Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tới dự chương trình nghệ thuật "Hải Phòng – Nơi những câu chuyện bắt đầu" - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Cùng dự chương trình có các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, đồng Trưởng ban Tổ chức Diễn đàn "Hải Phòng - Cửa ngõ Điện ảnh"; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng đông đảo nghệ sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên và những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, văn hóa, nghệ thuật.

Chương trình do UBND TP. Hải Phòng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức, là sự kiện chính trong chuỗi hoạt động của Diễn đàn Điện ảnh "Hải Phòng - Cửa ngõ Điện ảnh", diễn ra từ ngày 21-23/11/2026, hướng tới hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và góp phần triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu dự sự kiện - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Hải Phòng có nhiều lợi thế trở thành điểm đến của các dự án điện ảnh

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh, Hải Phòng sở hữu nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, không gian đô thị và hệ thống hạ tầng giao thông, tạo nguồn chất liệu phong phú cho hoạt động sáng tạo và sản xuất điện ảnh.

Thành phố hiện có gần 4.000 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có hai di sản thế giới liên tỉnh là Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; cùng hai di sản văn hóa phi vật thể thế giới là Nghệ thuật Ca trù và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Từ cảnh quan biển đảo Cát Bà, những quần thể di tích giàu giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh như Côn Sơn - Kiếp Bạc, An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương đến bến tàu không số K15, những công trình kiến trúc Pháp, những con đường hoa phượng đỏ, hệ thống cảng biển và các cây cầu hiện đại, Hải Phòng có nguồn chất liệu đa dạng để các nhà làm phim khai thác, sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại chương trình - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Sự kết hợp giữa thiên nhiên, di sản, văn hóa truyền thống và nhịp sống đô thị hiện đại không chỉ tạo nên bản sắc riêng của thành phố mà còn có khả năng đáp ứng bối cảnh cho nhiều thể loại phim, mở ra cơ hội kể những câu chuyện độc đáo về vùng đất và con người Hải Phòng.

Bên cạnh lợi thế về cảnh quan, văn hóa, thành phố còn có hệ thống hạ tầng giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không. Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, hệ thống cảng biển quốc tế cùng mạng lưới giao thông kết nối với Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong vùng tạo thuận lợi cho việc di chuyển nhân lực, vận chuyển thiết bị và tổ chức sản xuất phim.

Chương trình nghệ thuật "Hải Phòng – Nơi những câu chuyện bắt đầu" - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ, du lịch, thương mại và vận tải ngày càng phát triển cũng là điều kiện để Hải Phòng đáp ứng nhu cầu của các đoàn làm phim trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Thành phố Hải Phòng, những lợi thế về lịch sử, văn hóa, con người, cảnh quan, di sản và hạ tầng mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để thực sự trở thành điểm đến được các nhà sản xuất, hãng phim trong nước và quốc tế quan tâm, Hải Phòng đã chủ động phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức Diễn đàn Điện ảnh Hải Phòng năm 2026 và chương trình Gala nhằm giới thiệu môi trường hợp tác, cơ chế hỗ trợ và sự đồng hành của thành phố.

Giao lưu với đoàn làm phim “Sóng ở đáy sông" - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Hải Phòng cam kết tạo điều kiện thuận lợi, chủ động đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân và nhà làm phim trong quá trình triển khai các dự án điện ảnh.

Thông điệp Thành phố gửi tới cộng đồng làm phim là Hải Phòng không chỉ chào đón bằng tiềm năng, lợi thế và lòng hiếu khách mà còn bằng quyết tâm đồng hành, hỗ trợ thiết thực trong quá trình thực hiện các dự án điện ảnh và công nghiệp văn hóa trên địa bàn.

Với chủ đề "Hải Phòng – Nơi những câu chuyện bắt đầu", chương trình nghệ thuật đưa khán giả khám phá những dấu ấn lịch sử, văn hóa và con người thành phố Cảng qua ngôn ngữ điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn.

Giao lưu “Đi xa từ một miền đất” với các nghệ sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Chương trình được xây dựng thành ba phần: "Hải Phòng trong những thước phim", "Hải Phòng và những tài năng" và "Để Hải Phòng bừng sáng trên màn ảnh". Qua đó, tái hiện hành trình Hải Phòng đi vào điện ảnh, trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ sĩ, đồng thời gửi gắm kỳ vọng về một điểm đến mới của các nhà làm phim trong nước và quốc tế.

Chương trình tái hiện hành trình Hải Phòng đi vào điện ảnh, trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Nhiều trích đoạn phim, ca khúc gắn với Hải Phòng được giới thiệu, trong đó có các tác phẩm như "Sóng ở đáy sông", "Khói trắng", "Những ngọn nến trong đêm". Đặc biệt, bộ phim quốc tế "Kong: Skull Island" cũng được nhắc đến như một dấu ấn góp phần đưa cảnh quan, không gian của Hải Phòng đến với khán giả quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu dự sự kiện - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu trao đổi với các chuyên gia điện ảnh, nhà làm phim - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Điểm nhấn của chương trình là các cuộc giao lưu với nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất và những người làm điện ảnh, chia sẻ về chất liệu sáng tạo từ vùng đất, con người Hải Phòng, hành trình làm nghề cũng như cơ hội đưa các dự án điện ảnh đến với thành phố.

Thông qua các cuộc giao lưu, chương trình gợi mở cách thức khai thác những giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và bản sắc riêng của Hải Phòng thành nguồn cảm hứng cho các tác phẩm điện ảnh mới; đồng thời tăng cường kết nối, thu hút các nhà làm phim trong nước và quốc tế đến tìm hiểu, lựa chọn thành phố làm bối cảnh sản xuất.

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam giới thiệu với Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về các bộ phim nổi bật của Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Không chỉ nhìn lại những dấu ấn đã có, chương trình còn thể hiện khát vọng đưa Hải Phòng trở thành điểm đến của các dự án điện ảnh, nơi hội tụ tài năng, thúc đẩy sáng tạo và hợp tác, góp phần lan tỏa hình ảnh thành phố Cảng nói riêng và Việt Nam nói chung đến với công chúng trong nước và quốc tế.