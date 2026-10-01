Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Cùng dự có các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh cùng các đại biểu dự buổi lễ

Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương dự chương trình.

Về phía quốc tế, dự chương trình có Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo.

Sự kiện có sự hiện diện của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP. Hà Nội, các vị đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các đoàn nghệ thuật Việt Nam và quốc tế

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ hội

Tiếp nối thành công của Lễ hội lần thứ nhất năm 2025, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai được tổ chức với chủ đề Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Lễ hội diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long từ ngày 1 – 4.10.2026, với sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp.

So với lần tổ chức đầu tiên, Lễ hội năm nay được mở rộng cả về số lượng quốc gia, không gian và loại hình hoạt động. Ban Tổ chức kỳ vọng việc đa dạng hóa các chương trình sẽ tạo thêm cơ hội giao lưu, kết nối giữa các nền văn hóa.

Quy mô chương trình năm nay được mở rộng với 45 không gian văn hóa và 35 gian ẩm thực. Chương trình chiếu phim có 16 quốc gia tham dự, trong khi không gian thời trang có 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu thăm không gian của các quốc gia tham dự Lễ hội

Bên cạnh đó, 20 đoàn nghệ thuật quốc tế sẽ tham gia các chương trình biểu diễn, tạo nên chuỗi hoạt động âm nhạc và nghệ thuật đa văn hóa xuyên suốt 4 ngày diễn ra Lễ hội.

Các hoạt động được triển khai trên nhiều loại hình, từ triển lãm, trình diễn, ẩm thực, điện ảnh, thời trang đến âm nhạc và trải nghiệm văn hóa. Qua đó, các quốc gia có cơ hội giới thiệu bản sắc, di sản và những giá trị văn hóa đặc trưng tới công chúng Việt Nam và quốc tế.

Một điểm mới tại Lễ hội năm nay là khu vực Lan tỏa sáng tạo từ di sản – Festival Games quốc tế. Bộ VHTTDL phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành các trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Phần khai màn ấn tượng của Lễ hội

Thông qua các trò chơi và hoạt động tương tác, công chúng có thể tiếp cận những nội dung về lịch sử, văn hóa và di sản theo hình thức trực quan, hiện đại hơn. Khu vực này cũng có các hoạt động trình diễn cosplay, kết hợp vũ đạo từ game Audition cùng hiệu ứng màn hình LED, tạo thêm một không gian trải nghiệm dành cho giới trẻ trong khuôn khổ Lễ hội.

Việc đưa trò chơi điện tử và công nghệ tương tác vào một sự kiện văn hóa được Ban tổ chức định hướng như một cách kết nối các giá trị di sản với công nghiệp sáng tạo và những hình thức tiếp cận văn hóa đương đại.