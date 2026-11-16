Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Chọn 5 địa phương làm điểm phát triển kinh tế bạc

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Ngày 16/11, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Uỷ ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội và Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam; Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Theo báo cáo, Việt Nam hiện có gần 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Hơn 9 triệu người cao tuổi vẫn tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Dự báo đến năm 2034, số người từ 60 tuổi trở lên có thể đạt gần 21 triệu người. Thời kỳ dân số vàng dự kiến kết thúc vào khoảng năm 2036.

Tuổi thọ bình quân của người Việt Nam đang đạt mức 74 tuổi nhưng số năm sống khỏe mạnh mới khoảng 65 năm. Điều đó cho thấy yêu cầu không chỉ là kéo dài tuổi thọ mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng sống, sức khỏe, năng lực tự chủ và khả năng tham gia xã hội của người cao tuổi.

"Chúng ta chỉ còn khoảng một thập niên để chuẩn bị căn bản cho thời kỳ già hóa dân số. Đây là khoảng thời gian có ý nghĩa quyết định để xây dựng nền tảng thể chế, kinh tế, hạ tầng và an sinh, biến thách thức già hóa thành cơ hội phát triển", đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh.

Tại hội nghị, nhiều tham luận đã trao đổi về xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế; đồng thời tập trung bàn giải pháp chuyển từ nhận thức, chủ trương chính sách sang hành động thực tiễn; phát triển các trụ cột y tế, giáo dục, dịch vụ chăm sóc, hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật nhằm khuyến khích các chủ thể tham gia phát triển kinh tế bạc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc chủ động thích ứng với già hóa dân số và phát huy hiệu quả nguồn lực người cao tuổi phải trở thành yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, hội nghị đã thống nhất cao nhận thức về già hóa dân số, yêu cầu chủ động thích ứng và phát huy vai trò của người cao tuổi Việt Nam; về vị trí, bản chất và vai trò của kinh tế bạc trong phát triển kinh tế - xã hội; về mục tiêu phát triển và vai trò chủ thể tham gia.

Theo đó, chủ động thích ứng với già hóa dân số và phát huy hiệu quả nguồn lực người cao tuổi phải trở thành yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Từ yêu cầu thực tiễn, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh 3 trụ cột trọng tâm cần tập trung triển khai để phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Thứ nhất, xây dựng định hướng chiến lược và hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách. Phó Thủ tướng cho biết, Bộ Chính trị đã giao cho Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì phối hợp để xây dựng Đề án phát triển kinh tế bạc Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đây là sự chủ động từ sớm trước yêu cầu thích ứng với những thay đổi về cơ cấu dân số và mô hình phát triển.

Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về người cao tuổi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, pháp luật về lao động, đầu tư, đất đai, nhà ở và các lĩnh vực có liên quan.

Theo Phó Thủ tướng, hiện nay, đã có một số bộ luật như Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở... đang được Quốc hội xem xét và thông qua. Trên cơ sở nguyên tắc khung trong thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ cũng sẽ thể chế những vấn đề có liên quan đến kinh tế bạc và tháo gỡ những bất cập chồng chéo để tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho các mô hình, sản phẩm, dịch vụ mới của hệ sinh thái kinh tế bạc.

Trọng tâm là hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các mô hình chăm sóc tích hợp, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, chuẩn hóa điều kiện hoạt động, chất lượng dịch vụ; phát triển thị trường lao động linh hoạt, bao trùm, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia lao động một cách phù hợp với điều kiện và khả năng của mình.

"Tóm lại, thể chế phải được đảm bảo thông thoáng, đồng bộ, khả thi, thực sự mở đường cho đầu tư phát triển thị trường và hình thành các mô hình dịch vụ mới phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế bạc", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Thứ hai, Nhà nước huy động hiệu quả nguồn lực, phát triển thị trường và các lĩnh vực ưu tiên. Nhà nước ưu tiên nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội thiết yếu, hỗ trợ nhóm yếu thế và đầu tư hạ tầng nền tảng để dẫn dắt; hoàn thiện cơ chế khuyến khích đầu tư tư nhân, hợp tác công tư, huy động vốn dài hạn và phát triển các sản phẩm tài chính, tín dụng, bảo hiểm phù hợp.

Theo đó, tập trung vào những lĩnh vực có nhu cầu lớn, khả năng phát triển và có sức lan tỏa cao: Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, nhà ở, hạ tầng thân thiện, văn hóa, du lịch và công nghệ hỗ trợ người cao tuổi; phát triển mô hình chăm sóc liên tục, kết nối cơ sở y tế, cơ sở dưỡng lão, gia đình và cộng đồng; cơ chế tăng cường hợp tác giữa bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng đánh giá cao các ý kiến của Trường Đại học Intracom, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và các đại biểu về nội dung này. Theo Phó Thủ tướng, những ý kiến được trao đổi tại hội nghị khá đầy đủ, toàn diện và cần thiết được tiếp thu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng hiệu quả nguồn lực, phát triển sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thực tế, bảo đảm chất lượng và khả năng tiếp cận theo nguyên tắc: Nhà nước bảo đảm được những vấn đề cơ bản, trọng tâm, cốt lõi mang tính dẫn dắt nền tảng; doanh nghiệp, xã hội đầu tư, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để tạo môi trường, tạo cơ hội cho thúc đẩy phát triển kinh tế bạc cũng như huy động trí tuệ, kinh nghiệm, sức lực của người cao tuổi.

Thứ ba, phát huy vai trò doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và tăng cường liên kết phát triển. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, các hiệp hội cũng như các tổ chức xã hội trong phản ánh nhu cầu, kết nối nguồn lực, tham gia xây dựng chính sách và giám sát chất lượng dịch vụ; khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các cơ sở y tế đầu tư, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp, mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm quản lý và công nghệ tiên tiến.

"Nói một cách khác, cần thiết phải thiết lập một cơ chế phối hợp một cách thực chất giữa các chủ thể, khắc phục tình trạng phân tán, manh mún, dàn trải và thiếu liên kết trong cung ứng dịch vụ như hiện nay", Phó Thủ tướng cho hay.

Hội nghị Đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Chọn 5 địa phương làm điểm phát triển mô hình kinh tế bạc

Để các định hướng, chủ trương sớm đi vào thực tiễn, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ sẽ tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về thể chế, chính sách, nguồn lực; tài chính, đầu tư, hạ tầng, thị trường, công nghệ; và tổ chức thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương.

Về thể chế, chính sách, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế đẩy nhanh xây dựng dự án Luật Người cao tuổi sửa đổi theo hướng toàn diện, trên cơ sở tới đây Bộ Chính trị sẽ ban hành một nghị quyết chuyên đề về phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc Việt Nam; khẩn trương để quý II/2028 có thể ban hành luật sửa đổi toàn diện, bảo đảm tính bao trùm, liên thông, kết nối và đồng bộ, bảo đảm theo vòng đời.

Đồng thời phát triển đồng bộ hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo hướng toàn diện, liên tục, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị; khẩn trương tập trung tham mưu xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ nhân lực chăm sóc người cao tuổi.

Phó Thủ tướng lưu ý, việc thiếu hụt điều dưỡng viên và nhân lực chuyên môn phục vụ chăm sóc người cao tuổi tại các cơ sở dưỡng lão cũng như trong hệ thống dịch vụ là vấn đề lớn, cần được giải quyết bằng một đề án riêng, triển khai khẩn trương và đồng bộ.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện đề án, tham mưu sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội; đồng thời nghiên cứu sửa đổi pháp luật về lao động theo hướng thích ứng với già hóa dân số, phát huy nguồn nhân lực cao tuổi...

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Về tài chính, đầu tư, hạ tầng, thị trường và công nghệ, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế, chính sách về tài chính, thuế, đầu tư, xã hội hóa và hợp tác công - tư; Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, hoàn thiện chính sách đất đai, môi trường; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu phát triển các sản phẩm tín dụng phù hợp với hệ sinh thái kinh tế bạc.

Bộ Xây dựng hoàn thiện tiêu chuẩn về nhà ở, công trình và hạ tầng thân thiện với người cao tuổi; Bộ Công Thương thúc đẩy phát triển thị trường thương mại, dịch vụ và hệ thống phân phối phù hợp với phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch thân thiện, phù hợp với người cao tuổi.

Bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số hỗ trợ người cao tuổi. Bộ Công an chủ trì sớm hoàn thiện việc xây dựng, kết nối, khai thác dữ liệu về người cao tuổi, bảo đảm an ninh thông tin và các dữ liệu liên quan.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc; thực hiện hiệu quả Đề án 379 của Chính phủ gắn với thúc đẩy kỹ năng số cho người cao tuổi và nhân rộng các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trong cộng đồng.

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh cùng các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế bạc vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo, gắn với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ lựa chọn 5 địa phương gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang làm điểm xây dựng, tiếp tục phát triển các mô hình tiêu biểu phù hợp với đặc thù vùng miền, đô thị, nông thôn; tổ chức đánh giá, tổng kết, hoàn thiện chính sách và nhân rộng hệ sinh thái kinh tế bạc trong vòng 2 năm, để từ đó tiếp tục nhân rộng trên địa bàn toàn quốc đối với mô hình phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội, các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp tích cực phối hợp, tham gia và triển khai thực hiện.

Trên cơ sở chủ trương, định hướng, nghị quyết tới đây của cấp có thẩm quyền về phát triển kinh tế bạc, Chính phủ sẽ xây dựng kế hoạch tổng thể, rà soát hệ thống thể chế cũng như tính toán ưu tiên nguồn lực và đồng thời thực hiện với vai trò chủ trì, điều phối, kiến tạo và phát triển cho thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế bạc Việt Nam trong chặng đường tới.