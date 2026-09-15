Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: EVN phải giữ vai trò nòng cốt bảo đảm an ninh năng lượng

Sáng 15/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình sản xuất, kinh doanh và định hướng tái cơ cấu, phát triển Tập đoàn trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, quy mô lớn.

Đáp ứng nhu cầu điện cho mục tiêu tăng trưởng cao

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao những đóng góp của ngành điện trong 72 năm qua đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời ghi nhận những đóng góp của EVN cùng hơn 97.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành điện.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, vai trò của ngành điện ngày càng quan trọng. Sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, công nghệ cao và những ngành sản xuất mới đòi hỏi nguồn điện ổn định, chất lượng, an toàn, chi phí hợp lý và có khả năng đáp ứng nhanh nhu cầu tăng trưởng.

Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu duy trì tăng trưởng GDP hai con số, kéo theo nhu cầu điện tiếp tục tăng cao. Vì vậy, EVN và các doanh nghiệp nhà nước phải tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực của các thành phần kinh tế để phát triển hệ thống điện.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tái cơ cấu EVN không đơn thuần là tinh gọn bộ máy mà phải hướng tới xây dựng Tập đoàn mạnh hơn, làm chủ khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp hiệu quả hơn cho phát triển năng lượng và tăng trưởng kinh tế.

EVN cần xác định mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh cao là chiến lược xuyên suốt; phấn đấu đến năm 2030 nằm trong nhóm 3 doanh nghiệp Việt Nam có mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

EVN đầu tư hơn 76.800 tỷ đồng trong 8 tháng

Báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An cho biết, 8 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn tập trung vận hành hệ thống điện, bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và cân đối tài chính tiếp tục chuyển biến tích cực.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An báo cáo - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 235,82 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025; điện thương phẩm đạt 210,4 tỷ kWh, tăng 9,8%. Nhu cầu điện tăng cao trong tháng 5 và tháng 6, lần lượt tăng 12% và 14,53%; riêng miền Bắc tăng 14,7% và 17,5%.

Trong 8 tháng, giá trị khối lượng đầu tư toàn Tập đoàn ước đạt 76.820 tỷ đồng, bằng 62,2% kế hoạch; giải ngân đạt 69.535 tỷ đồng. EVN đã khởi công 118 công trình lưới điện từ 110-500 kV và đóng điện 116 công trình.

Các dự án nguồn điện quan trọng tiếp tục được triển khai. Nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến hoàn thành trong năm 2026; LNG Quảng Trạch II đã ký hợp đồng EPC, dự kiến hoàn thành năm 2030; LNG Quảng Trạch III đang hoàn thiện thủ tục, phấn đấu khởi công đầu năm 2027.

Đến ngày 30/6/2026, EVN đã xử lý hết số lỗ lũy kế tích tụ từ các năm trước. Doanh thu 8 tháng đạt 482.042 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch năm; lợi nhuận ước đạt 12.215 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước khoảng 17.160 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, EVN đặt mục tiêu bảo đảm cung ứng điện trong mọi tình huống khi nhu cầu điện 4 tháng cuối năm dự báo tăng khoảng 10,5-12%; đồng thời phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2026 với tổng vốn 123.560 tỷ đồng.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đến năm 2030 hệ thống điện cần bổ sung khoảng 93.000 MW công suất nguồn điện. Trong đó, EVN được giao đầu tư và hoàn thành khoảng 6.066 MW nguồn điện cùng khoảng 1.700 MW hệ thống lưu trữ năng lượng.

EVN cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 điện sản xuất và mua đạt khoảng 505 tỷ kWh, điện thương phẩm đạt 465 tỷ kWh; tổng vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 khoảng 830.000 tỷ đồng.

Lưới điện phải đi trước một bước

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, cung cấp điện là vấn đề chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định kinh tế vĩ mô, quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu EVN đẩy mạnh tái cơ cấu, tổ chức hoạt động theo các trụ cột rõ ràng, gắn tái cơ cấu với chiến lược phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.

Trong phát triển nguồn và sản xuất điện, EVN cần xác định rõ quy mô, tỷ trọng nguồn điện Tập đoàn cần nắm giữ để bảo đảm vai trò nòng cốt trong vận hành hệ thống. Đối với kinh doanh và dịch vụ điện, Tập đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng bán lẻ điện, dịch vụ kỹ thuật, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trung tâm.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành điện đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh tự động hóa, số hóa trong quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ. EVN cũng cần nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, từng bước phát triển sản xuất thiết bị điện, hệ thống lưu trữ năng lượng và công nghệ truyền tải hiện đại.

Đặc biệt, EVN phải tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm, chủ động đề xuất các dự án cấp bách, nhất là tại miền Bắc. Phát triển nguồn phải gắn với phát triển lưới điện, trong đó hệ thống truyền tải phải đi trước một bước, không để nhà máy điện hoàn thành nhưng thiếu khả năng truyền tải, giải tỏa công suất.

Cùng với đó, cần đa dạng hóa hình thức đầu tư; tập trung phát triển các tuyến truyền tải liên vùng, công trình giải tỏa công suất từ khu vực có nguồn điện lớn tới khu vực phụ tải cao và các công trình phục vụ nhập khẩu điện; tiếp tục thúc đẩy điện mặt trời mái nhà, nguồn điện tự sản, tự tiêu, điện gió và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị EVN xác định xây dựng Tập đoàn trở thành doanh nghiệp nhà nước mạnh, quy mô lớn, năng lực cạnh tranh cao là mục tiêu chiến lược, xuyên suốt - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Về điều hành giá điện, Phó Thủ tướng yêu cầu EVN thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải, nhất là trong thời gian cao điểm; từng bước hình thành văn hóa tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả, qua đó giảm chi phí và áp lực đầu tư cho hệ thống.

Khẳng định cung cấp điện không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là vấn đề chiến lược, Phó Thủ tướng yêu cầu EVN và các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, hành động quyết liệt hơn, triển khai công việc với tiến độ nhanh hơn, chất lượng và hiệu quả cao hơn; qua đó giữ vững vai trò nòng cốt của EVN trong bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Một số hình ảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam: