Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Hội tụ văn hóa chính là hội tụ những giá trị chung của nhân loại

Tối 1/10, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề 'Hội tụ Di sản - Kiến tạo Tương lai' đã chính thức khai mạc.

Lễ hội có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, cùng sự góp mặt của lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa và đại biểu quốc tế.

Di sản không chỉ thuộc về quá khứ, mà là nguồn lực kiến tạo tương lai

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2 là sự kiện của gặp gỡ, kết nối các nền văn hóa, lan tỏa tinh thần hữu nghị, đối thoại vì hòa bình và phát triển. Sự kiện càng mang ý nghĩa sâu sắc khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO và được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, là biểu tượng của chiều sâu lịch sử, sức sống văn hóa và khát vọng hòa bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ khai mạc.

'Di sản là ký ức của mỗi dân tộc, là kết tinh của trí tuệ, lao động và sáng tạo qua hàng nghìn năm lịch sử. Nhưng di sản không chỉ thuộc về quá khứ. Các giá trị di sản hiện diện trong hiện tại và là nguồn lực quan trọng để kiến tạo tương lai' - Phó Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng, mỗi quốc gia đều có di sản riêng, nhưng khi hội tụ sẽ hòa quyện, tạo nên sự đa dạng biểu đạt văn hóa.

Từ những làn điệu dân ca, nghệ thuật trình diễn, ẩm thực đến nghề thủ công và tri thức dân gian, tất cả đều mang trong mình câu chuyện về khát vọng sống để trao truyền cho thế hệ sau. Phó Thủ tướng khẳng định, hội tụ di sản chính là hội tụ con người; hội tụ văn hóa chính là hội tụ những giá trị chung của nhân loại.

Nhìn nhận về sự biến đổi không ngừng của thế giới, Phó Thủ tướng cho rằng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các phương thức giao tiếp mới đang làm thay đổi mạnh mẽ cách con người sáng tạo, tiếp nhận và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Việt Nam nhất quán xác định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực quan trọng của đất nước. Trong hành trình đó, Phó Thủ tướng yêu cầu bảo tồn phải gắn với phát huy, truyền thống gắn với sáng tạo, di sản gắn với đời sống đương đại, văn hóa phải gắn với con người và phát triển. Đặc biệt, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo để số hóa, bảo tồn, phục dựng và quảng bá di sản, làm cho những giá trị văn hóa chân chính đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Lan tỏa thông điệp từ nhịp cầu hữu nghị quốc tế

Năm nay, Lễ hội quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế với 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, 18 quốc gia đăng ký chiếu phim và 19 đoàn nghệ thuật với 220 nghệ sĩ thuộc 5 châu lục. Đây là minh chứng cho sức mạnh kỳ diệu của văn hóa trong việc kết nối con người, vượt qua mọi khoảng cách và biên giới.

Từ quy mô và ý nghĩa của sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn lan tỏa 3 thông điệp chiến lược bao gồm:

Thứ nhất, hội tụ để cùng nhau thấu hiểu, kết nối để cùng nhau phát triển.

Thứ hai, trân trọng gìn giữ di sản để trao truyền, sáng tạo để làm giàu thêm giá trị di sản mỗi quốc gia và toàn cầu.

Thứ ba, từ Lễ hội kiến tạo một không gian văn hóa quốc tế, nơi thế giới đến với Việt Nam và Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Không gian Lễ khai mạc ngập tràn sắc màu văn hóa mang thông điệp kết nối tình hữu nghị toàn cầu.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng trân trọng cảm ơn Nhà báo, Họa sĩ Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - người đã khởi xướng sáng kiến Ngày Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, từ tâm huyết kết nối các nền văn hóa, đưa Thủ đô trở thành điểm hẹn thường niên của giao lưu, sẻ chia và sáng tạo.

Lễ hội diễn ra từ ngày 1 đến 4/10 tại Hà Nội, gồm các không gian văn hóa, ẩm thực, điện ảnh, thời trang, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động giao lưu giữa nghệ sĩ, đại biểu quốc tế với công chúng.