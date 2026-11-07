Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dự lễ khởi công nhà máy điện gió tại Gia Lai

Sáng 7/11, Công ty TNHH Năng lượng Tái tạo Vững Bền tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2 tại tỉnh Gia Lai.

Dự buổi lễ có ông Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự khởi công dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2.

Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2 có công suất 180 MW, tổng vốn đầu tư 7.700 tỷ đồng, được triển khai tại khu vực xã Canh Liên và Vân Canh. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 503 triệu kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Theo đại diện chủ đầu tư, sau dự án Vân Canh 2, doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai dự án Vân Canh 1 với quy mô tương tự. Tổng vốn đầu tư 2 dự án khoảng 15.000 tỷ đồng, công suất gần 360 MW. Đơn vị dự kiến đưa Nhà máy điện gió Vân Canh 2 vào vận hành cuối năm 2027, cung cấp nguồn năng lượng sạch cho hệ thống điện quốc gia.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại lễ hởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết theo quy hoạch, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo định hướng phát triển trên địa bàn tỉnh đến năm 2035 gần 10.000 MW.

Ngoài ra, tỉnh có hơn 100 dự án năng lượng tái tạo tiềm năng với tổng công suất khoảng 32.000 MW. Đến nay, toàn tỉnh có 85 dự án năng lượng tái tạo đi vào vận hành thương mại, tổng công suất 4.271 MW.

Theo ông Tuấn, dự án Vân Canh 2 có ý nghĩa thiết thực trong việc khai thác tiềm năng năng lượng gió, bổ sung nguồn điện sạch, đồng thời mở ra cơ hội phát triển hạ tầng, dịch vụ và tạo sinh kế cho người dân hai xã Canh Liên, Vân Canh. Đây là những địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Dự án cần được triển khai đúng tiến độ, phấn đấu đưa vào vận hành năm 2028; trường hợp có điều kiện, cần đẩy nhanh tiến độ để phát điện trong năm 2027.

Chủ đầu tư cũng được đề nghị ưu tiên sử dụng lao động địa phương, quan tâm công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Các sở, ngành và chính quyền địa phương cần phối hợp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường và đấu nối điện, không để các thủ tục thuộc trách nhiệm cơ quan nhà nước ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Dịp này, nhà đầu tư trao tặng thiết bị kết nối Internet vệ tinh Starlink cho địa phương, góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận Internet tại những khu vực còn khó khăn về hạ tầng viễn thông.

"Chúng tôi mong muốn từ dự án Nhà máy Điện gió Vận Canh 2 hôm nay sẽ tiếp tục có thêm nhiều dự án năng lượng tái tạo được triển khai trên địa bàn tỉnh, góp phần hình thành năng lực sản xuất mới, tạo thêm động lực tăng trưởng, phát triển công nghiệp, tăng thu ngân sách và nâng cao đời sống của nhân dân", ông Tuấn bày tỏ.