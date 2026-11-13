Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Đề nghị tỉnh Kanagawa cùng Việt Nam hợp tác về chăm sóc sức khỏe chủ động

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp ngài Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) chiều 13/11. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tại buổi tiếp, nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang bước sang giai đoạn phát triển mới sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 8 đến 11/11, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, hai nước đã ra Tuyên bố Tầm nhìn chung, ký 11 văn kiện hợp tác và đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 80 tỷ USD vào năm 2030. Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã đến thăm tỉnh Kanagawa.

Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Kanagawa và ghi nhận những kết quả hợp tác nổi bật trong năm 2026 giữa tỉnh và các đối tác Việt Nam. Văn phòng Kinh tế - Thương mại Hà Nội - Kanagawa khai trương ngày 1/11, đến nay tỉnh đã hỗ trợ 33 doanh nghiệp Kanagawa mở rộng hoạt động tại Việt Nam và thu hút 23 doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào tỉnh. Hai bên cũng ký Bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2029, góp phần gắn kết nhân dân hai nước.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này là nhằm tổ chức chuỗi hoạt động Lễ hội Kanagawa năm 2026, gồm lễ hội tại Đà Nẵng, hội thảo xúc tiến đầu tư tại Hà Nội và Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội trong hai ngày 14-15/11. Ông cũng trao đổi định hướng mở rộng hợp tác hai bên sang các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, khoa học công nghệ, y tế, nhân lực, văn hóa và du lịch.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, do đó việc nghiên cứu, tiếp nhận mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động, chú trọng phòng ngừa và phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật có ý nghĩa thiết thực.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Kanagawa cùng Việt Nam chuyển hợp tác về chăm sóc sức khỏe chủ động từ chia sẻ kinh nghiệm sang làm ra sản phẩm cụ thể. Trước mắt, hai bên nghiên cứu xây dựng một số trung tâm mẫu về chăm sóc sức khỏe chủ động, sau đó từng bước đánh giá, nhân rộng tại các địa phương. Theo Phó Thủ tướng, đây sẽ là cơ sở góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là người cao tuổi, giúp chủ động phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp ngài Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Thống đốc Kuroiwa Yuji đã giới thiệu mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động ME-BYO do Kanagawa khởi xướng. Mô hình này tập trung vào theo dõi giai đoạn chuyển tiếp giữa khỏe mạnh và bệnh tật, giúp nhận diện sớm những thay đổi về sức khỏe, can thiệp kịp thời, góp phần kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh.

Ngoài y tế, Phó Thủ tướng mong Kanagawa chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ triển khai một số nhiệm vụ hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo với Việt Nam và các địa phương kết nghĩa, những lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên nguồn lực và xác định là động lực, trụ cột phát triển trong kỷ nguyên mới.

Về kinh tế, đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị phát huy vai trò kết nối của Văn phòng Kinh tế - Thương mại Hà Nội - Kanagawa trong việc kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Kanagawa phát triển sản xuất, kinh doanh.

Về phát triển nhân lực, Phó Thủ tướng mong tỉnh tiếp tục tiếp nhận lao động Việt Nam, chú trọng đào tạo kỹ năng và tạo điều kiện để người lao động hoàn thành hợp đồng trở về nước có thể làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư ở Việt Nam; đề nghị hai bên cụ thể hóa các chương trình hợp tác văn hóa, du lịch và tiếp tục quan tâm cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc tại Kanagawa, hiện có hơn 43.000 người.

Trân trọng những đóng góp của Thống đốc Kuroiwa Yuji, người gắn bó với cương vị đứng đầu tỉnh Kanagawa từ năm 2011 và được Nhà nước Việt Nam tặng Huân chương Hữu nghị năm 2024, Phó Thủ tướng mong tỉnh tiếp tục phát huy nền tảng hợp tác đã có, triển khai các chương trình thiết thực, hiệu quả để quan hệ hai bên ngày càng đi vào chiều sâu.