Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Không lấy số lượng biên chế hiện có để hợp thức hóa vị trí việc làm

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Nhân sự dôi dư có thể được điều tiết sang các đơn vị còn thiếu

Theo đó, chiều 19/10, chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất lớn, rất khó, được Bộ Chính trị chỉ đạo quyết liệt, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ. Ban Chỉ đạo phải cố gắng hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc được giao đúng tiến độ.

Theo Phó Thủ tướng, việc xác định vị trí việc làm vừa có tính kế thừa, vừa có tính đổi mới, đặt trong tương quan tổng thể khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Xác định vị trí việc làm phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và đặc thù của từng tổ chức, cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

“Không lấy số lượng hiện có hay chỉ tiêu biên chế tạm giao năm 2026 để hợp thức hóa vị trí việc làm”, Phó Thủ tướng lưu ý. Theo Phó Thủ tướng, phải từ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng bản mô tả công việc, xác định khung năng lực, từ đó xác định khối lượng công việc và số lượng người cần có.

Nêu nguyên tắc “tuyệt đối không được vượt quá chỉ tiêu biên chế được giao, chỉ có thể bằng hoặc giảm”, Phó Thủ tướng chỉ ra thực tế khi sắp xếp lại các bộ, dù đã thực hiện tinh giản biên chế nhưng nếu xác định đúng theo tiêu chuẩn vị trí việc làm thì khối văn phòng vẫn còn dôi dư nhiều người.

Do đó, nhiều vị trí việc làm cần được rà soát, điều chỉnh; nhân sự dôi dư có thể được điều tiết sang các đơn vị còn thiếu, nếu không thể điều tiết thì phải tinh giản biên chế. Việc này phải làm cụ thể, kỹ lưỡng, chặt chẽ và hợp lý, không được áp dụng một cách máy móc.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Bộ Nội vụ phải “đi trước mở đường”

Phó Thủ tướng giao từng mốc công việc cho các bộ, ngành. Trong đó yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống hành chính nhà nước gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế, kèm theo hướng dẫn và biểu mẫu, bảo đảm khoa học, bài bản, dễ hiểu, dễ làm, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với đặc thù của các bộ, ngành, chính quyền địa phương 2 cấp. Kế hoạch, biểu mẫu, hướng dẫn phải được ban hành chậm nhất trước khi tập huấn (ngày 22/10).

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ hoàn thiện, bổ sung quy định khung về danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực, phương pháp, tiêu chuẩn, định mức vị trí việc làm của các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương các cấp, hoàn thành ngày 24/10.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương cũng được giao tập trung rà soát, hoàn thiện toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, từ đó mô tả công việc, xác định khung vị trí việc làm, hoàn thành chậm nhất ngày 25/10.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến cho các bộ, ngành, địa phương về trình tự, kỹ thuật xây dựng vị trí việc làm vào ngày 22/10; hoàn thành rà soát danh mục đề xuất liên ngành về nhiệm vụ, công việc, công đoạn có thể cắt giảm, thay thế, phân cấp, gửi Ban Tổ chức Trung ương ngày 10/11.

Nhấn mạnh sau khi có dữ liệu vị trí việc làm, khối lượng công việc và khung năng lực, phải xây dựng phương án biên chế của các bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2027–2031 để kịp thời báo cáo Bộ Chính trị trong năm nay, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nội vụ phải “đi trước mở đường” trong việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị bên trong, những vấn đề có tính đặc thù, việc phân cấp, phân quyền, xác định khối lượng công việc và ban hành bản mô tả công việc, khung năng lực, số người làm việc; đồng thời lựa chọn địa phương tổ chức triển khai làm điểm xây dựng vị trí việc làm.