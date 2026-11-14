Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, gửi gắm kỳ vọng vào Trường THPT Nam Đàn 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 65 năm thành lập Trường THPT Nam Đàn 1 - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An, lãnh đạo xã Vạn An, cùng các thế hệ nhà giáo, cựu học sinh, đại diện phụ huynh và đông đảo học sinh nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ vui mừng, xúc động khi trở về Nam Đàn và dự lễ kỷ niệm 65 năm thành lập ngôi trường giàu truyền thống trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Trải qua 65 năm với nhiều thăng trầm của lịch sử, Trường THPT Nam Đàn 1 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, bền bỉ xây dựng, trưởng thành, khẳng định vị thế trên vùng đất địa linh nhân kiệt, văn hiến và hiếu học của xứ Nghệ.

Từ những lớp học đơn sơ trong những năm tháng chiến tranh, bằng tâm huyết, sự tận tụy và hy sinh thầm lặng của các thế hệ nhà giáo, ý chí vươn lên của học sinh cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường không ngừng lớn mạnh, vun đắp truyền thống dạy tốt, học tốt.

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; đội ngũ nhà giáo luôn tâm huyết, đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, chú trọng truyền đạt tri thức, bồi đắp nhân cách và khơi dậy khát vọng cho học sinh. Nhà trường từng bước xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, kỷ cương, nhân văn, hạnh phúc, vươn lên tốp 3 trong khối các trường THPT của tỉnh.

Đặc biệt, từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, mang theo tri thức, ý chí và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Trường THPT Nam Đàn 1 - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng Nhất được trao tặng là sự ghi nhận xứng đáng đối với những thành tích xuất sắc và công sức của nhiều thế hệ thầy, trò nhà trường; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào và dấu mốc quan trọng trên hành trình phát triển.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích của nhà trường; tri ân các thế hệ nhà giáo đã tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, ghi nhận sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và những đóng góp của các thế hệ cựu học sinh đối với quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Trường THPT Nam Đàn 1 - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Đổi mới giáo dục, phát triển năng lực và khát vọng của học sinh

Đề cập yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng cho rằng đất nước đang đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, giáo dục và đào tạo giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển con người toàn diện, bồi dưỡng nhân tài, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của quê hương và đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, Huân chương Lao động hạng Nhất không chỉ ghi nhận những thành tựu đã đạt được mà còn đặt ra trách nhiệm tiếp nối, phát huy truyền thống, không ngừng nâng cao chất lượng, đưa Trường THPT Nam Đàn 1 lên tầm cao mới.

Phó Thủ tướng tặng hoa chúc mừng Trường - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 65 năm xây dựng và trưởng thành; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đổi mới tư duy, phương pháp dạy học và quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cùng với trang bị kiến thức, nhà trường cần chú trọng phát triển tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ của học sinh trong thời đại số; phấn đấu xây dựng trường trở thành trường tiêu biểu về chất lượng giáo dục, tiên phong trong đổi mới và giàu bản sắc văn hóa, nơi mỗi học sinh được phát triển năng lực, bồi dưỡng nhân cách và nuôi dưỡng khát vọng không ngừng vươn lên.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải tặng hoa chúc mừng Trường - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Đối với đội ngũ nhà giáo, Phó Thủ tướng mong muốn mỗi thầy, cô giáo luôn giữ trọn tình yêu nghề, không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo, hết lòng vì học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn; thực sự là tấm gương sáng, biết khơi dậy niềm tin, nâng đỡ ước mơ và tiếp thêm nghị lực để học sinh vươn lên.

Gửi gắm tới các em học sinh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh niềm tự hào khi được học tập trên quê hương Bác Hồ kính yêu. Các em hãy trân trọng từng giờ, từng ngày đến trường, chăm chỉ học tập, rèn luyện nhân cách, bồi đắp tri thức và ý chí vươn lên; hãy sống có lý tưởng, có tình yêu, biết chia sẻ trách nhiệm và luôn nỗ lực để ngày mai tự tin lập thân, lập nghiệp, sống có ích cho gia đình, cho xã hội, cho quê hương và cho đất nước Việt Nam thân yêu.

Đối với cấp ủy, chính quyền và ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, chăm lo điều kiện dạy và học, tạo môi trường thuận lợi để giáo dục tỉnh nhà không ngừng phát triển. Trước mắt, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở mới của Trường THPT Nam Đàn 1, bảo đảm chất lượng, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học tới, đáp ứng nguyện vọng của các thế hệ thầy cô giáo, học sinh và nhân dân địa phương.

Phó Thủ tướng xúc động, vui mừng khi được trở về Trường - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Cũng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà xúc động chia sẻ về quãng thời gian từng học tập tại Trường THPT Nam Đàn 1. Dù thời gian không dài, những năm tháng dưới mái trường đã để lại trong Phó Thủ tướng nhiều ký ức sâu sắc về tình yêu thương, sự tận tâm của thầy cô và tình nghĩa bạn bè.

Phó Thủ tướng nhắc lại những món quà giản dị như cuốn vở, quyển sách mà thầy cô, bạn bè dành tặng trong hoàn cảnh khó khăn. Sự sẻ chia chân thành ấy đã tiếp thêm nghị lực và niềm tin, giúp bà vượt qua thử thách, tiếp tục học tập và trưởng thành.

Bày tỏ lòng biết ơn tới các thế hệ thầy cô và những người bạn đã đồng hành trong những năm tháng gian khó, Phó Thủ tướng tin tưởng Trường THPT Nam Đàn 1 sẽ tiếp tục phát triển, xứng đáng với truyền thống và niềm tự hào của các thế hệ thầy và trò.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 1 Trần Nghĩa Công, cách đây 65 năm, Trường cấp 3 Nam Đàn, nay là Trường THPT Nam Đàn 1, được thành lập với 3 lớp học và 145 học sinh.

Trong những năm tháng chiến tranh, thầy và trò nhà trường phải học tập trong những lớp học tranh tre, nứa lá, nép mình dưới giao thông hào. Dù đối mặt với nhiều gian khó, tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu và ngọn lửa đam mê học tập vẫn được các thế hệ nhà giáo, học sinh gìn giữ.

Phó Thủ tướng và các đại biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Trải qua 65 năm, hàng vạn học sinh đã trưởng thành từ mái trường này. Nhiều cựu học sinh trở thành những nhà lãnh đạo, nhà khoa học, tướng lĩnh lực lượng vũ trang, doanh nhân và những công dân có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước.

Hiện nay, nhà trường có 40 lớp với khoảng 1.900 học sinh. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp duy trì 100%. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nằm trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh, đặc biệt năm học này vinh dự xếp vị trí thứ 3. Trường cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng và kỹ năng sống.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập, nhà trường đã khởi công xây dựng cơ sở mới với không gian học tập khang trang, đồng bộ, hiện đại hơn. Với những đóng góp trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Nam Đàn 1 đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Nghệ An. Dịp kỷ niệm 65 năm thành lập, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.