Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân; đại diện các bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Các đại biểu Trung ương, địa phương về dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Phát huy niềm tự hào 80 năm ngôi trường “5 nhất”

Tại buổi lễ, ông Phan Trọng Đông - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn đã ôn lại hành trình 80 năm xây dựng và phát triển nhà trường. Thành lập tháng 3/1946, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn là ngôi trường cấp II đầu tiên của huyện Diễn Châu. Những ngày đầu, trường chỉ có 2 lớp với 80 học sinh, phải mượn địa điểm để tổ chức dạy học. Với tâm huyết của nhà giáo Cao Xuân Huy cùng thế hệ thầy giáo đầu tiên, nhà trường từng bước phát triển, trở thành trung tâm giáo dục quan trọng của vùng Bắc Nghệ An.

Các đại biểu cùng các thế hệ nhà giáo, học sinh nhà trường cùng về dự lễ. Ảnh: Hồ Lài

Trong hai cuộc kháng chiến, thầy và trò vừa duy trì việc dạy học, vừa tích cực tham gia các phong trào yêu nước. Nhiều học sinh xếp bút nghiên lên đường chiến đấu. Đặc biệt, trong kháng chiến chống Mỹ, dù nhiều lần phải sơ tán để tránh bom đạn, nhà trường vẫn giữ vững nền nếp, thi đua dạy tốt, học tốt và vinh dự đạt danh hiệu “Trường 5 nhất”.

Sau ngày đất nước thống nhất, trường từng bước khôi phục, phát triển. Tháng 11/1988, UBND tỉnh Nghệ An quyết định khôi phục tên gọi truyền thống Trường PTTH Nguyễn Xuân Ôn, nay là Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn.

Chương trình nghệ thuật tái hiện lịch sử hình thành, quá trình phát triển của nhà trường. Ảnh: Hồ Lài

Trải qua 80 năm, nhà trường đã đào tạo hàng vạn học sinh trưởng thành, trong đó có nhiều người giữ trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, nhà khoa học, nhà quản lý uy tín như: đồng chí Trương Đình Tuyển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại; đồng chí Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Hiện nay, trường có 39 lớp với 1.871 học sinh. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT, trúng tuyển đại học hằng năm luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và nghiên cứu khoa học kỹ thuật đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhà trường đã hai lần được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương những thành tích và đóng góp bền bỉ của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn trong suốt 80 năm qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồ Lài

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, nơi thiên nhiên khắc nghiệt đã hun đúc nên cốt cách con người bền bỉ, cương trực và giàu khát vọng vươn lên. Trong mạch nguồn ấy, Phủ Diễn từ lâu được biết đến là vùng đất học, nơi truyền thống hiếu học và khí tiết kẻ sĩ được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Nhắc lại chặng đường xây dựng và trưởng thành của nhà trường, Phó Thủ tướng xúc động khi nhiều thầy giáo, học trò từng xếp bút nghiên lên đường chiến đấu; hơn 80 học sinh của trường đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồ Lài

Theo Phó Thủ tướng, chiến tranh có thể phá hủy những lớp học nhưng không thể dập tắt khát vọng học tập; gian khó có thể khiến con đường đến trường dài hơn nhưng không thể ngăn bước chân của những con người có ý chí.

Từ danh hiệu “Trường 5 nhất” trong thời kỳ kháng chiến đến những kết quả nổi bật trong giáo dục toàn diện, bồi dưỡng học sinh giỏi và nghiên cứu khoa học, nhà trường đã không ngừng khẳng định truyền thống. Việc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai là niềm tự hào của nhà trường, quê hương Phủ Diễn, tỉnh Nghệ An và ngành Giáo dục; đồng thời là sự ghi nhận công sức, trí tuệ, tâm huyết của các thế hệ thầy và trò.

Đổi mới giáo dục, khơi dậy khát vọng cống hiến

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng cho rằng, nếu các thế hệ cha ông phải vượt qua đói nghèo, bom đạn để đến với tri thức thì thế hệ hôm nay phải biết làm chủ tri thức, khoa học, công nghệ và sáng tạo những giá trị mới để đưa đất nước phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ảnh: Hồ Lài

Đảng, Nhà nước luôn xác định giáo dục và đào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu, động lực then chốt cho sự phát triển nhanh và bền vững. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai dân tộc; đầu tư cho con người là đầu tư cho sức mạnh nội sinh của quốc gia. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đặt ra những định hướng chiến lược quan trọng cho giáo dục nước nhà.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, ngành Giáo dục Nghệ An và Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao quà lưu niệm cho Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ảnh: Hồ Lài

Trước hết, tiếp tục gìn giữ, bồi đắp và phát huy truyền thống 80 năm của nhà trường, coi đây là nền tảng tinh thần và động lực để xác lập khát vọng, mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới. Phấn đấu xây dựng Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn trở thành ngôi trường tiêu biểu về chất lượng giáo dục, tiên phong trong đổi mới, giàu bản sắc văn hóa quê hương. Trước mắt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2026-2027 với chủ đề: “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”.

Thứ hai, đổi mới thực chất phương pháp dạy và học, lấy học sinh làm trung tâm, lấy chất lượng và hiệu quả giáo dục làm thước đo; tạo chuyển biến vững chắc về chất lượng giáo dục toàn diện, đột phá về giáo dục mũi nhọn.

Ông Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, cựu học sinh của Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (khóa 1972 - 1975) phát biểu cảm xúc tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồ Lài

Thứ ba, quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, người thầy giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là động lực quyết định chất lượng giáo dục. Công nghệ có thể thay đổi phương thức truyền tải tri thức, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ dạy và học nhưng không gì thay thế được vai trò nêu gương, sự tận tâm, tình thương và trách nhiệm của người thầy trong hình thành nhân cách học sinh. Nhà trường cần xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, nhân văn, tạo điều kiện để mỗi nhà giáo phát huy năng lực và cống hiến.

Đại diện Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn tặng hoa cho các thế hệ lãnh đạo nhà trường.

Thứ tư, tỉnh Nghệ An, cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục nói chung, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn nói riêng; có giải pháp từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các điều kiện cần thiết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, phát huy vai trò của gia đình, xã hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các thế hệ học sinh trong chăm lo sự nghiệp giáo dục; thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, tạo điều kiện để mọi học sinh có cơ hội học tập và phát triển.

Nhắn nhủ học sinh Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn, Phó Thủ tướng mong muốn các em nhận thức sâu sắc niềm vinh dự, tự hào khi được học tập dưới mái trường 80 năm truyền thống, từ đó nỗ lực học tập, rèn luyện để tiếp nối những thế hệ đi trước. Trên hết, học sinh phải học để làm người; sống có lý tưởng, trách nhiệm, trung thực, nhân ái, biết yêu thương và sẻ chia; trân trọng lịch sử, biết ơn cha mẹ, thầy cô, yêu quý quê hương và sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng, đất nước.