Dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Mở đầu là màn diễu diễn đường phố của các nghệ nhân, diễn viên đại diện cho 8 dân tộc: Kinh, Cao Lan, Mông, Thái, Pa Dí, Tày, Khơ Mú, Dao. Mỗi khối mang đến một sắc thái riêng qua trang phục truyền thống, âm nhạc dân gian, đạo cụ và những điệu múa đặc trưng, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Ảnh: Tuấn Trung.

Trước khi dự Chương trình Nghệ thuật Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã xem trình diễn đường phố và đi tham quan "Không gian trà Shan và sắc màu thổ cẩm Lào Cai".

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu đến dự chương trình. Ảnh: Tuấn Trung.

Năm nay, chương trình được dàn dựng công phu với 3 chương nghệ thuật: “Tinh hoa văn hóa”, “Sắc màu di sản” và “Khát vọng Việt Nam”.

Mở đầu là hoạt cảnh “Hương sắc vùng cao” cùng ca khúc “Lào Cai Tây Bắc vào hội Xuân”, tái hiện bức tranh miền non cao rực rỡ sắc màu, nơi tiếng khèn, tiếng đàn tính, sắc hoa và thổ cẩm hòa quyện, tạo nên không khí hội xuân tưng bừng. Qua đó, khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, con người và sức sống văn hóa của vùng đất biên cương Tây Bắc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu xem diễu diễn đường phố. Ảnh: Tuấn Trung.

Với “Tinh hoa văn hóa”, các tiết mục “Gấm hoa Việt Nam”, “Chiếc khăn Piêu”, “Việt Nam tinh hoa” đưa khán giả đến với những giá trị văn hóa đặc sắc của các vùng miền, khẳng định văn hóa là mạch nguồn bồi đắp cốt cách, tâm hồn và bản lĩnh con người Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy tham dự chương trình. Ảnh: Tuấn Trung.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu tham quan các gian hàng. Ảnh: Tuấn Trung.

“Sắc màu di sản” tập trung giới thiệu chiều sâu văn hóa của Lào Cai qua các tiết mục “Linh thiêng Bảo Hà”, “Điều chưa thấy trong văn tự người Dao”, “Muôn sắc Lào Cai” và “Chếnh choáng chợ xuân”. Từ tín ngưỡng thờ Mẫu tại đền Bảo Hà, những giá trị văn hóa được lưu giữ, trao truyền trong cộng đồng người Dao đến các làn điệu Then, tiếng đàn tính, vòng xòe của người Thái, tiếng khèn Mông và những sắc màu trang phục truyền thống của các dân tộc, mỗi tiết mục góp phần khắc họa bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của Lào Cai.

Nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng. Ảnh: Tuấn Trung.

Khép lại mạch cảm xúc là chương “Khát vọng Việt Nam” với các tiết mục “Đi giữa trời rực rỡ”, “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai” và “Bài ca đại đoàn kết”. Những giai điệu trẻ trung, sôi động cùng các màn hát múa tập thể truyền tải thông điệp về tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và sức mạnh đoàn kết của cộng đồng các dân tộc. Trong đó, “Bài ca đại đoàn kết” được lựa chọn làm đại cảnh kết thúc, nhấn mạnh giá trị đoàn kết, gắn bó keo sơn, cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước.