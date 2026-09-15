Phó thủ tướng Phạm Gia Túc thăm, làm việc với EVN

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tham quan triển lãm ảnh về ngành Điện lực Việt Nam tại trụ sở Tập đoàn. Những bức ảnh tái hiện sinh động nỗ lực, sự tận tâm của cán bộ, công nhân viên EVN trong đầu tư xây dựng các công trình điện và bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác Chính phủ đã thăm Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam. Đây là nơi lưu giữ hơn 760 hình ảnh, hiện vật và tài liệu lịch sử qua các giai đoạn phát triển của ngành.

Phó thủ tướng dành nhiều thời gian để lắng nghe về truyền thống vẻ vang, sự phát triển mạnh mẽ của ngành Điện lực Việt Nam trong suốt chặng đường 72 năm qua.

Trong sổ lưu bút tại Nhà truyền thống ngành Điện, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc bày tỏ kỳ vọng Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực, bảo đảm cung cấp điện ổn định, chất lượng, an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.