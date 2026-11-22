Chiều 22/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại Quảng trường Tây Đô, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo TP Cần Thơ tham gia ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của năm 2026 khi cả nước kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, Phó Thủ tướng khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nuôi dưỡng lòng yêu nước và tạo nên sự gắn kết bền vững trong cộng đồng. Trong đó, đại đoàn kết là nguồn sức mạnh để dân tộc vượt qua khó khăn, xây dựng và phát triển đất nước.

Đánh giá cao việc Cần Thơ tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết, Phó Thủ tướng cho rằng ngày hội cần thực sự trở thành dịp để người dân gặp gỡ, chia sẻ, phát huy tinh thần tương thân tương ái và cùng xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Phó Thủ tướng phát biểu định hướng để Cần Thơ phát huy đô thị đậm bản sắc văn hóa sông nước.

Phát huy bản sắc văn hóa, tạo động lực phát triển

Đề cập định hướng phát triển Cần Thơ sau sáp nhập, Phó Thủ tướng cho biết, thành phố có không gian phát triển rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn và nhiều lợi thế mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã định hướng Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo, logistics, giáo dục, y tế, tài chính của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đô thị đậm bản sắc văn hóa sông nước.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tăng trưởng 7,89%, đứng thứ hai trong 5 địa phương của vùng. Phó Thủ tướng đánh giá đây là kết quả đáng ghi nhận, nhưng thành phố cần tiếp tục nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đề ra, nhất là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và thủ tục cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, trong 10 tháng qua, bốn phường Hưng Phú, Tân An, Ninh Kiều và Cái Răng thu ngân sách 1.200 tỷ đồng, chiếm gần 6% tổng thu ngân sách thành phố; trao 15.900 phần quà, trị giá hơn 9 tỷ đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Quang cảnh Ngày hội đại đoàn kết dân tộc và ngày Văn hoá Việt Nam.

Phó Thủ tướng biểu dương phường Cái Khế đã bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91. Đồng thời, ông đánh giá cao các mô hình tại phường Ninh Kiều như "Tiếng chuông đô thị", nhắc nhở người dân bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, và câu lạc bộ pháp luật "Dân cần luật, luật cần dân", hỗ trợ giải đáp những vướng mắc pháp lý trong đời sống.

Theo Phó Thủ tướng, đây là những cách làm thiết thực, xuất phát từ nhu cầu của người dân. Thành phố cần tổng kết, nhân rộng để phát huy hiệu quả trên địa bàn các xã, phường.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý Cần Thơ cần đầu tư cho văn hóa tương xứng với vai trò là nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh của phát triển. Thành phố có nhiều giá trị đặc trưng như chợ nổi, đờn ca tài tử, miệt vườn, bến Ninh Kiều cùng nếp sống trọng nghĩa tình của người Tây Đô. Việc bảo tồn, phát huy những giá trị này cần gắn với quy hoạch đô thị, không gian sinh hoạt cộng đồng và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở.

Đối với đồng bào Khmer, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố quan tâm bảo tồn tiếng nói, chữ viết, lễ hội, nghệ thuật truyền thống, nghề thủ công và không gian sinh hoạt văn hóa tại các phum sóc; đồng thời đầu tư thiết thực cho giáo dục, sinh kế, phát huy vai trò của các vị sư sãi và người có uy tín.

Liên hệ với lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo, Phó Thủ tướng ví hình ảnh chiếc ghe ngo chỉ có thể về đích khi hàng chục tay chèo cùng chung một nhịp như biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đồng lòng vì mục tiêu chung.

Đại diện lãnh đạo phường Hưng Phú nhận quà của Phó Thủ tướng.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Để tinh thần đại đoàn kết được duy trì bằng hành động cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị Cần Thơ tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, thành phố phải lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách; bảo đảm người dân được biết, bàn, kiểm tra, giám sát và thụ hưởng. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần bám sát khu dân cư, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và theo đến cùng việc giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Hiệu quả vận hành chính quyền hai cấp phải được đánh giá bằng sự hài lòng của người dân.

Cùng với đó, thành phố cần tăng tốc phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm, đẩy nhanh các công trình giao thông, logistics trọng điểm, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo việc làm. Công tác chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho gia đình chính sách, hộ nghèo và người lao động khó khăn cần được chuẩn bị chu đáo.

Phó Thủ tướng cùng đại diện lãnh đạo TP Cần Thơ tặng quà cho dân nghèo và các em học sinh tại phường Hưng Phú, Tân An, Ninh Kiều và Cái Răng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng văn hóa từ nếp sống, cách ứng xử trong gia đình, khu dân cư đến không gian mạng; mỗi người có trách nhiệm với lời nói, thông tin chia sẻ, không để xảy ra hành vi xúc phạm, kỳ thị, chia rẽ cộng đồng. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong tiếp dân, giải quyết công việc và thực hiện cam kết với nhân dân.

Về an ninh trật tự, cần phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các mô hình tự quản, chủ động nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Bày tỏ tình cảm với Cần Thơ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc chia sẻ bản thân từng có nhiều năm công tác tại thành phố, thấu hiểu truyền thống hiếu khách, thủy chung, trọng nghĩa tình của người Tây Đô. Ông tin tưởng thành phố sẽ phát huy truyền thống, vượt qua những khó khăn trước mắt, phát triển xứng tầm trung tâm vùng, tạo tiền đề bứt phá trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng mong muốn mỗi khu dân cư lựa chọn những công việc thiết thực như chăm lo gia đình neo đơn, giúp trẻ em có nguy cơ bỏ học, duy trì lớp truyền dạy văn hóa truyền thống, giữ gìn không gian sinh hoạt chung. Những việc đã thống nhất cần được cùng nhau thực hiện, công khai kết quả để người dân giám sát và tham gia.

Trao nhiều phần quà, học bổng và hỗ trợ an sinh xã hội Tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao quà tặng tập thể phường Hưng Phú và 20 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu tại các địa phương. Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, dành cho học sinh nghèo vượt khó học tốt trên địa bàn bốn phường. Thông qua sự quan tâm, vận động của Phó Thủ tướng Thường trực, Tập đoàn Petrolimex trao các gói an sinh xã hội tổng trị giá 6 tỷ đồng cho bốn phường, mỗi địa phương được hỗ trợ 1,5 tỷ đồng. Đây là nguồn lực để các địa phương triển khai hoạt động chăm lo, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vận động Bệnh viện Hòa Hảo Medic Cần Thơ trao 200 phần quà nhu yếu phẩm, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại bốn phường. Riêng phường Hưng Phú hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa ba căn nhà Đại đoàn kết và tặng 60 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.