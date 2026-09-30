Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai

Quang cảnh Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại phường Cam Đường. Ảnh: TTXVN phát

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thắp hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Hương Thu/TTXVN

Quang cảnh Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hương Thu/TTXVN

Các Đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hương Thu/TTXVN

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hương Thu/TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm. Ảnh: Hương Thu/TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng các đại biểu di quan hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang an táng. Ảnh: Hương Thu/TTXVN

Thực hiện nghi lễ di quan hài cốt liệt sĩ ra nghĩa trang an táng. Ảnh: Hương Thu/TTXVN

Di quan hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang an táng. Ảnh: Hương Thu/TTXVN

An táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang phường Cam Đường. Ảnh: Hương Thu/TTXVN

An táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang phường Cam Đường. Ảnh: Hương Thu/TTXVN