm 2026 không còn nhiều. Các địa phương cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp cơ sở; thực hiện phân cấp, phân quyền phù hợp; xử lý tài sản công dôi dư, bố trí nguồn lực ngân sách và thúc đẩy chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo tại Kết luận số 107 của Bộ Chính trị, yêu cầu khẩn trương xây dựng vị trí việc làm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp. Đây là nhiệm vụ lớn, khó, cần tập trung triển khai trong hai tháng còn lại để báo cáo Bộ Chính trị, làm cơ sở xây dựng biên chế giai đoạn 2027-2031, đồng thời phục vụ lộ trình cải cách chính sách tiền lương và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ.

Tăng trưởng vùng cao hơn bình quân cả nước nhưng chưa đồng đều

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 9 tháng năm 2026, GRDP toàn vùng tăng 9,43%, cao hơn hẳn mức bình quân chung của cả nước (9,01%), với quy mô chiếm khoảng 8,5% cả nước. Trong đó hai địa phương đạt mức tăng trưởng trên 10% là Thái Nguyên và Phú Thọ.

Công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực chủ yếu của nền kinh tế vùng, với mức tăng 13,03%, đóng góp khoảng 57% mức tăng GRDP của vùng. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước.

Hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 15/10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của vùng đạt khoảng 193 tỷ USD, chiếm 20,4% cả nước; trong đó, tập trung ở Phú Thọ và Thái Nguyên.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn báo cáo tại cuộc làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt khoảng 9,68 tỷ USD, chiếm 19,2% cả nước. Riêng Thái Nguyên thu hút khoảng 8 tỷ USD, đứng thứ hai cả nước sau TPHCM. Khu vực tư nhân có 271 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 334.000 tỷ đồng, trong đó có 32 dự án quy mô trên 3.000 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước cũng đạt tiến độ khá. Đến ngày 25/10, tổng thu ngân sách toàn vùng đạt 138.000 tỷ đồng, bằng 99,27% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 33.500 tỷ đồng, bằng 146% dự toán.

Tuy nhiên, theo báo cáo, tăng trưởng của vùng vẫn chưa đạt mục tiêu và tiềm ẩn những yếu tố thiếu bền vững. Tăng trưởng kinh tế vùng phụ thuộc đáng kể vào Phú Thọ và Thái Nguyên, hai địa phương chiếm khoảng 56,4% quy mô kinh tế toàn vùng.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương vẫn dựa vào nông nghiệp, khai khoáng và thủy điện, trong khi các năng lực sản xuất mới chưa hình thành hoặc chưa đi vào vận hành đủ mạnh….

Về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các tỉnh trong vùng cơ bản đã hoàn thành kiện toàn bộ máy, bố trí trụ sở, bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản công và bố trí kinh phí vận hành, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Tuy nhiên, khối lượng nhiệm vụ được phân cấp cho cấp xã tăng lên đáng kể, trong khi năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là tại các xã vùng cao, biên giới, còn hạn chế.