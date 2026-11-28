Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tham dự Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Tối 28/11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) với chủ đề "Điện ảnh – Kết nối – Phát triển".

Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức điện ảnh và các đoàn phim.

Chương trình nghệ thuật khai mạc tái hiện những lát cắt về Hà Nội qua ngôn ngữ điện ảnh, kết nối hình ảnh Thủ đô trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Từ những giai điệu về Hà Nội, hình ảnh phố cổ, ký ức chiến tranh đến khát vọng sáng tạo, phát triển, chương trình góp phần lan tỏa hình ảnh một Thủ đô giàu truyền thống văn hóa, năng động, sáng tạo và hội nhập.

Mỗi bộ phim là một nhịp cầu văn hóa

Phát biểu khai mạc Liên hoan phim,Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh điện ảnh là lĩnh vực nghệ thuật đặc biệt, có sức mạnh kết nối con người, lan tỏa các giá trị nhân văn, thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng và hợp tác giữa các dân tộc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Liên hoan phim - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Hơn 70 năm qua, điện ảnh cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, lưu giữ ký ức lịch sử, bồi đắp bản sắc văn hóa, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII lựa chọn 124 tác phẩm từ 870 phim đăng ký đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định sức hấp dẫn và uy tín ngày càng cao của Liên hoan.

Đặc biệt, lần đầu tiên tổ chức Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số với 62 gian hàng, hơn 160 đối tác quốc tế từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng các hoạt động kết nối dự án, ươm mầm tài năng.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, từ Liên hoan này, những ý tưởng mới sẽ được khơi nguồn, những cơ hội hợp tác mới sẽ được mở ra, những tác phẩm xuất sắc sẽ ra đời - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Theo Phó Thủ tướng, đây là bước tiến quan trọng, gắn kết sáng tạo nghệ thuật với thị trường, thúc đẩy đầu tư, hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ và mở rộng không gian phát triển điện ảnh Việt Nam.

Trong kỷ nguyên số, điện ảnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, trong đó điện ảnh cần giữ vai trò tiên phong.

Để điện ảnh Việt Nam thực sự trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển nhân lực chất lượng cao, mở rộng thị trường và hợp tác quốc tế; đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà làm phim.

Chính phủ Việt Nam luôn trân trọng tài năng, khuyến khích sáng tạo, cam kết kiến tạo môi trường thuận lợi để những ý tưởng nghệ thuật được hiện thực hóa.

Phó Thủ tướng mong muốn các đối tác, nghệ sĩ, nhà làm phim quốc tế tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức, công nghệ, kinh nghiệm, đồng hành triển khai nhiều dự án có giá trị, để điện ảnh Việt Nam ngày càng phát triển, hội nhập sâu rộng và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh thế giới.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, từ Liên hoan này, những ý tưởng mới sẽ được khơi nguồn, những cơ hội hợp tác mới sẽ được mở ra, những tác phẩm xuất sắc sẽ ra đời; để mỗi bộ phim là một nhịp cầu văn hóa, mỗi câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh có sức lan tỏa, đưa hình ảnh, tâm hồn, khí phách Việt Nam đến gần hơn với bạn bè năm châu.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, trong các ngành công nghiệp văn hóa, điện ảnh được Thành phố Hà Nội xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm.

Thành phố đã cụ thể hóa, trong đó có định hướng phát triển điện ảnh trong quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; đầu tư phát triển hạ tầng, các không gian sáng tạo, hệ thống phim trường, các thiết chế văn hóa để chuyển hóa các giá trị văn hóa, phát huy các yếu tố văn hóa, lịch sử, con người, danh lam thắng cảnh của Thủ đô Hà Nội để gia tăng các giá trị sản phẩm, thu hút các đoàn làm phim quốc tế đến với Hà Nội hợp tác và lan tỏa công nghiệp giải trí Thủ đô ra thế giới.

Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội không chỉ quy tụ và giới thiệu nhiều đại diện điện ảnh xuất sắc, các nghệ sĩ nổi tiếng cùng các giải thưởng được trao, mà còn lan tỏa sự đam mê nghề nghiệp, tìm tòi cơ hội hợp tác sản xuất, mở rộng thị trường điện ảnh thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, cũng như góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam và Thành phố Hà Nội an toàn, thân thiện, mến khách.

Thành phố Hà Nội luôn mong muốn được đón nhận những ý tưởng mới, các dự án sáng tạo của các nghệ sĩ, các nhà làm phim trong nước và quốc tế, các đối tác để đem đến những sản phẩm chất lượng, hấp dẫn, cho khán giả có cơ hội được cảm thụ các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, mang dấu ấn, giàu giá trị nhân văn và đưa các nền văn hóa đến gần nhau hơn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, chính thức mở màn chuỗi hoạt động của Liên hoan - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Mở rộng kết nối, thúc đẩy hợp tác điện ảnh quốc tế

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12/2026, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

Các tác phẩm được giới thiệu trong những chương trình chính gồm Phim dự thi, Toàn cảnh điện ảnh thế giới, Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản và Phim Việt Nam đương đại, mang đến cho khán giả những góc nhìn đa dạng về văn hóa, con người, đời sống và sự sáng tạo của các nền điện ảnh.

Vinh danh các nghệ sĩ, nhà làm phim có thành tích nổi bật tại các liên hoan phim quốc tế, có doanh thu phòng vé cao nhất năm 2025 và năm 2026, doanh thu trên 200 tỷ đồng trong giai đoạn 2025–2026, các đơn vị phát hành - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Hoạt động mở màn cho Liên hoan là Tuần phim Chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và "Ngày Văn hóa Việt Nam" năm 2026, diễn ra từ ngày 18/11 đến hết ngày 24/11 trên phạm vi cả nước. Chương trình có các buổi chiếu phim miễn phí tại rạp và chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân, với các bộ phim do Nhà nước đặt hàng và phim do doanh nghiệp tư nhân sản xuất.

Các chương trình chiếu phim lưu động được triển khai tại nhiều địa phương, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, ưu tiên phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chương trình văn nghệ chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Chương trình văn nghệ chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Liên hoan cũng tổ chức các hoạt động chuyên môn, hội thảo, triển lãm nhằm thúc đẩy hợp tác, quảng bá điện ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế. Trong đó, Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM) là hoạt động mới, hướng tới thúc đẩy mua bán bản quyền, phát hành, phân phối, hợp tác sản xuất, đầu tư và phát triển nội dung, tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam kết nối với đối tác, thị trường quốc tế.