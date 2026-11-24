Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự chương trình nghệ thuật “Lào Cai - Sắc màu hội tụ”

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự chương trình. Cùng dự có ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện Văn phòng Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Lào Cai có ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, địa phương cùng đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ, nhân dân và du khách.

Chương trình diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026), góp phần tôn vinh văn hóa, con người và sức sống của cộng đồng các dân tộc Lào Cai. Đây cũng là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Ngày hội “Sắc màu văn hóa Lào Cai” năm 2026, diễn ra từ ngày 20 đến 24/11.

Các tiết mục văn nghệ giới thiệu bản sắc của vùng đất biên cương Tây Bắc

Với 3 chương “Tinh hoa văn hóa”, “Sắc màu di sản” và “Khát vọng Việt Nam”, đêm nghệ thuật kết nối những giá trị truyền thống với niềm tự hào, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước. Âm nhạc, múa và hoạt cảnh dân gian đương đại cùng góp phần giới thiệu bản sắc của vùng đất biên cương Tây Bắc.

Mở đầu chương trình là hoạt cảnh “Hương sắc vùng cao” và tiết mục hát múa “Lào Cai Tây Bắc vào hội Xuân”. Tiết mục “Chiếc khăn Piêu” kết hợp đàn bầu, violin và múa, mang đến cách thể hiện mới cho hình ảnh quen thuộc trong đời sống văn hóa đồng bào Thái.

Ở chương “Sắc màu di sản”, hát văn “Linh thiêng Bảo Hà” gợi nhắc không gian tín ngưỡng gắn với đền Bảo Hà. Tiết mục “Điều chưa thấy trong văn tự người Dao” tái hiện những giá trị được gìn giữ qua câu chuyện, nghi lễ và nếp sinh hoạt gia đình.

Tiết mục “Đi giữa trời rực rỡ” trẻ trung sôi nổi tạo khí thế vươn lên

Làn điệu Then, tiếng đàn tính của người Tày, người Nùng, vòng xòe của người Thái và tiếng khèn Mông tiếp tục hiện diện trong hoạt cảnh “Muôn sắc Lào Cai”.

Thông qua 11 tiết mục ca, múa, nhạc kết hợp hoạt cảnh, chương trình làm nổi bật vai trò của Nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Từ “Hương sắc vùng cao”, “Muôn sắc Lào Cai” đến “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai”, các tiết mục tạo mạch kết nối giữa bản sắc từng dân tộc với tình yêu quê hương, đất nước.

Đại cảnh “Bài ca đại đoàn kết” khép lại phần nghệ thuật chính, lan tỏa thông điệp chung sức xây dựng cộng đồng gắn bó, phát triển.

Một điểm nhấn của đêm hội là Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham gia vòng xòe đoàn kết.

Tiết mục tạo mạch kết nối giữa bản sắc từng dân tộc với tình yêu quê hương, đất nước

Trong không khí gần gũi, những vòng tay nối rộng thể hiện sự gắn kết giữa các dân tộc, góp thêm hình ảnh đẹp cho ngày hội.

Trước đó, Phó Thủ tướng cùng các đại biểu tham quan không gian giới thiệu trà Shan, thổ cẩm và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh; theo dõi màn diễu diễn đường phố, thăm hỏi, động viên đồng bào.

Trong chuỗi sự kiện, không gian trà Shan và sắc màu thổ cẩm với chủ đề “Theo du trà Shan - Chạm sắc thổ cẩm” mở thêm cơ hội để người dân, du khách trải nghiệm văn hóa địa phương. Sự kết nối giữa biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu sản phẩm truyền thống góp phần đưa di sản đến gần công chúng, quảng bá hình ảnh Lào Cai giàu bản sắc.