Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Dù áp lực rất lớn, 9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc phải quyết tâm tăng trưởng 2 con số

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với 9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số - Ảnh: CP

Theo đó, phát biểu kết luận làm việc với 9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số (sáng 28/10), Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong bối cảnh vùng còn nhiều khó khăn về điều kiện phát triển, kết cấu hạ tầng và nguồn lực đầu tư.

Theo Phó Thủ tướng, 9 tháng đầu năm 2026, GRDP toàn vùng tăng 9,41%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (9,01%). Dù mức đóng góp vào GDP cả nước chưa cao, kết quả này cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của các tỉnh trong điều kiện đặc thù của vùng trung du và miền núi phía bắc. Trong đó, Thái Nguyên và Phú Thọ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng của vùng; Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai có những bước tiến tích cực dù còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng chỉ rõ tăng trưởng kinh tế của vùng chưa đạt kịch bản đề ra, mức độ phát triển giữa các địa phương còn phân hóa. Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng là những địa phương chịu áp lực lớn trong quý IV/2026.

Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh kết hợp các động lực tăng trưởng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, gắn mục tiêu phát triển của từng địa phương với lợi ích chung của toàn vùng và cả nước. Ảnh: CP

Rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng đến từng tháng, từng tuần

Thời gian tới, về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là mệnh lệnh chính trị quan trọng, đòi hỏi các địa phương quyết tâm thực hiện, dù khó khăn, thách thức và áp lực rất lớn.

Các tỉnh cần rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng đến từng tháng, từng tuần, từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn, dự án và công việc. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ người thực hiện, trách nhiệm, thời hạn và kết quả cần đạt theo tinh thần "6 rõ"...

Phó Thủ tướng lưu ý phải kiểm soát lạm phát đồng thời với thúc đẩy tăng trưởng. Chỉ số giá tiêu dùng tại một số địa phương đang ở mức cao, do đó cần theo dõi chặt chẽ, không để ảnh hưởng đến an sinh xã hội và đời sống người dân.

Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm để khơi thông nguồn lực. Toàn vùng hiện còn 178 dự án tồn đọng, quy mô khoảng 72.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực cần được đưa trở lại nền kinh tế, tạo thêm động lực cho sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng. Các bộ, ngành, địa phương cần xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền và tiến độ giải quyết từng dự án, tránh để vướng mắc kéo dài.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng yêu cầu kiên định mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, gắn với kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2027-2030. Kế hoạch phải được chuẩn bị chủ động, xác định sản phẩm cụ thể và sẵn sàng triển khai ngay từ đầu năm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 2 con số là mệnh lệnh chính trị, dù khó đến đâu cũng phải quyết tâm thực hiện - Ảnh: CP

Xây dựng vị trí việc làm là nhiệm vụ cấp bách

Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thực hiện nghiêm Kết luận 76 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch 221 của Chính phủ, trong đó xác định xây dựng vị trí việc làm là nhiệm vụ cấp bách.

Phó Thủ tướng lưu ý, việc xây dựng vị trí việc làm hiện nay không thể chỉ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền như trước đây, mà phải tính đến yêu cầu phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy mô dân số, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội và các yếu tố đặc thù của từng địa phương.

Do đó, các tỉnh cần nghiên cứu, tính toán cụ thể, xây dựng bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực rõ ràng, làm cơ sở xác định số lượng biên chế phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và kế hoạch của Chính phủ.