Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ truy điệu, an táng 71 hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu dự Lễ viếng, truy điệu, an táng 71 hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai.

Buổi lễ được tổ chức theo Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 20/9/2026 của UBND tỉnh Lào Cai, trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ trên mảnh đất Lào Cai

Cùng dự có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách – Xã hội, Tổng cục Chính trị; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Quân khu 2 tặng quà cho Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Về phía tỉnh Lào Cai có Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và học sinh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo tỉnh Lào Cai thắp hương và truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đọc lời điếu, ông Giàng Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, nhấn mạnh những đóng góp, sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Công lao của các liệt sĩ luôn được Tổ quốc và nhân dân ghi nhớ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng đọc lời điếu tại Lễ viếng, truy điệu, an táng 71 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp tục hành trình tìm lại tên các liệt sĩ

Triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Lào Cai đã huy động các cơ quan, lực lượng vũ trang và Nhân dân tham gia rà soát thông tin, rà phá bom mìn, vật nổ, tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu phục vụ giám định.

Từ khi phát động chiến dịch đến nay, tỉnh tìm kiếm, quy tập được 90 hài cốt liệt sĩ, trong đó 8 trường hợp đã xác định danh tính. Các lực lượng hoàn thành khai quật 1.250 mộ, lấy 820 mẫu sinh phẩm và thu nhận 3.115 mẫu ADN của thân nhân phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng khẳng định, công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục, nhằm giúp các liệt sĩ trở về với gia đình, đáp lại sự chờ đợi của thân nhân qua nhiều thập kỷ.

Trong số 71 hài cốt liệt sĩ được truy điệu, an táng lần này, hai liệt sĩ đã xác định danh tính là Lý A Tờ, xã Bát Xát và Triệu Văn Mão, xã Lâm Thượng, hy sinh năm 1979 tại Đồn Biên phòng Nậm Mít, nay là Đồn Biên phòng A Mú Sung.

Đại diện thân nhân, ông Lý Tiến Nam, con liệt sĩ Lý A Tờ, xúc động bày tỏ lòng biết ơn khi được đón cha trở về quê hương. Ông chia sẻ gia đình đã chờ đợi suốt nhiều năm, luôn giữ niềm hy vọng tìm lại người thân dù có lúc việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Sau lễ truy điệu, 45 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường; 26 hài cốt được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng.

Buổi lễ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và trách nhiệm chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Lào Cai.