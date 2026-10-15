Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu Tây Ninh phấn đấu tăng trưởng 10,5% trở lên

Sáng 15/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh. Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tây Ninh tăng trưởng 10,3%, đứng đầu khu vực phía Nam

Báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, 9 tháng năm 2026, tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư và huy động nguồn lực, bám sát mục tiêu tăng trưởng hai con số.

GRDP 9 tháng tăng 10,3%, vượt kịch bản đề ra, xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố và đứng đầu khu vực phía Nam. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14%; dịch vụ tăng 8,49%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,23%.

Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,02%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 27 tỷ USD, xuất siêu khoảng 4,04 tỷ USD; du lịch đón khoảng 7,45 triệu lượt khách. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 54.000 tỷ đồng. Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà trả lời kiến nghị của tỉnh Tây Ninh. Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; giải ngân vốn đầu tư công tại một số nơi chưa đạt yêu cầu. Nhiều dự án còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư và thủ tục đầu tư.

Tây Ninh kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn về hạ tầng giao thông, năng lượng, kinh tế cửa khẩu và cơ chế, chính sách. Trong đó, tỉnh đề xuất giải quyết vướng mắc tại dự án xây dựng 3 cầu trên ĐT.827E; nâng cấp, mở rộng các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, Quốc lộ 62; nghiên cứu đầu tư đường Vành đai biên giới lưỡng dụng và cải thiện kết nối giao thông, vận tải.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng phát biểu. Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Tây Ninh, đặc biệt là việc duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành làm rõ vướng mắc, xác định thời hạn giải quyết những kiến nghị của tỉnh, đồng thời rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo thuận lợi cho phát triển.

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, tạo đà tăng trưởng năm 2027

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Tây Ninh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2027 và những năm tiếp theo. Tỉnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp theo phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh Tây Ninh giữ vững đà tăng trưởng, phấn đấu đạt cận trên mục tiêu năm 2026 là 10,5% và cao hơn. Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng yêu cầu Tây Ninh giữ vững đà tăng trưởng, phấn đấu đạt cận trên mục tiêu năm 2026 là 10,5% và cao hơn; khẩn trương điều chỉnh kịch bản tăng trưởng quý IV trên cơ sở số liệu quý III, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, địa phương.

Đối với công nghiệp, tỉnh cần rà soát các nhà máy có khả năng tăng sản lượng, dự án có thể đưa vào vận hành trong quý IV và doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn. Du lịch cần phát triển sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách, nâng cao giá trị gia tăng.

Về tài chính, ngân sách, tỉnh phấn đấu thu ngân sách vượt ít nhất 10% dự toán; tăng tỷ trọng thu từ sản xuất, kinh doanh, giảm phụ thuộc vào nguồn thu từ đất, tăng cường chống thất thu và chuyển giá.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Phó Thủ tướng yêu cầu Tây Ninh phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch năm 2026. Tỉnh cần lập kế hoạch giải ngân theo tuần đối với từng chủ đầu tư, từng dự án; khẩn trương phân bổ vốn còn lại, điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt theo quy định, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý đẩy nhanh các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Cùng với đó, Tây Ninh cần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, logistics, kinh tế cửa khẩu, bảo đảm tiến độ các dự án năng lượng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát triển y tế, giáo dục và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.