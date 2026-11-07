Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Giảm chi phí logistics xuống còn 12-15% GDP vào năm 2030

Gỡ điểm nghẽn, giảm chi phí logistics

Ngày 7/11, tại FLC Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026, với chủ đề phiên toàn thể "Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi cung ứng toàn cầu". Sự kiện thu hút khoảng 600 đại biểu là đại diện các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Logistics là ngành dịch vụ thiết yếu, giữ vai trò kết nối hoạt động sản xuất với tiêu dùng, thị trường trong nước với thị trường quốc tế. Phát triển logistics không chỉ là đầu tư cho một ngành dịch vụ mà còn là đầu tư cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển của nền kinh tế.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2026, ngành logistics được dự báo duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 14-16%/năm, đóng góp khoảng 4,5-5% GDP.

Trong 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt khoảng 1.005 tỷ USD; hoạt động bán lẻ, vận tải hành khách và vận tải hàng hóa tiếp tục tăng trưởng. Cùng với đó, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, trong đó có việc hoàn thành thêm 395km đường cao tốc, đưa toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông vào khai thác.

Tuy nhiên, chi phí logistics của Việt Nam hiện vẫn ở mức khoảng 16-17% GDP, cao hơn mức bình quân thế giới khoảng 10-12%. Hạ tầng kết nối giữa vùng sản xuất, khu công nghiệp, trung tâm logistics với cảng biển, ga đường sắt và cửa khẩu chưa đồng bộ. Năng lực cung cấp dịch vụ tích hợp, khả năng tiếp cận khách hàng quốc tế của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế; đội tàu chưa đáp ứng yêu cầu, hoạt động vận tải vẫn phụ thuộc đáng kể vào các hãng tàu nước ngoài.

Trước thực tế này, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm tỷ trọng chi phí logistics xuống còn khoảng 12-15% GDP. Để hiện thực hóa mục tiêu, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, cần hoàn thiện thể chế, thiết lập cơ chế điều phối logistics quốc gia do lãnh đạo Chính phủ phụ trách, Bộ Công Thương làm cơ quan thường trực nhằm tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, khắc phục tình trạng phân tán trong quản lý và tổ chức thực hiện.

Quang cảnh diễn đàn.

Cùng với đó, tổ chức lại mạng lưới hạ tầng logistics gắn với các luồng hàng hóa; rà soát, xác định những điểm nghẽn trong kết nối giữa vùng nguyên liệu, khu sản xuất, trung tâm logistics, cảng biển, đường sắt và cửa khẩu.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong quý I/2027 phải xây dựng danh mục các điểm nghẽn, xác định nguồn lực và tiến độ xử lý cụ thể. Đồng thời, phát triển hài hòa các phương thức vận tải đường sắt, đường thủy, đường biển, giảm sự phụ thuộc quá lớn vào vận tải đường bộ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và xuất nhập khẩu thông qua liên thông dữ liệu, đơn giản hóa quy trình, hướng tới cơ chế một đầu mối, một bộ hồ sơ, một hệ thống dữ liệu, một bộ tiêu chí rủi ro và một cơ chế phân luồng. Các vướng mắc trong hoạt động thông quan cần được rà soát, xử lý trong quý I/2027.

Đối với chuyển đổi số và logistics xanh, Phó thủ tướng yêu cầu cần đẩy nhanh chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu; thí điểm hệ thống dữ liệu logistics quốc gia trong năm 2027. Việc ứng dụng công nghệ phải hướng đến giảm khai báo trùng lặp, hạn chế xe chạy rỗng, giảm thời gian lưu kho, nâng cao hiệu quả vận tải và khả năng ứng phó với gián đoạn chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, cần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và chất lượng nguồn nhân lực logistics; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp logistics với nhà sản xuất, chủ hàng, nhà phân phối, phát triển dịch vụ tích hợp, logistics chuỗi lạnh và mở rộng mạng lưới hoạt động quốc tế.

Các bộ, ngành cũng cần đánh giá một năm triển khai Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 để xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Thủ tướng yêu cầu các vướng mắc trong hoạt động thông quan cần được rà soát, xử lý trong quý I/2027.

Nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương chuyển định hướng thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, nguồn lực, bảo đảm các giải pháp được triển khai đồng bộ, thực chất và có kết quả đo lường được.

Gia Lai hướng tới trở thành đầu mối kết nối logistics của khu vực

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 đã vượt mốc 1.000 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu đạt 493 tỷ USD, nhập khẩu đạt 507 tỷ USD.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu tại sự kiện.

Quy mô giao thương lớn đặt ra yêu cầu tương ứng về năng lực vận tải, kho bãi, phân phối và tổ chức chuỗi cung ứng. Việt Nam cần phát triển dịch vụ logistics để vừa đáp ứng nhu cầu, vừa tăng phần giá trị mà doanh nghiệp trong nước tạo ra và được hưởng trong chuỗi cung ứng.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, chủ đề diễn đàn đặt ra yêu cầu kết nối nguồn hàng của khu vực cao nguyên với hệ thống cảng biển, trung tâm sản xuất, phân phối và thị trường quốc tế.

Với Gia Lai, không gian từ vùng nguyên liệu phía Tây đến cửa ngõ biển Quy Nhơn tạo điều kiện phát triển chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển và xuất khẩu. Cơ hội này cần được hiện thực hóa bằng những dịch vụ phù hợp với đặc điểm hàng hóa và nhu cầu của người mua.

Từ yêu cầu trên, diễn đàn tập trung trao đổi 4 nhóm vấn đề gồm: hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi và xác lập cơ chế chỉ đạo, điều phối logistics quốc gia đủ mạnh; phát triển các kết nối logistics có khả năng tạo giá trị cho vùng và cả nước; thúc đẩy logistics thông minh, chuyển đổi xanh, nâng cao khả năng ứng phó với gián đoạn chuỗi cung ứng; nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam và mở rộng sự tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc khẳng định, việc đăng cai Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh trong bối cảnh không gian phát triển được mở rộng sau hợp nhất.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc, tỉnh xác định phát triển logistics là một trong những giải pháp quan trọng để khai thác lợi thế của địa phương.

Gia Lai định hướng trở thành điểm kết nối hàng hóa, dịch vụ và chuỗi cung ứng giữa Tây Nguyên, duyên hải miền Trung với thị trường trong nước và quốc tế.

Hiện tỉnh có hơn 300 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu, hàng hóa được xuất đến khoảng 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, với kim ngạch xuất khẩu hơn 3,5 tỷ USD mỗi năm. Gia Lai có các đầu mối giao thông quan trọng như Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Cảng hàng không Phù Cát, Cảng hàng không Pleiku và Cảng Quy Nhơn; đồng thời đang triển khai, nghiên cứu nhiều dự án hạ tầng giao thông có tính kết nối liên vùng.

Tỉnh xác định phát triển logistics là một trong những giải pháp quan trọng để khai thác lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại và dịch vụ.

Địa phương cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án hạ tầng, dịch vụ logistics.