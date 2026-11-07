Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc kiểm tra tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Ngày 7/11, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thi công dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Báo cáo tại buổi kiểm tra, ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, cho biết dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài khoảng 125 km. Có 4 làn xe, nền rộng 24,75m, tốc độ thiết kế 100 km/giờ, với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2029.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao quà, thăm hỏi công nhân tại công trường.

Tại buổi kiểm tra, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là một trong những dự án có tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh. Địa phương cũng yêu cầu đưa nội dung bảo hành tuyến đường trong 5 năm vào hợp đồng và các đơn vị trúng thầu đã cam kết thực hiện.

Theo ông Tuấn, nhằm đảm bảo tiến độ, các đơn vị nhà thầu tổ chức thi công 3 ca 4 kíp cùng cả nghìn máy móc, thiết bị, nhân sự...

Các đơn vị nhà thầu tổ chức thi công 3 ca 4 kíp.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó thủ tướng Thường trực đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Gia Lai, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng.

Phó thủ tướng Thường trực lưu ý, tuyến cao tốc này đi qua địa hình khá phức tạp của Gia Lai, đặc biệt có 2 hầm đi qua đèo An Khê và đèo Mang Yang. Do đó, các đơn vị cần bảo đảm máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu an toàn, kỹ thuật và chất lượng công trình.

Đồng thời, các nhà thầu phải có trách nhiệm với chất lượng công trình sau khi hoàn thành, trong đó có việc thực hiện nghiêm nghĩa vụ bảo hành theo hợp đồng với thời hạn 5 năm.

Phó thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu rà soát kỹ năng lực thực tế của các nhà thầu, nhất là khả năng huy động nhân lực, máy móc, thiết bị trong điều kiện một số doanh nghiệp cùng lúc đảm nhận nhiều dự án, bảo đảm đủ nguồn lực để tổ chức thi công theo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật.