Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Lào Cai - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Cùng dự chương trình có đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện Văn phòng Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ, nhân dân và du khách.

Chương trình nghệ thuật "Lào Cai - Sắc màu hội tụ" là hoạt động văn hóa có ý nghĩa, góp phần chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Chương trình được dàn dựng thành ba chương: "Tinh hoa văn hóa", "Sắc màu di sản" và "Khát vọng Việt Nam" - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Chương trình nghệ thuật "Lào Cai - Sắc màu hội tụ" là hoạt động văn hóa có ý nghĩa, góp phần chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026; đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Những giá trị văn hóa tốt đẹp không chỉ bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến mà còn góp phần củng cố tình nghĩa đồng bào, tăng cường sự đồng lòng, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham gia vòng xòe đoàn kết - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Mang chủ đề "Lào Cai - Sắc màu hội tụ", chương trình khắc họa vùng đất biên cương Tây Bắc với chiều sâu văn hóa, lịch sử và bản sắc đa dạng của cộng đồng các dân tộc. Từ những làn điệu dân ca, điệu múa, phong tục truyền thống đến nhịp sống hôm nay, các giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ, tạo nên một Lào Cai giàu bản sắc, tràn đầy sức sống và khát vọng vươn lên.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham gia vòng xòe đoàn kết - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Chương trình được dàn dựng thành ba chương: "Tinh hoa văn hóa", "Sắc màu di sản" và "Khát vọng Việt Nam", tạo nên mạch nội dung xuyên suốt từ tôn vinh cội nguồn văn hóa, khắc họa sắc màu di sản đến lan tỏa tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu tham quan không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà Shan - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Việc kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật, từ âm nhạc truyền thống, hát văn, diễn xướng đến hoạt cảnh và các bản phối hiện đại, tạo nên sự đa dạng trong hình thức thể hiện, làm nổi bật sự phong phú của đời sống văn hóa các dân tộc Lào Cai.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, cùng các em học sinh tỉnh Lào Cai.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu tham quan không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thổ cẩm và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lào Cai - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Thông qua hoạt động nghệ thuật và giao lưu văn hóa, chương trình góp phần tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản; đồng thời củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham gia vòng xòe đoàn kết. Hoạt động giao lưu tạo không khí gần gũi, gắn kết, thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc.

Phó Thủ tướng cùng các đại biểu theo dõi màn diễu diễn đường phố - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Trước đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà Shan, thổ cẩm và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lào Cai.