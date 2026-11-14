Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự kỷ niệm 65 năm thành lập trường học quê Bác

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THPT Nam Đàn 1 (Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Cách đây 65 năm, Trường cấp 3 Nam Đàn, nay là Trường THPT Nam Đàn 1 (xã Vạn An, Nghệ An), được thành lập với 3 lớp học và 145 học sinh. Trong những năm tháng chiến tranh, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thiếu thốn, các thế hệ thầy và trò vẫn kiên trì bám trường, bám lớp, giữ vững tinh thần hiếu học và trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục.

Từ mái trường này, hàng vạn học sinh đã trưởng thành, đóng góp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có những người đảm nhiệm trọng trách trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, cùng nhiều nhà khoa học, doanh nhân.

Các đại biểu cùng nhiều thế hệ cán bộ nhà giáo, học sinh Trường THPT Nam Đàn 1 dự lễ kỷ niệm 65 năm thành lập trường. Ảnh: Hồ Lài

Kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước, Trường THPT Nam Đàn 1 không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Từ quy mô ban đầu, đến nay trường phát triển lên 40 lớp với khoảng 1.900 học sinh. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT duy trì 100%; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi luôn thuộc nhóm dẫn đầu của tỉnh, riêng năm học này nhà trường xếp thứ 3 toàn tỉnh.

Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, chuyển đổi số, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, kỷ cương; tăng cường giáo dục lý tưởng, kỹ năng sống và phát triển năng lực học sinh. Trong 5 năm qua, trường đã bồi dưỡng, kết nạp 156 học sinh ưu tú vào Đảng.

Với những thành tích đạt được, nhà trường đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, gồm 2 Huân chương Lao động hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà tri ân các thế hệ lãnh đạo Trường THPT Nam Đàn 1. Ảnh: Hồ Lài

Dịp kỷ niệm 65 năm thành lập, Trường THPT Nam Đàn 1 vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

Cũng trong dịp này, dự án xây dựng trường tại địa điểm mới đã được khởi công, kỳ vọng mang đến không gian học tập đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và nguyện vọng của các thế hệ thầy cô, học sinh, nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ xúc động khi trở về quê hương Nam Đàn, dự lễ kỷ niệm 65 năm thành lập ngôi trường từng gắn bó với một giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời mình.

Bà chia sẻ, năm 1979, trước những biến động của chiến tranh biên giới, bà trở về quê nhà và được tiếp nhận vào học tại Trường THPT Nam Đàn 1. Nhờ sự quan tâm, sẻ chia của Ban Giám hiệu, thầy cô và bạn bè, bà có thể tiếp tục đến trường sau hơn một tháng gián đoạn. Phó Thủ tướng gửi lời tri ân tới những người thầy, người cô đã dìu dắt, cảm ơn bạn bè từng đồng hành, sẻ chia trong những năm tháng đặc biệt ấy.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ xúc động khi trở về quê hương dự lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Trường THPT Nam Đàn 1.

Với bề dày truyền thống 65 năm xây dựng, phát triển, Phó Thủ tướng khẳng định Huân chương Lao động hạng Nhất là phần thưởng xứng đáng cho tâm huyết, công sức của nhiều thế hệ thầy và trò Trường THPT Nam Đàn 1, đồng thời đặt ra trách nhiệm tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường triển khai hiệu quả Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đổi mới tư duy, phương pháp dạy học và quản trị, chú trọng phát triển tư duy độc lập, năng lực sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ của học sinh, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, giàu bản sắc.

Đối với đội ngũ nhà giáo, bà mong muốn mỗi thầy cô tiếp tục giữ vững tâm huyết, tình yêu nghề, không ngừng học hỏi, đổi mới sáng tạo và quan tâm đến học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn; thực sự là tấm gương về nhân cách, lòng nhân ái, biết khơi dậy niềm tin và nâng đỡ ước mơ của học trò.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng các thế hệ cán bộ, nhà giáo Trường THPT Nam Đàn 1. Ảnh: Hồ Lài

Phó Thủ tướng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và ngành Giáo dục Nghệ An tiếp tục ưu tiên nguồn lực, chăm lo điều kiện dạy và học; đặc biệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở mới của Trường THPT Nam Đàn 1, bảo đảm chất lượng, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trong năm học mới.

Gửi gắm tới các thế hệ học sinh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, được học tập trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào lớn lao. Các em cần nỗ lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng lý tưởng sống đẹp, biết yêu thương, sẻ chia, có trách nhiệm với gia đình và xã hội; không ngừng vươn lên, đóng góp cho quê hương, đất nước.