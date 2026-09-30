Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ an táng 71 hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai

71 hài cốt liệt sĩ được quy tập từ khu vực Đồi Đá Vôi (phường Cam Đường) và một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai, sau đó được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường và Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng. (Ảnh: chinhphu.vn)

Trong số 71 hài cốt liệt sĩ được truy điệu, an táng lần này, đã xác định được danh tính 2 liệt sĩ là Lý A Tờ và Triệu Văn Mão. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xác định danh tính đối với 17 hài cốt liệt sĩ, làm cơ sở để tiếp tục giám định, đối chiếu, từng bước đưa thêm những người đã hy sinh trở về đúng tên tuổi, quê quán và gia đình.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã trao tặng quà động viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai, Ban Quản lý Nghĩa trang phường Cam Đường, Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà thân nhân các liệt sĩ. (Ảnh: chinhphu.vn)

Từ khi phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đến nay, tỉnh Lào Cai đã tìm kiếm, quy tập được 90 hài cốt liệt sĩ, trong đó 8 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính; hoàn thành khai quật 1.250 mộ, lấy 820 mẫu sinh phẩm và thu nhận 3.115 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đối với những liệt sĩ chưa xác định được danh tính, hành trình tìm lại tên các anh vẫn tiếp tục. Tỉnh Lào Cai khẳng định sẽ kiên trì tìm kiếm những người còn nằm lại, chăm lo người có công và thân nhân người có công, giữ gìn, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh Lào Cai. (Ảnh: chinhphu.vn)

Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là công việc tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm đối với hiện tại và các thế hệ mai sau.

Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là thêm một người con được trở về, thêm một gia đình khép lại những năm tháng chờ đợi, góp phần làm trọn nghĩa với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.