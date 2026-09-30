Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Đánh giá cán bộ phải thực chất, khách quan, gắn với kết quả đầu ra

Ngày 30/9, tại tỉnh Lào Cai, Đoàn kiểm tra, giám sát số 239 của Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát, chủ trì hội nghị.

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai - Ảnh: CP

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ ở cơ sở

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, trong bối cảnh cùng lúc thực hiện hợp nhất hai tỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và có sự thay đổi ở một số vị trí lãnh đạo chủ chốt, Lào Cai vẫn duy trì được sự ổn định, tính liên tục trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, công tác cán bộ vẫn còn những vấn đề cần thẳng thắn nhìn nhận. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở một số nơi, nhất là cấp cơ sở, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức bộ máy, chính sách và phân cấp, phân quyền vẫn còn những khó khăn, bất cập cần tiếp tục xử lý... Đây không chỉ là vấn đề của Lào Cai mà là yêu cầu đặt ra ở nhiều địa phương.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Lào Cai tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về công tác cán bộ; chủ động nghiên cứu, xây dựng nghị quyết chuyên đề sâu về công tác cán bộ phù hợp với thực tiễn địa phương.

Trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ ở cơ sở, đồng thời làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển, bảo đảm có chiến lược cán bộ cả trước mắt và lâu dài.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: CP

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đánh giá cán bộ vẫn là một khâu cần tiếp tục đổi mới. Việc đánh giá phải thực chất, khách quan, gắn với vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao và kết quả đầu ra, qua đó làm cơ sở cho đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ.

“Phải lấy sản phẩm, kết quả công việc để đánh giá cán bộ. Không thể chỉ nói hay, nói tốt nhưng cuối cùng không có sản phẩm gì”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Cùng với đổi mới đánh giá, Phó Thủ tướng lưu ý phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm tra, rà soát, đánh giá và hướng dẫn; không có nghĩa là phân cấp rồi buông lỏng quản lý. Lào Cai cần tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, xử lý những vị trí còn thiếu, những nơi cấp phó dôi dư; đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng, tạo nguồn kế cận cho địa phương.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết của Lào Cai và Yên Bái sau sắp xếp - Ảnh: CP

Ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào công tác tổ chức, cán bộ

Phó Thủ tướng yêu cầu Lào Cai thay đổi mạnh mẽ tư duy trong ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào công tác tổ chức, cán bộ.

Đồng thời, Tỉnh cần xây dựng dữ liệu chuyên ngành về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tiêu chí đánh giá theo hướng đồng bộ, liên thông, có khả năng khai thác phục vụ quản lý. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, việc giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả sẽ thực chất hơn.

Phó Thủ tướng lưu ý, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác cán bộ cũng cần được triển khai thận trọng, bảo đảm tính chính xác, an toàn, bảo mật, đúng quy định và xác định rõ trách nhiệm trong khai thác, sử dụng dữ liệu.