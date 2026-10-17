Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Đưa Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơ sở 2 vươn tầm khu vực

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu khai trương Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơ sở 2 tại Hà Nội - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Ngày 17/10, tại xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức lễ khai trương Cơ sở 2. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự buổi lễ.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơ sở 2 có quy mô 300 giường bệnh nội trú, cơ cấu tổ chức gồm 17 khoa, 11 bộ phận, với 2.731 danh mục kỹ thuật được phê duyệt.

Cơ sở 2 chính thức đón người bệnh từ ngày 4/8/2026. Sau hơn một tháng vận hành, Bệnh viện ghi nhận trung bình khoảng 300 lượt khám mỗi ngày, duy trì hoạt động điều trị nội trú với 150 giường bệnh, thực hiện hơn 4.000 lượt xét nghiệm; đồng thời tiếp nhận khoảng 20 ca sinh và từ 5–10 ca phẫu thuật phụ khoa mỗi ngày.

Những kết quả bước đầu cho thấy nhu cầu khám, chữa bệnh tại cơ sở mới, đồng thời mở ra điều kiện để Bệnh viện Phụ sản Trung ương mở rộng năng lực chuyên môn, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân Thủ đô, các địa phương lân cận và người bệnh có nhu cầu điều trị chuyên sâu.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ tại buổi lễ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phát huy vai trò bệnh viện chuyên khoa đầu ngành

Chia sẻ tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà xúc động kể lại câu chuyện cháu mình sinh non, từng đứng trước cơ hội sống rất mong manh nhưng đã được cứu sống nhờ trí tuệ, tài năng và sự tận tâm, tận tụy của đội ngũ y bác sĩ.

Từ trải nghiệm của gia đình và sự gắn bó với những người thân làm trong ngành y, Phó Thủ tướng bày tỏ sự thấu hiểu, trân trọng những cống hiến của đội ngũ thầy thuốc, đồng thời khẳng định luôn đồng hành, chia sẻ với ngành y tế Việt Nam.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Đặc biệt, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời.

Trong đó, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo đảm an toàn cho bà mẹ, trẻ sơ sinh và nâng cao chất lượng dân số có ý nghĩa chiến lược đối với hệ thống y tế và sự phát triển của đất nước.

Với sứ mệnh đó, trải qua 71 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã khẳng định vị thế, uy tín là cơ sở đầu ngành cả nước về sản phụ khoa, sơ sinh, chẩn đoán trước sinh và hỗ trợ sinh sản; được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lao động.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong suốt 71 năm qua đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của ngành y tế nước nhà.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu dự lễ khai trương Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơ sở 2 tại Hà Nội - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Theo Phó Thủ tướng, việc Cơ sở 2 được đầu tư chuyên sâu, hiện đại đưa vào hoạt động là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, góp phần mở rộng năng lực khám, chữa bệnh, phát huy vai trò bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô, các địa phương lân cận và nhiều đối tượng bệnh nhân rất cần phải hỗ trợ y tế chuyên sâu trong và ngoài nước.

Lấy chất lượng và an toàn người bệnh làm mục tiêu cao nhất

Để tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu và phát huy hiệu quả Cơ sở 2, Phó Thủ tướng đề nghị Bệnh viện cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm, lấy chất lượng và an toàn người bệnh làm mục tiêu cao nhất.

Cùng với phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện cần tổ chức vận hành đồng bộ, chuyên nghiệp, bảo đảm nguyên tắc "hai cơ sở – một đội ngũ – một chuẩn mực chuyên môn", không để có sự khác biệt về chất lượng điều trị và phục vụ người bệnh.

Phó Thủ tướng lưu ý, bên cạnh năng lực chuyên môn, Bệnh viện phải đặc biệt coi trọng y đức, văn hóa ứng xử, tấm lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ.

Cùng với đó, Bệnh viện cần phát huy vai trò đầu ngành, tiên phong phát triển chuyên môn chuyên sâu, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế.

Các lĩnh vực thế mạnh cần được tập trung phát triển gồm y học bào thai, đông lạnh mô buồng trứng để bảo tồn chức năng sinh sản, hỗ trợ sinh sản, chẩn đoán trước sinh, sơ sinh, điều trị thai kỳ nguy cơ cao và ung thư phụ khoa.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham quan cơ sở vật chất Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơ sở 2 tại Hà Nội - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng đề nghị Bệnh viện đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế theo hướng thực chất, có chiều sâu; tăng cường liên kết với các trung tâm y khoa, trường đại học, hiệp hội chuyên ngành có uy tín trong nước và thế giới; thúc đẩy trao đổi chuyên gia, nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực chất lượng cao, tiếp nhận và làm chủ các kỹ thuật tiên tiến, nâng cao vị thế của Bệnh viện trong khu vực và quốc tế.

Đáng chú ý, phát triển kỹ thuật cao phải gắn với hiệu quả điều trị thực chất, bảo đảm an toàn và khả năng tiếp cận dịch vụ của người bệnh.

Hướng tới hình mẫu bệnh viện chuyên khoa hiện đại của ASEAN

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là đổi mới mạnh mẽ quản trị bệnh viện, đẩy mạnh chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, gắn với tầm nhìn phát triển dài hạn của Cơ sở 2.

Theo đó, Bệnh viện cần xây dựng mô hình quản trị hiện đại, công khai, minh bạch, lấy dữ liệu, chất lượng và hiệu quả làm cơ sở điều hành; phát huy hiệu quả bệnh án điện tử, hệ thống quản lý thông minh và các nền tảng số phục vụ người bệnh, sử dụng hiệu quả nguồn lực do Nhà nước và xã hội đầu tư.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm hỏi, động viên các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơ sở 2 tại Hà Nội - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng đề nghị Bệnh viện xác lập tầm nhìn đưa Cơ sở 2 trở thành hình mẫu bệnh viện chuyên khoa hiện đại của khu vực ASEAN, từng bước đạt chuẩn quốc tế về quản trị, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Đồng thời, nghiên cứu phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu gắn với du lịch chăm sóc sức khỏe, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến y tế có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Bên cạnh phát triển chuyên môn và quản trị, Bệnh viện cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Tiếp tục phát huy vai trò là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín; ưu tiên các chương trình hợp tác trong nước và quốc tế gắn với kết quả cụ thể trong đào tạo chuyên gia, phát triển chuyên ngành sâu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đặc biệt, Bệnh viện cần thực hiện tốt trách nhiệm hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao những kỹ thuật phù hợp cho các cơ sở y tế tuyến dưới, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại tuyến cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm hỏi sản phụ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơ sở 2 tại Hà Nội - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bế em bé được sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơ sở 2 tại Hà Nội - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Để Cơ sở 2 hoạt động ổn định, hiệu quả và phát triển bền vững, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức hoạt động; bảo đảm các điều kiện về nhân lực, cơ chế vận hành, chuyên môn và chất lượng dịch vụ.

Thành phố Hà Nội cần quan tâm phối hợp hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối và các dịch vụ thiết yếu, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận Bệnh viện, đồng thời thúc đẩy phát triển hệ thống y tế của Thủ đô và khu vực.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu cùng các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơ sở 2 tại Hà Nội - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chuyên ngành sản phụ khoa, đó là chăm sóc sức khỏe người mẹ, đón một sinh linh chào đời, bảo vệ sự sống từ những ngày đầu tiên và góp phần định hình chất lượng các thế hệ tương lai, chất lượng dân số và tương lai của đất nước, hạnh phúc cho mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội.

Phó Thủ tướng tin tưởng Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ tiếp tục gìn giữ truyền thống, phát huy trí tuệ, y đức, nhân văn, tinh thần tận tụy và khát vọng cống hiến; đưa Cơ sở 2 trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh chất lượng cao, an toàn, tin cậy của Nhân dân, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế đầu ngành, vươn tầm khu vực và quốc tế.