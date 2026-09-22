Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà họp về xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và BHXH

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Việc xây dựng Đề án được triển khai trên cơ sở Văn bản số 3426-CV/VPTW ngày 30/6/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết Nghị quyết số 28-NQ/TW về chính sách bảo hiểm xã hội và Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương; Kết luận số 64-KL/TW ngày 1/7/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp; Công văn số 967-CV/ĐU ngày 4/7/2026 của Đảng ủy Chính phủ về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ngày 29/8/2026, Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công ban hành Quyết định số 124/QĐ-BCĐCCTLBHXH về Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trình Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho ý kiến về Đề án - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao Bộ Nội vụ, trực tiếp là Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội cùng nhóm biên tập đã nỗ lực xây dựng đề cương Đề án khá công phu, kỹ lưỡng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là một đề án khó, trong đó cải cách chính sách tiền lương là vấn đề đặc biệt phức tạp.

Thời gian qua, việc điều chỉnh mức lương cơ sở được triển khai từng bước; cơ chế và tiền lương trong khu vực doanh nghiệp được điều chỉnh khá tốt. Cùng với đó, việc cơ cấu lại, tinh gọn tổ chức bộ máy đã góp phần tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương.

Chính sách tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng từng bước được nghiên cứu, bổ sung, gắn với việc phân loại, đánh giá đội ngũ.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng bộc lộ những bất cập, nhất là về tương quan tiền lương giữa các đối tượng; yêu cầu trả lương theo vị trí việc làm chưa được thực hiện đầy đủ…

Theo Phó Thủ tướng, dù chưa thực hiện được cải cách tiền lương một cách căn cơ, toàn diện, cách tiếp cận thời gian qua cơ bản phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, bảo đảm thận trọng, từng bước và có cơ sở.

Đối với chính sách bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng đánh giá đã có những chuyển biến tích cực, song thực tiễn cũng đang đặt ra nhiều vấn đề mới.

Phó Thủ tướng lưu ý chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội có mối liên thông chặt chẽ. Việc xác định mức đóng bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ hưu và quản trị quỹ nếu không được tính toán phù hợp có thể tạo áp lực đối với cân đối quỹ bảo hiểm xã hội.

Do đó, Đề án cần hướng tới bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, đồng bộ, công bằng và có khả năng thích ứng với những thay đổi của thực tiễn.

Cho ý kiến về Đề án, Phó Thủ tướng lưu ý làm rõ sự cần thiết và cơ sở xây dựng Đề án trên các phương diện: Cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn; đồng thời đánh giá sát kết quả, hạn chế, bất cập sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW và Nghị quyết 28-NQ/TW.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện Đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội cần được đặt trong bối cảnh mới của đất nước, gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, tổ chức lại bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, những thay đổi của thị trường lao động, cơ cấu việc làm, già hóa dân số và sự xuất hiện của các hình thức việc làm mới.

Bên cạnh đó, tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp và tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, đòi hỏi chính sách tiền lương trong giai đoạn mới phải vừa thích ứng với biến động, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô, có khả năng điều chỉnh kịp thời cả trước mắt và lâu dài, đồng thời góp phần giữ chân, thu hút đội ngũ nhân lực chất lượng cao vào khu vực công.

Theo Phó Thủ tướng, tính linh hoạt và khả năng thích ứng là yêu cầu quan trọng đối với chính sách tiền lương cũng như bảo hiểm xã hội.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đề án, tổ chức hội thảo tham vấn, đồng thời gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, bảo đảm tiến độ và chất lượng, trình Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.