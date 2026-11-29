Do địa hình phức tạp, nguồn cung vật liệu và nhân lực còn khó khăn, cùng một số vị trí chưa được bàn giao mặt bằng đang ảnh hưởng đến quá trình triển khai Dự án cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn. Trước yêu cầu bảo đảm tiến độ, các đơn vị đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công.