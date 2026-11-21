Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu dự khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Tối 21/11, tại TPHCM, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khai mạc. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Đại hội lần thứ X năm 2026 được tổ chức từ ngày 14/11 đến 12/12 tại TPHCM và một số địa phương. Đại hội quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội, tranh tài ở 48 môn thể thao với tổng cộng 973 bộ huy chương.

Trong khuôn khổ Đại hội, Lễ khai mạc là sự kiện trọng tâm, mở đầu cho ngày hội thể thao lớn nhất cả nước. Việc lựa chọn Công viên Bờ sông Sài Gòn và không gian mặt nước sông Sài Gòn làm địa điểm tổ chức thể hiện dấu ấn đổi mới trong tư duy tổ chức sự kiện, khai thác hiệu quả không gian đô thị, cảnh quan sông nước và những giá trị văn hóa - lịch sử đặc trưng của TPHCM. Đây cũng là dịp để Thành phố giới thiệu hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo, hiện đại, giàu bản sắc, có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế thể thao và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Đại hội - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Thể thao góp phần hun đúc ý chí, bồi đắp nhân cách và gắn kết xã hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục cách đây tròn 80 năm: "Dân cường thì quốc thịnh". Theo Phó Thủ tướng, lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị, khẳng định sức khỏe nhân dân là nền tảng của sức mạnh dân tộc.

Nhấn mạnh ý nghĩa của thể thao đối với đời sống xã hội, Phó Thủ tướng cho rằng thể thao không chỉ rèn luyện, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần mà còn hun đúc ý chí, bồi đắp nhân cách, kết nối con người, gắn kết xã hội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn của dân tộc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu dự khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Đại hội lần này càng có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp cả nước phấn khởi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Theo Phó Thủ tướng, vẻ đẹp của thể thao không chỉ được tạo nên từ những chiến thắng mà còn thể hiện qua một cái bắt tay trân trọng sau cuộc đấu, một cử chỉ nâng đỡ đối thủ khi vấp ngã. Những hành động đó góp phần làm nên tinh thần cao thượng của thể thao và con người Việt Nam.

Phó Thủ tướng mong muốn các vận động viên bước vào tranh tài ở 48 môn thể thao với khát vọng cao nhất, bản lĩnh vững vàng, nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân, cống hiến những màn so tài đỉnh cao, trung thực và cao thượng.

Nghi thức thắp sáng đài lửa Đại hội được thực hiện trang trọng, đánh dấu thời khắc chính thức khai mạc ngày hội thể thao lớn nhất cả nước - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Đề cập định hướng phát triển thể dục, thể thao trong thời gian tới, Phó Thủ tướng dẫn lại nhấn mạnh của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc sức khỏe và thể lực của nhân dân chính là nền tảng làm nên sức mạnh quốc gia; đồng thời yêu cầu chăm lo thực chất cho thể thao học đường và tập trung đầu tư mũi nhọn cho những tài năng đủ sức vươn tầm châu lục và thế giới.

Từ khí thế của Đại hội, Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng sẽ ngày càng có thêm nhiều tài năng trẻ, những nhà vô địch sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Trên khắp mọi miền đất nước, ngày càng có nhiều em nhỏ và hàng triệu người dân hào hứng tập luyện thể dục, thể thao, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, cường tráng, năng động và phát triển.

Màn diễu hành của các đoàn thể thao - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực, quỹ đất, mở rộng các thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở cho mọi người.

Đối với ngành thể thao, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không ngừng nâng cao thành tích, tuyển chọn, bồi dưỡng những vận động viên xuất sắc nhất hướng tới các đấu trường châu lục và thế giới.

Định hướng này đặt ra yêu cầu phát triển thể thao đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa phong trào thể dục, thể thao quần chúng, thể thao học đường với thể thao thành tích cao. Trong đó, việc mở rộng điều kiện tập luyện cho người dân là nền tảng để phát hiện, nuôi dưỡng tài năng; còn đầu tư có trọng điểm sẽ tạo điều kiện để vận động viên Việt Nam nâng cao trình độ, năng lực cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.

Đại hội quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội, tranh tài ở 48 môn thể thao với tổng cộng 973 bộ huy chương - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Với thông điệp khỏe mạnh để xây dựng đất nước, vươn ra thế giới và đoàn kết để chinh phục những đỉnh cao, tạo nên bản sắc văn hóa và sức mạnh trường tồn của dân tộc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chúc các vận động viên thi đấu tự tin, bản lĩnh, bứt phá, giành nhiều thành tích xuất sắc và chinh phục những đỉnh cao mới.

Phát biểu chào mừng, ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh Thành phố luôn trân trọng gìn giữ, bồi đắp và phát huy những giá trị làm nên bản sắc của mình: Năng động trong tư duy, sáng tạo trong hành động và nghĩa tình trong lối sống.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Khát vọng vinh quang" trong lễ khai mạc - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Trong đó, yếu tố quan trọng góp phần làm nên một thành phố năng động, tràn đầy sức sống chính là sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao cả quần chúng, chuyên nghiệp và đỉnh cao. Sự khổ luyện của vận động viên, sự huấn luyện tận tâm của huấn luyện viên, sự chăm lo, chính sách tích cực của Thành phố, nhiều thế hệ vận động viên Thành phố đã đóng góp những thành tích đáng tự hào trên các đấu trường quốc gia và quốc tế.

Đối với TPHCM, thành công của Đại hội không chỉ được thể hiện qua những tấm huy chương, những kỷ lục mới được xác lập mà còn ở tinh thần thể thao cao thượng, sự đoàn kết, giao lưu, học hỏi, ở chất lượng công tác tổ chức, những tình cảm tốt đẹp đọng lại trong lòng mỗi đoàn thể thao, mỗi đại biểu và người dân tham dự.

Thông qua Đại hội lần này, Thành phố mong muốn giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một TPHCM năng động, sáng tạo, hiện đại, văn minh, nghĩa tình, một thành phố luôn rộng mở, hiếu khách, giàu khát vọng vươn lên, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ lớn vì sự phát triển chung của đất nước.

Theo Ban Tổ chức, tại Đại hội, các vận động viên tranh tài ở 48 môn thể thao với 973 nội dung, thuộc ba nhóm: 22 môn Olympic, 7 môn ASIAD và 19 môn thuộc chương trình SEA Games và thể thao dân tộc.

Việc lựa chọn Công viên Bờ sông Sài Gòn và không gian mặt nước sông Sài Gòn làm địa điểm tổ chức thể hiện dấu ấn đổi mới trong tư duy tổ chức sự kiện, khai thác hiệu quả không gian đô thị, cảnh quan sông nước và những giá trị văn hóa - lịch sử đặc trưng của TPHCM - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Đại hội là dịp đánh giá toàn diện sự phát triển của thể thao thành tích cao Việt Nam giai đoạn 2022-2026, đồng thời đánh giá thực chất lực lượng vận động viên, chất lượng đào tạo và công tác huấn luyện tại các địa phương, ngành. Qua đó, phát hiện, tuyển chọn, bổ sung những nhân tố xuất sắc cho các đội tuyển quốc gia, chuẩn bị lực lượng tham dự các sự kiện thể thao quốc tế trọng điểm như SEA Games 34 năm 2027 tại Malaysia, Olympic Los Angeles 2028 và ASIAN Games 2030.

Được tổ chức trong bối cảnh toàn ngành thể dục, thể thao triển khai Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đại hội góp phần cụ thể hóa các chủ trương phát triển thể dục, thể thao, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, hướng tới xây dựng nền thể thao Việt Nam phát triển bền vững, chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.