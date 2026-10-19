Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có 17 Ủy viên là đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc việc hoàn thiện các quy định, danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực, phương pháp, tiêu chuẩn và định mức theo thẩm quyền. Đồng thời, hướng dẫn xác định nhu cầu nhân lực, bảo đảm đồng bộ giữa vị trí việc làm, cơ cấu đội ngũ cán bộ, quản lý biên chế và chính sách tiền lương.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng Ban và trách nhiệm của các thành viên quản lý về ngành, lĩnh vực. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về nhiệm vụ được phân công.

Trưởng Ban Chỉ đạo có quyền hạn, trách nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ. Phó Trưởng Ban và các Ủy viên được sử dụng con dấu của bộ, ngành nơi công tác khi ký các văn bản của Ban Chỉ đạo.

Bộ Nội vụ là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy hiện có để thực hiện nhiệm vụ giúp việc, bảo đảm các điều kiện hoạt động; tổng hợp, báo cáo hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao. Các cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo cũng sử dụng bộ máy hiện có để thực hiện nhiệm vụ giúp việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Quyết định số 2005/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, 19/10/2026. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.