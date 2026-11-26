Phiên họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: Báo Chính phủ.

Tại cuộc họp, bên cạnh yêu cầu đánh giá thực chất tiến độ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc xử lý các tồn tại phải đúng quy định, đúng thẩm quyền, không hợp thức hóa sai phạm và không để phát sinh sai phạm mới.

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), giá trị khối lượng thực hiện Dự án thành phần 3 đến nay đạt 76.953,8 tỷ đồng, tương đương 88,63% giá trị hợp đồng. Giá trị giải ngân đạt 49.507,3 tỷ đồng, tương đương 57% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, ACV đánh giá không thể hoàn thành toàn bộ Dự án thành phần 3 trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng do những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Một số gói thầu quan trọng như nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe và hệ thống quản lý sân bay dự kiến hoàn thành hoặc hoàn tất chạy thử trong tháng 6/2027.

DỰ ÁN THÀNH PHẦN 3 GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

ACV cũng báo cáo ba nhóm vướng mắc chủ yếu trong quá trình triển khai dự án. Thứ nhất, một số vật tư, thiết bị có thay đổi về nhà sản xuất, nhãn hiệu, chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ so với hợp đồng. Việc đặt hàng, cung cấp và lắp đặt đã được thực hiện trước khi chủ đầu tư chấp thuận thay đổi và các bên ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng.

Thứ hai, một số hạng mục đã thi công, nghiệm thu theo thiết kế bản vẽ thi công được duyệt nhưng thiết kế này không phù hợp với thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt, trong khi việc điều chỉnh thiết kế kỹ thuật tương ứng chưa được thực hiện.

Thứ ba, một số hạng mục đã triển khai thi công khi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công chưa được phê duyệt.

Theo ACV, việc xử lý các tồn tại trên là điều kiện cần thiết để nghiệm thu hoàn thành công trình và cấp phép đưa cảng hàng không vào khai thác. Do tiến độ thực tế của Dự án thành phần 3 và các công trình thuộc Dự án thành phần 4, ACV kiến nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng rà soát tổng thể tiến độ các dự án thành phần, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án giai đoạn 1.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà đề nghị ACV rà soát từng nội dung thay đổi để có căn cứ xử lý. Đối với vật tư, thiết bị thay đổi so với hợp đồng, ngoài kiểm định chất lượng và đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, cần rà soát cả giá trị, giá thành. Việc tổ chức kiểm định chất lượng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư; Bộ Xây dựng đã giao các cơ quan chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn ACV thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đề nghị ACV chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời cho biết Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành và ACV ưu tiên tháo gỡ vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề nghị ACV xác định cụ thể các hạng mục, hợp đồng liên quan đến từng vướng mắc để làm rõ phạm vi và thẩm quyền xử lý; đồng thời xác định rõ thời điểm có thể hoàn thành dự án để thực hiện các thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền.

KHẨN TRƯƠNG THÁO GỠ VƯỚNG MẮC, KHÔNG HỢP THỨC HOÁ SAI PHẠM

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có phương án khắc phục triệt để những tồn tại trên nguyên tắc không hợp thức hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới. Chủ đầu tư, các bộ, ngành và địa phương phải chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; những nội dung vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng giao ACV chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng Dự án thành phần 3 và các gói thầu với tư cách là chủ đầu tư, đơn vị vận hành, khai thác theo quy định pháp luật. ACV phải chủ động rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong công tác thanh toán đúng thẩm quyền, bảo đảm nguồn lực tài chính để các nhà thầu tiếp tục triển khai dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Báo Chính phủ.

Đối với những vật tư, thiết bị còn vướng mắc, ACV chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng, tính hợp lý và sự phù hợp với yêu cầu của công trình. Về đề xuất thành lập Hội đồng đánh giá chất lượng trang thiết bị, Phó Thủ tướng lưu ý ACV phải giữ vai trò chủ đạo và chịu trách nhiệm; chủ đầu tư có thể mời chuyên gia của các bộ, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu hỗ trợ về chuyên môn.

Bộ Xây dựng tiếp tục là cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án, hướng dẫn ACV về quản lý dự án đầu tư và quản lý chất lượng công trình theo thẩm quyền. Bộ này được giao chủ trì nghiên cứu các đề xuất của ACV, chỉ đạo ACV hoàn thiện hồ sơ, lập danh mục cụ thể các nội dung vướng mắc và đề xuất phương án xử lý có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các cơ quan liên quan có trách nhiệm nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, tập trung làm rõ cơ sở pháp lý và thẩm quyền giải quyết. Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2026.

Trong đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn ACV tháo gỡ vướng mắc về thanh toán, cơ chế tài chính, thẩm định giá và tỷ giá thanh toán trang thiết bị nhập khẩu theo thẩm quyền. Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đồng thời thông tin cho ACV và Bộ Xây dựng những nội dung liên quan để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý vướng mắc của dự án.

Về tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu ACV rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại của Dự án thành phần 3, xác định rõ các mốc hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị, chạy thử, vận hành thử nghiệm và thời điểm có thể đưa dự án vào khai thác.

Trước thực tế dự án không thể hoàn thành trong năm 2026 theo chủ trương được Quốc hội thông qua, ACV phải báo cáo Chính phủ và gửi Bộ Xây dựng trong thời hạn một tuần kể từ cuộc họp. Trước ngày 10/12/2026, Bộ Xây dựng phải báo cáo Chính phủ về tiến độ thực hiện dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

ACV được yêu cầu yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và nguồn lực tài chính, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân; kiên quyết xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các nhà thầu không thực hiện đúng hợp đồng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh an toàn và tiện ích của người sử dụng là những tiêu chí quan trọng hàng đầu đối với một cảng hàng không quốc tế. ACV phải triển khai đồng bộ các hạng mục công trình, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định về bảo vệ môi trường, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng, an toàn công trình.

Đặc biệt, ACV phải tính toán kỹ các giải pháp kiểm soát bụi, bảo đảm an toàn khai thác giai đoạn 1 trong quá trình thi công giai đoạn 2. Cảng hàng không chỉ được đưa vào khai thác sau khi hoàn thành công tác nghiệm thu công trình, kiểm tra, đánh giá điều kiện khai thác và thực hiện đầy đủ thủ tục cấp phép chuyên ngành hàng không theo quy định.

ACV cũng phải xác định rõ thời điểm công bố thông tin khai thác, kịp thời thông tin cho các hãng hàng không sau khi có thông báo của cấp có thẩm quyền để các hãng chủ động chuẩn bị nguồn lực, xây dựng kế hoạch khai thác và bố trí lịch bay.

Đối với hạ tầng kết nối, UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai các công trình giao thông kết nối với sân bay Long Thành, bảo đảm điều kiện cung cấp nhiên liệu phục vụ khai thác; quan tâm phát triển các công trình phụ trợ, cơ sở lưu trú và dịch vụ phục vụ hành khách, người lao động tại cảng hàng không.

Các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phối hợp chuẩn bị nguồn lực, phương tiện, trang thiết bị phục vụ bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, xuất nhập cảnh, hải quan, y tế và các hoạt động liên quan; tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập, chạy thử, bảo đảm sự phối hợp thông suốt giữa các lực lượng.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, nỗ lực hoàn thành dự án. Cảng hàng không quốc tế Long Thành khi đưa vào khai thác phải đáp ứng các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp và tuyệt đối an toàn.