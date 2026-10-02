Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Tham dự sự kiện có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Cùng dự có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn; Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Lazare Eloundou Assomo; cùng các Đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế...

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Kiến tạo không gian văn hóa quốc tế

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Lễ hội có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức đúng vào năm kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO và ngay tại Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới, một trong những biểu tượng tiêu biểu của chiều sâu lịch sử, sức sống văn hóa và khát vọng hòa bình, phồn thịnh của dân tộc. Đây là một không gian giàu ý nghĩa để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau gìn giữ, trao truyền, sáng tạo, lan tỏa thông điệp sâu sắc: “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ khai mạc

Theo Phó Thủ tướng, di sản là ký ức của mỗi dân tộc, là kết tinh của trí tuệ, lao động và sáng tạo qua hàng nghìn năm lịch sử. Nhưng di sản không chỉ thuộc về quá khứ. Các giá trị di sản hiện diện trong hiện tại và là nguồn lực quan trọng để kiến tạo tương lai.

Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những di sản riêng, nhưng khi cùng hội tụ sẽ hòa quyện, tạo nên sự đa dạng về các giá trị biểu đạt văn hóa, làm giàu thêm kho tàng văn minh nhân loại.

Xác định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực quan trọng của đất nước, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Việt Nam không ngừng xây dựng và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế để giá trị văn hóa được chuyển hóa thành sức mạnh nội sinh, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu tham quan gian hàng UNESCO tại Lễ hội

Phó Thủ tướng mong muốn, Lễ hội không chỉ để lại những ấn tượng đẹp, mà quan trọng hơn, lan tỏa những giá trị bền vững và truyền đi 3 thông điệp.

Một là, hội tụ để cùng nhau thấu hiểu, kết nối để cùng nhau phát triển.

Hai là, trân trọng gìn giữ di sản để trao truyền; sáng tạo để làm giàu thêm giá trị di sản mỗi quốc gia và toàn cầu.

Ba là, từ Lễ hội kiến tạo một không gian văn hóa quốc tế - nơi thế giới đến với Việt Nam và Việt Nam đến gần hơn với thế giới; để cùng nhau kết nối văn hóa, hiểu nhau hơn và trên tất cả là cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, nhân văn, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu tham quan gian hàng các nước

Phó Thủ tướng đặc biệt trân trọng cảm ơn Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, người đã khởi xướng sáng kiến Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội, từ tâm huyết kết nối các nền văn hóa, đưa Hà Nội trở thành điểm hẹn thường niên của giao lưu, sẻ chia và sáng tạo văn hóa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Lazare Eloundou Assomo đánh giá cao quan hệ hợp tác 50 năm qua giữa Việt Nam và UNESCO. Ông khẳng định văn hóa đóng vai trò thiết yếu đối với sự phát triển xã hội và khả năng tự cường của các cộng đồng.

Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, đại diện cấp cao của UNESCO Lazare Eloundou Assomo phát biểu

Nêu bật giá trị thực tiễn của sự kiện, Lazare Eloundou Assomo cho biết: "Một lễ hội như thế này mang đến điều mà các cuộc đối thoại chính sách thuần túy không thể làm được: cơ hội để trải nghiệm trực tiếp một nền văn hóa khác - thông qua âm nhạc, những câu chuyện, nghệ thuật thủ công và cách nền văn hóa đó hiện diện trong đời sống".

Ông Lazare Eloundou Assomo hy vọng Lễ hội sẽ mang đến cho đại biểu, nghệ sĩ và khán giả cơ hội khám phá những điều bất ngờ, tạo dựng các kết nối mới, đồng thời lan tỏa sự thấu hiểu về những giá trị chung mà các dân tộc cùng chia sẻ.

Đa sắc màu văn hóa truyền thống và đương đại

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật được chia thành các lớp nội dung, tôn vinh chiều sâu cội nguồn di sản Việt Nam kết nối không gian giao lưu toàn cầu.

Tiết mục nghệ thuật chào mừng bạn bè quốc tế đến Hà Nội, Việt Nam

Chương trình nghệ thuật mở đầu với “Việt Nam đa sắc” bằng âm thanh, ánh sáng và công nghệ 3D Mapping.

Tiếp đó, phần “Năm châu hội tụ” giới thiệu các tiết mục của nghệ sĩ đến từ Trung Quốc, Lào, Pakistan, Indonesia, Peru, Campuchia, Israel, Ukraine, Bangladesh và Azerbaijan, tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật đa quốc gia.

Chương trình Lễ khai mạc tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật đa quốc gia

Sân khấu Hoàng thành Thăng Long bùng cháy trong “Phát triển và rực rỡ tương lai”, với chất liệu truyền thống được kết nối với âm nhạc đương đại qua những màn trình diễn sôi động như: Bắc Bling, Made in Việt Nam, liên khúc Xẩm Hà Nội và Phù Đổng Thiên Vương - Người ơi người ở đừng về, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt Nam.

Thông qua nghệ thuật, lễ khai mạc tạo nên hành trình từ giá trị văn hóa truyền thống đến cách tiếp cận đương đại, qua đó thể hiện tinh thần chủ đề “Hội tụ Di sản - Kiến tạo Tương lai” của lễ hội.

Hoạt cảnh tái hiện những giá trị văn hóa được trao truyền qua các thế hệ

Trong bốn ngày diễn ra lễ hội, các không gian văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và thời trang quốc tế được giới thiệu tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, đưa những sắc màu văn hóa đương đại đến với một không gian mang chiều sâu lịch sử của Hà Nội.

Từ đây, mở ra những ngày giao lưu văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm quốc tế, hướng tới xây dựng một không gian đối thoại, kết nối và hợp tác giữa các nền văn hóa.

Một số hình ảnh trong Lễ khai mạc Lễ hội:

Tiết mục trở về cội nguồn di sản Việt Nam

Tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ quốc tế

Tiết mục biểu diễn của ca sĩ Hoàng Bách

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra từ ngày 1 - 4/10/2026 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long