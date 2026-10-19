Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo về vị trí việc làm

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 2005/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải làm Phó Trưởng ban.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các bộ, ngành: Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Lê Văn Hướng; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang; Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Trung Tính; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung.

Thành viên Ban Chỉ đạo còn có Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Đoan Thái Sơn; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại; Phó Chủ nhiệm VPCP Đỗ Ngọc Huỳnh và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc việc hoàn thiện các quy định, danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, phương pháp, tiêu chuẩn và định mức theo thẩm quyền. Ban Chỉ đạo đồng thời hướng dẫn xác định nhu cầu nhân lực, bảo đảm sự đồng bộ giữa vị trí việc làm, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công tác quản lý biên chế và chính sách tiền lương. Đây là những nội dung liên quan chặt chẽ trong quá trình xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ...