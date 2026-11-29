Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII
Tối 28.11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) với chủ đề “Điện ảnh – Kết nối – Phát triển” đã chính thức khai mạc. Sự kiện do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, diễn ra từ ngày 28.11 đến ngày 2.12.2026.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/pho-thu-tuong-pham-thi-thanh-tra-du-le-khai-mac-lien-hoan-phim-quoc-te-ha-noi-lan-thu-viii.html