Kính thưa Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam!

Kính thưa Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam!

Kính thưa chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

Thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý!

Thưa chư tôn đức và toàn thể đồng bào Phật giáo ở trong và ngoài nước!

Hôm nay, trong không khí trang nghiêm, trọng thể và thắm tình đạo vị, chúng ta cùng dự Đại lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là dịp có ý nghĩa sâu sắc để cùng nhìn lại chặng đường phát triển và phụng sự Đạo pháp, Dân tộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử đối với Đạo pháp và Dân tộc; tôi trân trọng gửi tới Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát triển vững mạnh, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ảnh: Tâm Quý

Kính thưa chư tôn thiền đức và toàn thể quý vị!

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, Phật giáo đã gắn bó với Tổ quốc, những giá trị cao quý của đạo Phật như từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha, đã hòa quyện với truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung, đoàn kết của dân tộc trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong các thời kỳ lịch sử, nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử luôn nêu cao, thực hành tinh thần nhập thế sâu sắc, sáng đạo trong đời, gắn việc tu hành với trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước. Khi non sông đứng trước gian nguy, Phật giáo cùng nhân dân chung sức bảo vệ Tổ quốc, các nhà sư đã tình nguyện “cởi áo cà-sa” để khoác lên mình bộ quân phục sẵn sàng ra trận, nguyện hy sinh thân mình bảo vệ Tổ quốc.

Khi đất nước hòa bình, Phật giáo tích cực góp sức dựng xây cuộc sống, gìn giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp, vun đắp nghĩa đạo tình đời, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền vững.

Truyền thống ấy được kết tinh trong tinh thần “hộ quốc an dân” - một giá trị bền vững, xuyên suốt của Phật giáo Việt Nam.

Ngày 7-11-1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập trên cơ sở thống nhất các tổ chức Giáo hội, tổ chức Hội và các Hệ phái Phật giáo trong cả nước. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, đáp ứng nguyện vọng đoàn kết, hòa hợp của Tăng Ni, Phật tử, mở ra một chặng đường phát triển mới của Phật giáo Việt Nam trong ngôi nhà chung Giáo hội.

Nhìn lại chặng đường 45 năm, chúng ta vui mừng nhận thấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí và uy tín trong đời sống xã hội. Giáo hội luôn thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” nêu cao tinh thần lục hòa, củng cố đoàn kết, hòa hợp giữa các hệ phái Phật giáo và giữa các truyền thống tu học khác nhau, xây dựng tổ chức Giáo hội ngày càng vững mạnh; hướng dẫn các hoạt động Phật sự và thế sự theo Hiến chương và quy định của pháp luật.

Công tác văn hóa, giáo dục, đào tạo Tăng Ni, nghiên cứu Phật học, hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử được chú trọng, góp phần lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ, lòng hiếu kính, tinh thần nhân ái và lối sống đạo đức có trách nhiệm với xã hội.

Đặc biệt, hoạt động từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội đã trở thành một dấu ấn nổi bật, thể hiện sinh động tinh thần từ bi, cứu khổ của đạo Phật và truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc. Tăng Ni, Phật tử đã tích cực chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế; hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo, đồng bào gặp thiên tai, dịch họa; đóng góp cho các hoạt động giáo dục, y tế, dạy nghề, tham gia bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Trong thời khắc đất nước phải đối mặt với đại dịch Covid-19 (một giai đoạn lịch sử cam go) - tinh thần nhập thế, đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội và đồng bào Phật giáo đã được thể hiện rõ nét, sâu sắc. Nhiều cơ sở Phật giáo, Tăng Ni và Phật tử đã tích cực đóng góp mọi nguồn lực; nhiều Tăng Ni sẵn sàng “cởi áo cà-sa khoác chiến bào” bỏ sau lưng sự an nguy của bản thân mình để bước ra tuyến đầu chống dịch, chăm lo, bảo vệ đời sống, sức khỏe cho nhân dân, cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn xã hội vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ. Chính trong thử thách ấy, những giá trị từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, nghị lực cho đồng bào để cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân vượt qua đại dịch.

Hoạt động đối ngoại Phật giáo và giao lưu quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu bản sắc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tham gia tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2008 với Nhà nước và 3 lần đăng cai tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc vào các năm 2014, 2019, 2025 là những dấu ấn nổi bật, thể hiện uy tín của Giáo hội và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi nhiệt liệt biểu dương, trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những thành tựu, đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức, Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử ở trong nước và ở nước ngoài trong suốt 45 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN và lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng GHPGVN - Ảnh: Tâm Quý

Kính thưa chư tôn thiền đức và toàn thể quý vị!

Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn nhất quán quan điểm tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật; đồng thời trân trọng và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, các nguồn lực của tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng bào Phật giáo là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của chư tôn đức và Tăng Ni, Phật tử cần được các cấp có thẩm quyền tôn trọng, lắng nghe, giải quyết thỏa đáng; những sáng kiến và đóng góp tích cực của chư tôn đức, Tăng Ni, Phật tử cho xã hội và nhân dân cần được trân trọng ghi nhận, biểu dương và tạo điều kiện phát huy vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TP.HCM cùng lãnh đạo Giáo hội tham dự Đại lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN - Ảnh Tâm Quý

Kính thưa chư tôn đức và toàn thế quý vị!

Đại lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra trong thời điểm rất có ý nghĩa, gắn với Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Tôi đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Giáo hội trong việc lựa chọn chủ đề Đại hội phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới, đồng thời xem xét sửa đổi Hiến chương để tiếp tục hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tôi tin tưởng Đại hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trí tuệ, dân chủ; suy tôn, suy cử được những vị tôn đức Tăng Ni, Phật tử có đạo hạnh, uy tín, trí tuệ và tâm huyết, bảo đảm sự kế thừa, ổn định và phát triển của Giáo hội.

Bước vào kỷ nguyên mới, chặng đường mới, tôi mong muốn Giáo hội tiếp tục củng cố đoàn kết, hòa hợp, xây dựng tổ chức vững mạnh; đề cao Giới - Định - Tuệ với tinh thần nhập thế; phát huy tốt các giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn của Phật giáo; nâng cao hiệu quả công tác từ thiện, an sinh xã hội, đối ngoại nhân dân và gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” và nền tảng vững chắc được vun đắp trong 45 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục vững mạnh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của một tôn giáo “hộ quốc an dân”.

Một lần nữa, kính chúc chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước mạnh khỏe, an lạc, thành tựu mọi Phật sự.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quý vị đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Phạm Gia Túc

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

* Tựa của Giác Ngộ